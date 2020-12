Oscar Jansson om avskedet från ÖSK och Axel Kjäll om känslorna bakom tårarna: ”Man får väga in vad man vill”

Axel Kjäll gjorde ett försök att sätta in alla oss andra i känslorna direkt som kom under tv-intervjun direkt efter slutsignalen.

– Det var många saker som ramlade in just i det ögonblicket. Jag stod och kramade Oscar och vi har kommit varandra väldigt nära. Det var känslosamt. Det var sista matchen med just det här gänget och det släppte lite. Det kanske inte var optimalt att jag fick en kamera i ansiktet just där men jag är människa, säger Axel Kjäll.

Några meter bort stod Oscar Jansson med känslorna utanpå. Efter åtta säsonger tillsammans i ÖSK har relationen blivit djup mellan honom och managern som aldrig har tagit ut en annan målvakt i en tävlingsmatch.

– Jag tror att man måste dela alla de stunder som vi har gjort ihop och gå igenom allt vi har gjort för att förstå. Axel betyder jättemycket för mig och han är den enda som har varit med hela vägen, säger Oscar Jansson.

Nu skiljs de år.

Oscar Jansson lämnar ÖSK efter att kontraktet går ut.

Axel Kjäll har kontrakt över nästa säsong men rollen som manager är under utvärdering och där har klubben och hans själv hållit korten tätt mot bröstet samtidigt som det har kommit flera uppgifter på Twitter om att han ska kliva av för att bli sportchef. Uppgifter som både Kjäll och klubbens vd Simon Åström har värjt sig mot. Framför tv-kameran sa Axel Kjäll att han ville glädjas i stunden och att man skulle ta framtiden ”i morgon”.

Men i stunden läste många in att det vi bevittnade i direktsändningen kunde vara ett avsked på flera sätt än ett.

– Man får väga in vad man vill. Det blev starkt i alla fall. Vi har också haft många år där vi har avslutat skit och jag kände att den här gruppen inte är värd att hamna på tionde-elfte plats och avsluta med fem torsk. Nu har vi tre vinster på sista fem och det var nog den glädjen, säger Axel Kjäll.

Oscar Jansson menar att sättet laget vann mot Hammarby berättar mycket om ÖSK under säsongen 2020.

– Det summerar vår säsong att Erik går in och knoppar in bollen på övertid. Vi har kört hela vägen in i kaklet och vi har inte skyllt på någonting. I år har det funnits så många energibovar men vi har kört på och trott på det vi har gjort och sakta med säkert så har vi vuxit som grupp, säger Oscar Jansson.

Att känslorna släppte så direkt efteråt kanske är ett tecken på hur mentalt jobbig den här speciella allsvenska säsongen har varit?

– Det är klart att det har varit det. Man är helt slut efter varje säsong. Jag har medvetet valt att inte släppa ut känslorna tidigare i veckan för att man är så fokuserad på matchen. Det ska komma ut nu. Hade det stått 3–0 hade jag nog stått och bölat på planen sista tio.

Vad ska jag säga, det går aldrig att betala tillbaka. Man får bara försöka att visa uppskattning.

Oscar Jansson kom 2013 till ÖSK från Shamrock Rovers på Irland efter spel i Tottenhams ungdomsakademi, samma år som Axel Kjäll blev assisterande tränare i klubben.

– Det har varit fantastiskt alla åtta år och alla åtta olika lag, men det är klart att Axel har varit speciell. Jag kan inte understryka hur mycket han betyder för mig och det förtroende som jag har fått från honom. Vad ska jag säga, det går aldrig att betala tillbaka. Man får bara försöka att visa uppskattning.

Jag antar att det är svårt att tänka på vad som händer nu?

– Ja, det är omöjligt. Det är för mycket som snurrar i huvudet just nu. Jag får försöka att njuta av det här och så är det måndag och tisdag kvar. Sedan behöver jag semester, mentalt, säger Oscar Jansson.

ÖSK-målvakten fortsätter:

– Jag kommer nog att bli lite sjuk efter säsongen, bryta ihop, sedan får man börja bygga upp sig igen för en ny säsong. De är en intressant framtid som väntar och det måste jag ha i bakhuvudet nu när det känns så här. Det är ett beslut som jag har tagit, det får vara känsligt idag men framtiden är minst lika motiverande.