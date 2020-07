ÖSK-anfallaren förd till sjukhus – efter vinsten mot Varberg

Agon Mehmeti såg till att ÖSK kunde ta ledningen i den 71:a matchminuten. Bara fem minuter efter blev han utbytt mot Erik Björndahl. Men när Björndahl gick i en nickduell mot Varbergs Albin Winbo och Jesper Modig. Alla tre spelare blev liggande, Modig först upp och sedan Winbo. Kvar på konstgräset var Björndahl.

Han blev omhändertagen av vårdpersonal på plats och sedan utkörd på bår. Han tog sig dock upp på båren med egen kraft.

Efter matchen kom de första rapporterna från ÖSK:s sportadministratör, Fredrik Holmquist, att Björndahl var förd till sjukhus. Fem stygn och möjligtvis en bruten näsan ska det handla om, men inga tecken på hjärnskakning.

ÖSK–Varberg BoIS 1–0 (0–0)

Mål: 1–0 (61) Agon Mehmeti

Varningar, ÖSK: David Seger. Varberg: Robin Tranberg, Hampus Zackrisson, Anton Liljenbäck.

Domare: Kristoffer Karlsson

ÖSK

Oscar Jansson – Albin Granlund, Michael Almebäck, Benjamin Hjertstrand, Kevin Wright – Johan Mårtensson, Nahir Besara – Jack Lahne (ut 80), Robin Book, David Seger – Agon Mehmeti (ut 67)

Ersättare: Gustav Leijon, Arvid Brorsson, Erik Björndahl (in 67, ut 88), Dennis Collander (in 88), Jake Larsson (in 80), Simon Amin, Hussein Ali

Varberg BoIS

Stojan Lukic – Joakim Lindner, Jon Birkfeldt, Hampus Zackrisson (ut 75) – Anton Liljenbäck, Luke Le Roux (ut 90), Albert Ejupi (ut 70), Adama Fofana (ut 70) – Robin Tranberg, Alexander Johansson (90), Gustaf Norlin

Ersättare: August Strömberg, Jesper Modig (in 75), Albin Winbo (in 70), Astrit Selmani (in 70), Alibek Aliev (in 90), Erion Sadiku, Keanin Ayer (in 90)