ÖSK:aren hyllar kompisen efter provspelet: ”Benen är som trumpinnar”

– Det är en riktigt bra spelare och en grym vän. Det är alltid kul att spela och va med såna. Vi träffades när vi båda gick till Stocksund inför säsongen 2018 och blev tajta. Vi har hållit kontakten efteråt även när vi inte har spelat tillsammans, säger David Seger.

Efter ett år tillsammans i division 2-klubben IFK Stocksund 2018 gick Seger vidare till Sollentuna i division 1 där Axel Kjäll fick upp ögonen för honom. Taha Ali stannade i Stocksund ett år till innan han gick i Segers fotspår till Sollentuna. Under det första året i division 1 blev det tio mål för Taha Ali.

Under juluppehållet har de tränat tillsammans i Stockholm tillsammans med en grupp kvalificerade fotbollsspelare som AIK:arna Bilal Hussein, Eric Kahl och Robin Tihi och ÖSK-mittfältaren Dennis Collander som har hållit igång tillsammans.

– Vi har snackat en hel del och jag har sagt åt honom att han borde komma över till oss. Jag tar åt mig lite av äran i alla fall att han är här och provspelar, ler David Seger.

Den senaste säsongen har han gjort mycket poäng också, det är något som han har utvecklat sedan jag spelade tillsammans med honom.

Hur skulle du beskriva honom?

– Det är en otroligt kvick spelare. Jag har aldrig sett så snabba fötter, det är som trumpinnar när han kommer igång. Han har ju spelat i futsallandslaget så han är grym en-mot-en-situationer. Den senaste säsongen har han gjort mycket poäng också, det är något som han har utvecklat sedan jag spelade tillsammans med honom. Nu gjorde han 24–25 poäng i division 1, säger David Seger.

Under torsdagspasset hade Taha Ali stor show under småmålsspelet där han bland annat snurrade upp ett par motståndare innan han dansade runt målvakten för att sedan lugnt rulla in bollen i öppet mål.

David Seger har delat Taha Alis highlightsvideo på sitt Twitterkonto.

– Den kan man kolla på om man har tråkigt. Det är ren underhållning, skrattar David Seger.

Kommer han hit då?

– Jag vet inte och han själv vet inte. Det är nog ingen som vet. Men jag personligen hade tyckt att det hade varit riktigt kul. Jag tror han kan ta steget upp i allsvenskan och passa bra in i omklädningsrummet.

Jag passar också på att fråga om David Segers känsla inför den andra allsvenska säsongen. Den första var som alla vet ett genombrott där han fick spela mycket och han gjorde fyra mål i allsvenskan.

– Det är som två olika spelare, svarar David Seger frågan om skillnaden mellan nu och för ett år sedan.

– Jag känner mig mycket mer bekväm i den här omgivningen. Jag behöver inte bevisa mig lika mycket. Folk vet vilken nivå som jag håller och jag börjar på den nivån nu och ska utvecklas ännu mer. Det är en trygghet och jag känner mig otroligt motiverad. Det är roligare att komma in så här, att ha en plats i laget än att behöva bygga från noll.