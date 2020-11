ÖSK-ANALYSEN: Walker eller Gerzic men knappast båda – Experten om svåra beslutet: ”Avundas inte”

Nordin Gerzic kastade in ett nytt vedträ i elden när han i en intervju med Fotbolldirekt efterlyste snabbt besked om sin framtid i ÖSK. Lagkaptenen är förstås en stark röst i hela fotbolls-Örebro och efterlysningen skulle lika gärna kunna ses som ett krav.

Gerzic vill lira vidare nästa år.

Från ÖSK-ledningens håll är det tyst i frågan.

Den tystnaden går inte att tolka på ett annat sätt än att man tvekar om det är rätt beslut att ge Nordin Gerzic, (som fyller 37 år den här månaden) ett nytt ÖSK-kontrakt.

Mycket ligger i vågskålen. Att neka Nordin Gerzic möjligheten att slå klubbrekordet för antalet spelade matcher skulle vara svårt att fatta och ännu svårare att ta för ÖSK-kaptenen och många supportrar.

Vad är det så som gör att Axel Kjäll, Simon Åström och styrelsen verkar ta sig en ordentlig funderare?

Nordin Gerzic i toppform är fortfarande en skicklig allsvensk spelare och om man räknar in hela paketet med erfarenheten och ledarskapet är lagkaptenen en av ÖSK:s allra viktigaste spelare. Det har han varit många gånger för ÖSK den här säsongen. Men det går inte att blunda för att det blir allt mer sällan som han når upp till den nivån. Gerzic var blek i träningsmatcherna under vintern, inte i form under cupspelet och plågad av det täta matchandet under corona-allsvenskans första del.

Därefter har Gerzic varit stark, ibland avgörande men fortfarande ojämn i prestationen.

Det finns andra saker som Axel Kjäll också måste väga in.

Där finns det faktorer som talar emot en förlängning.

Dels handlar det om den mycket speciella spelarmarknaden. Pandemin slår hårt mot klubbars ekonomi. Det kommer innebära att spelare kommer att finnas tillgängliga som vanligtvis inte finns inom ÖSK:s ekonomiska räckhåll. Problemet här är givetvis att ÖSK, precis som alla andra klubbar, har mindre och inte mer pengar att röra sig med. Men det förändrar inte att en klubb som spenderar det lilla man har på ett smart sätt kan fynda.

I ÖSK:s fall skulle det kunna handla om att hämta hem Kevin Walker som just har lämnat Djurgården. ÖSK har, enligt mina källor, träffat mittfältaren och intresse finns från båda håll. Samtidigt kan det finnas ännu bättre spelare än Kevin Walker på marknaden.

Var det någon som viskade Jiloan Hamads namn?

Det sista är ett långskott men jag tycker oavsett inte att ÖSK ska komma till spel 2021 med ett mittfält bestående av Gerzic (fyller 38 år), Johan Mårtensson (fyller 32) och Kevin Walker (fyller 32).

Mårtensson har kontrakt över nästa säsong och valet står därför i min värld mellan Walker och Gerzic.

Vem man ska välja är svårt att säga.

Nordin Gerzic är en klubbikon som har varit viktig för klubbens utveckling de senaste tio åren. Kevin Walker är sex år yngre men ändå inte att betraktas som ung.

Walker var en del av det SM-guldvinnande laget förra säsongen men har bara startat 26 matcher för Djurgården i allsvenskan de tre senaste säsongerna. I år har det bara blivit 13 matcher varav fem från start.

ÖSK har också att ta ställning till Simon Amin som nu ska vara närmare en förlängning igen. Dessutom finns 18-årige Dennis Collander som har hamnat i en konstig sits.

ÖSK borde göra allt för att få supertalangen att blomma ut. Men under den senare delen av säsongen har man inte lyckats visa att man riktigt tror på spelaren som en central mittfältare. Collander har testats som högermittfältare men skador, otur och konkurrens har gjort att tillfällena har blivit få i allsvenskan.

Kontraktet går ut redan nästa år och ÖSK riskerar här att misslyckas att utveckla en spelare med stor försäljningspotential. Vill det sig riktigt illa så slår Collander igenom i nästa klubb – och ÖSK blir blåsta på miljoner.

Det är säkert både kul och utmanande att sitta med de här frågorna i ÖSK. Men komplexiteten gör att jag inte avundas Axel Kjäll just nu.

Något som är klart. Det är att Nordin Gerzic är värd ett besked. Senast inför årets sista match – hemma mot Hammarby 6 december. De är 19 dagar tills dess.