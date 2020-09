ÖSK Bandy totalt överkört i första halvlek – men reste sig och vann andra: ”Det bara small”

ÖSK Bandys första försäsongsmatch blev en rejäl lektion signerad elitserielaget Vänersborg. Ställningen var nämligen 0–4 redan efter sju minuter och i halvtid var underläget hela 0–8.

– Det märktes att det hade tränat länge på stor is och det gick för fort för oss i början. Det bara small och man undrade vad som hände. Det var jobbigt, men vi ska inte behöva släppa in åtta mål. Vi tog timeout och fick stopp på det hyfsat, men det var nog ändå en liten chock för oss, säger tränaren Niclas Holmgren.

I andra halvlek lyckades dock ÖSK ta sig in i matchen. Slutresultatet blev 2–9, vilket innebar att ÖSK vann den andra halvleken med 2–1.

– Jag skällde på dem lite i halvtid. Har vi tagit oss dit en söndagseftermiddag måste vi ändå kunna gå ut och ta tag i det. Vi ställde också om lite och tog hem våra forwards lite så att vi blir lite tätare. Sen är det klart att de spelar av matchen lite när de leder med 8–0, men vi är ändå nöjda med andra.

Det måste varit viktigt att få med sig den andra halvleken?

– Ja, det är klart att det är jättepositivt och den kan vi plocka med oss. Vi kommer in i det mer och mer. Det var en bra genomkörare.

En förklaring till klasskillnaden i matchen inledning var också vanan att spela på stor is. Vänersborg har kunnat träna på fullstor is ett bra tag, medan ÖSK gjorde sin första timme på stor is i fredags.

– Det blir lite skillnad och de kommer i 300 kilometer i timmen och de är ett bra lag. Men nu kommer vi komma ut på stor bana och rulla på fyra dagar i veckan. Det ska blir skönt att komma in i det mer och då kan vi börja sätta lite mer saker.

Ja, ni måste kunna gå in på att träna mer spelmässiga bitar nu?

– Ja, det går inte att göra på rinken. Vi har mest fått prata om det och vi har inte fått utföra det. Sen har vi lite nya spelare, men det tog sig i andra halvlek i dag.

Hur har försäsongen annars sett ut?

– Det har sett jättebra ut. Max (Eriksson, tränare) är magiskt bra på att bygga upp folk träningsmässigt. Sen nu blir det en tuff period framåt med match mot Finspång på fredag och sen är det dags för supercupen helgen efter det.