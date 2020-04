ÖSK-analysen: Axel Kjälls fem övergångsfönster – här är ÖSK:s alla flipp- och floppvärvningar

Notera att Magnus Sköldmark var klubbens sportchef och värvningsansvarige till och med vinterfönstret 2019. Därefter fick Axel Kjäll den nya titeln manager och tog över ansvaret.

Vinterfönstret 2020: På fyndjakt i superettan och spets på lån

Axel Kjäll drog igång tidigt och säkrade Robin Book långt innan hans kontrakt med Varberg gick ut. Dagen efter att Brage missat kvalet mot Kalmar presenterades Benjamin Hjertstrand som nyförvärv på Behrn arena. Erik Björndahl anslöt under januari i en bytesaffär med Degerfors där Johan Bertilsson och några hudnra tusen kronor gick motsatt väg. Truppen spetsades sedan med lånen Jack Lahne och Andreas Skovgaard. Fem av sju nyförvärv kommer från lägre division och har aldrig spelat i allsvenskan. Coronapandemin gjorde att aktiviteten dog under den sista perioden av vinterfönstret. Främst band det Axel Kjälls händer i arbetet att skeppa i väg spelare i den överfulla truppen.

Betyg: 3 av 6

Inga spelarförluster som någon i ÖSK kommer att sakna. På in-kontot finns en handfull spelare som måste bevisa sig på allsvensk nivå innan det går att sätta ett slutgiltigt betyg. Lånen av Andreas Skovgaard och Jack Lahne representerar båda affärer som tidigare har varit svåra att genomföra för ÖSK. Men Skovgaard har mycket kvar att bevisa och Lahne-lånet riskerar att sluta med inget spel alls eftersom avtalet går ut innan allsvenskan hinner starta om.

Sommarfönstret 2019: ÖSK vaskade höstsäsongen när Strandberg och Rogic försvann utan att ersättas

Axel Kjäll och ÖSK hamnade i en otäck situation där Malmö FF hade rätten att sälja eller låna ut Carlos Strandberg till en annan klubb utan att ÖSK hade möjlighet att ersätta sin inlånade skyttekung. Det hände också när Malmö skickade Strandberg till Saudiarabien. Det och att nyckelspelaren Filip Rogic försvann på rea gjorde att ÖSK tappade farten totalt under hösten i allsvenskan. Även om klubblöse Yaser Kasim kom in under sommarfönstret var det tydligt att ÖSK höll i plånboken och offrade höstsäsongen – med vetskap om att den fina sommarformen i stort sett hade säkrat det allsvenska kontraktet.

Betyg: 2 av 6

Visst, Axel Kjäll och ÖSK tog en kalkylerad risk när man släppte iväg Filip Rogic och tvingades se Carlos Strandberg gå upp i rök. Det gav visserligen möjligheten att spela in unga talanger som Helmer Andersson, Hussein Ali och Niclas Bergmark i allsvenskan men målen strömmade in bakåt och poängen uteblev.

Vinterfönstret 2019: Slumpartade fynd och tunga gratistapp

Flera meriterade spelare kom in men det krävdes en slumpartad möjlighet att låna in Carlos Strandberg, Kevin Wright och värvningen av två unga talanger (Jake Larsson och Dennis Collander) för att rädda fönstret från total floppstämpel. Martin Broberg och Agon Mehmeti har slitit med skador under hela sin tid i ÖSK, Daniel Björkman har inte lyckats etablera sig i allsvenskan och upphaussade anfallaren Viktor Prodell totalfloppade. Nahir Besara och Kennedy Igboananike visade sig bli ett tungt tapp.

Betyg: 3 av 6

Ett vilt övergångsfönster som var tragiskt och magiskt där tunga floppar blandas med oväntade succéer och talangvärvningar som i förlängningen kan skicka upp hela klubbens ekonomi på en annan nivå. Hur betygsätter man ett sånt fönster? Omöjligt förstås eftersom vi inte vet vart Dennis Collanders och Jake Larssons fotbollskarriärer tar vägen. Men Prodell-floppen, Mehmetis och Brobergs skadehelvete väger tungt och betyget blir lågt.

Sommarfönstret 2018: Både säkrade miljoner och en bommad storförsäljning

Storförsäljningen av Brendan Hines-Ike ersattes av inlånade Viktor Tranberg. En affär som var både bra för bankkontot och godkänd på planen. Värvningen av Johan Bertilsson blev aldrig den ersättare till Nahir Besara som det var tänkt.

Betyg: 4 av 6

Försäljningen av Brendan Hines-Ike är en av klubbens största genom tiderna. Det drar upp betyget under ett fönster som annars var lugnt. Tranberg-lånet var listigt men Johan Bertilsson-affären lyfte aldrig i ÖSK. ÖSK valde att behålla Nahir Besara under sommaren och bommade sedan den uppmärksammade affären där spelaren verkade vara klar för Al-Khor i Qatar.

Vinterfönstret 2018: Fyndade försvarsexpert på Åland och spelmotor på Karlslund arena

Axel Kjälls första övergångsfönster som ÖSK-tränare kom under vintern inför allsvenskan 2018. Tillsammans med sportchefen Magnus Sköldmark hämtade han hem Daniel Björnquist från AFC Eskilstuna och letade fram Albin Granlund i finska ligan. Annars handlade mycket om att bli av med en del profiler från Alexander Axén-eran.

Betyg: 3 av 6

Att hitta en försvarare i landslagsklass på Åland ska ha kudos. Och det var få som såg en framtida allsvensk mittfältare i Simon Amin när han spelade division 2-fotboll på Karlslund arena. Mest kontroversiella beslutet var väl att man inte lyckades behålla Maic Sema. Anfallaren gick gratis till Indien och är numera är i högre rankade IFK Norrköping.