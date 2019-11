ÖSK-ANALYSEN: Prodell, framtiden, marknaden och drömvärvningarna – allt om anfallet 2020

Hur ser anfallsbesättningen ut just nu, vilka lämnar och vilka finns tillgängliga att värva. NA-sportens fotbollsreporter Fredrik Carlsson går igenom och analyserar läget för ÖSK:s anfall inför den kommande säsongen.

Anfallsbesättningen:

►Viktor Prodell: Prestigevärvning inför 2018 som hyllades närmast unisont av fotbollsexpertisen. Blev först utkastad på en kant och sedan petad när ÖSK lånade in Carlos Strandberg. Verkade tappa självförtroende och formen. Fick chansen på allvar under slutet av säsongen men resultatet; två mål är inte godkänt med tanke på förväntningar och meriter. Måste steppa upp rejält om han ska vara relevant som förstaanfallare 2019. Ett år kvar på kontraktet.

►Agon Mehmeti: Var inte redo för matchspel när han kontrakterades i vintras. En stor del av säsongen gick till att få 29-åringens kropp i spelbart skick. Den tålmodiga processen stördes av ideliga småskador. Trots det blev det några bra inhopp, två mål på begränsad speltid och anfallaren var en viktig del av truppen 2018. Till slut valde ÖSK att aktivera de två optionsåren och förlänga kontraktet. En chansning, måste få bukt på skadeproblemen om han inte ska ett alternativ som startspelare. Kontrakt till och med 2021.

►Isaac Boye: Nigerianen lånades ut för att få erfarenhet av seniorspel. Det blev 14 mål på 30 matcher i division 1 och kvalet till superettan. Sköt till slut upp Umeå FC i superettan och låneperioden måste anses som lyckad. Konkurrerar främst om en plats som komplement i truppen och kanske är det bäst för alla parter om han lånas ut igen – i alla fall fram till sommaren. Kontrakt till och med 2021.

Alternativen:

ÖSK-truppen innehåller spelare som kan lösa en roll som anfallare. Martin Broberg är allsidig men främst handlar det om pålitliga poängspelaren Johan Bertilsson som bland annat avslutade säsongen med att spela som anfallare mot Malmö FF i den allsvenska avslutningen. Bertilsson fungerar bäst som anfallare om han i ett tvåmannaanfall och är inte ett speciellt slagkraftigt alternativ som ensam anfallare. Jake Larsson gjorde åtta mål under debutsäsongen och är en offensiv kraft. Användes som central anfallare under året i Hammarby men har varit bäst när han utgår helst från en kant.

Lämnar:

ÖSK tappade redan under säsongen den viktigaste pusselbiten när Malmö FF sålde/lånade ut Carlos Strandberg till Al-Hazem i Saudiarabien. Strandberg ledde då den allsvenska skytteligan på 11 mål. Klubben har också gett besked om att Rodin Deprem och Adam Bark lämnar när kontraktet går ut.

Drömvärvningen:

Den stora drömvärvningen är Isaac Kiese-Thelin som inte får speltid i belgiska storklubben Anderlecht. Ryktena har börjat om att landslagsanfallaren kan hamna i allsvenskan eller i Danmark. Det är ett riktigt långskott som måste sitta ribba in om Karlslundsprodukten skulle hamna i ÖSK. En annan drömvärvning med lokal koppling är Kalle Holmberg som ser ut att lämna IFK Norrköping. Men där är det en vända utomlands som är det mest troliga. Bland de allsvenska anfallarna vars kontrakt går ut finns AIK:s Chinedu Obasi, Sirius nickspecialist Philip Haglund och GIF Sundsvalls eviga löfte Peter Wilson.

I Norge finns förre Sundsvalls- och AIK-anfallaren Pontus Engblom med utgående kontrakt. 28-åringen vann skytteligan i andradivisionen med Sandefjord som gick upp. I superettan finns Brages nia Christian Kouakou som gjorde 18 mål på 30 matcher i serie, cup och kval den nyss avslutade säsongen. Men Kouakou har gällande kontrakt 2020 och skulle bli en relativt dyr affär att lösa.

Provspelarna:

►Linus Lamu (Örebro Syrianska): 24-årig Örebrokille som debuterade i BK Forward redan för fem år sedan. Gjorde 29 mål på tre säsonger på Trängen innan han drog vidare till Örebro Syrianska där han dubblade målfabrikationen upp med ruggiga 61 mål i division 2 på tre säsonger. Axel Kjäll var tränare när han kallades upp från Forwards U19-lag. Har gjort ett gediget intryck och en hel del mål under de två provträningarna under veckan. Tänkbar som ersättare för Rodin Deprem.

►Victor Edvardsen (Karlstad BK): 23-åring från IFK Göteborgs akademi som har slagit igenom med 39 mål i division 2 och division 1 med Karlstad under de två senaste säsongerna. Explosiv och urstark anfallare som verkar ha hamnat rätt efter en strulig start på seniorkarriären. Tänkbar ersättare i truppen för Rodin Deprem.

Framtiden:

ÖSK:s akademi verkar jobba övertid när det gäller att montera ihop lovande mittförsvarare. Läget är annorlunda när det kommer till unga anfallare.

►Nadir Ayéva: 18-åringen har under hösten varit utlånad till Karlslunds IF i division 1 utan att lyckas slå sig in som ordinarie. En fotskada ställde till det för den pojklandslagsmeriterade offensivspelaren. Har stor potential och tränat mycket med A-truppen men har ofta använts som mittfältare eller vingback.

►Malcolm Stolt: Fyller 20 år nästa år och är i den åldersfixerade fotbollsbranschen något av en late-bloomer som har utvecklats snabbt under den senaste säsongen. Tränar just nu med A-truppen men har ett utgående kontrakt där möjligheten till en förlängning är att slå sig in där eftersom dörren till spel med U19-laget stängs nästa säsong. ÖSK-managern Axel Kjäll har här ett knivigt beslut att ta.

Analysen:

Carlos Strandberg ledde skytteligan och styrde och ställde med de allsvenska försvaren lite som han själv tyckte när han hittade formen på allvar under slutet av sommaren. Det är där, på en höjd som nästan inte går att nå, ribban ligger för ÖSK inför den kommande säsongen. Med tanke på Prodells tröga start på sin ÖSK-karriär och Agon Mehmetis skadeproblem så är det svårt att se att ÖSK kommer att gå in i allsvenskan 2020 med en forwardsbesättning som består av den duon kompletterad av Isaac Boye eller någon av provspelarna som har meriter från division 1- eller division 2-spel.

Slutsatsen blir att ÖSK måste värva.

Slutsatsen är att ÖSK kommer att värva.

Men en hel del talar för att supportrarna får vänta. Kanske ända tills övergångsfönstret stänger i vår. Fördelen med att vänta är att det ger Prodell, Mehmeti och Boye/Edvardsen/Lamu tid att visa hur stort behovet verkligen är.