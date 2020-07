ÖSK föll lågt när Helsingborg pressade – då blickar mittfältaren framåt: ”Glömma den här matchen”

Trots att ÖSK fick med sig en poäng hem från Olympia var det inte många glada miner när spelarna gick till spelarbussen efter matchen.

Det såg länge ut som svartvitt skulle få med sig tre poäng men när Brandur Hendriksson petade in en retur som betydde 1–1 i den 95:e matchminuten fick Örebro nöja sig med oavgjort.

– Skit såklart, tråkigt. Vi gör inte våran bästa match men ibland blir det så. Vi försökte kriga till oss alla tre poäng men dom gjorde mål på slutet, säger Nahir Besara till NA.

Efter matchen var tränaren Axel Kjäll kritisk till att matchen spelades längre än den tilläggstiden som hade aviserats. Något Besara väljer att inte lägga någon större vikt vid.

– Jag önskar att jag orkade stå här och gnälla över varför han la till 30 sekunder eller 40 sekunder eller vad det var, jag orkar inte det. Jag kan inte ändra det förflutna så det är skit samma och bara gå vidare.

Det var Helsingborg som tog tag i matchen direkt efter avspark – men det var ÖSK som tog ledningen. Redan i den tredje minuten hittade Jack Lahne in till Erik Björndahl som stod omarkerad i straffområdet och rullade in 1–0.

– Nej inte riktigt. Vi gör ett tidigt mål och sen faller vi lite till tryggheten. Vi trodde att vi skulle göra 2–0, vi hade några lägen men det kom inte. Det är sånt som händer och nu är det bara att blicka vidare.

Flera spelare har roterat på positionerna på mitten. Bland annat Nordin Gerzic, Johan Mårtensson och Simon Amin – alla tre med skadebekymmer under säsongen.

– Både Nordin och Mårtensson har varit lite skadade och då har jag fått hoppa in och spela där några matcher nu. När dom är tillbaka kommer jag förmodligen ta ett steg upp igen.

Är det en stor omställning för dig nu när du flyttar runt en del?

– Inte så stor omställning egentligen, mer att jag var trött men jag gjorde mitt bästa. Det har varit tätt med matcher men Nordin kom in och gav oss lite lugn och jag fick ta ett steg upp. Jag är mer offensiv egentligen men om tränaren vill att jag ska spela defensivt så gör jag det, det är okej för mig.

När Helsingborg kom högt, föll ÖSK ner lågt. Därifrån hade de svårt att spela sig ur hemmalagets press.

– Vi blev väldigt djupa i vårt försvarsspel. Ändå hade vi några lägen att kontra men kunde inte förvalta dom. Vi borde kanske ha hållit i bollen lite mer men när vi hamnade lågt kändes det som vi sparkade mycket bara. Det är något vi kan utveckla och jag tror vi kommer bli bättre på det.

Just nu är det många matcher på kort tid för ÖSK som redan på måndag spelar borta mot Hammarby igen. Och trots att det blev en poäng tycker inte Besara att matchen är mycket att ta med sig framåt.

– Man får typ glömma den här matchen redan nu, börja återhämta sig för att sen fokusera på nästa match. Det är bara några dagar kvar nu.

Matchfakta

Helsingborgs IF–ÖSK 1–1 (0–1)

Mål: 0–1 (3) Erik Björndahl, 1–1 (90+5) Brandur Hendriksson.

Avslut, HIF: 24, varav 4 på mål. ÖSK: 7, varav 1 på mål.

Varningar, HIF: Ravy Tsouka, Anders Lindegaard, Assad Al Hamlawi, Alhaij Gero. ÖSK: Erik Björndahl.

Domare: Glenn Nyberg, Borlänge.

ÖSK

Oscar Jansson – Albin Granlund, Michael Almebäck, Benjamin Hjertstrand, Kevin Wright – Dennis Collander (ut 85), Nahir Besara – Jake Larsson (ut 69), Robin Book, Jack Lahne (ut 45) – Erik Björndahl.

Avbytare: Jake McGuire (MV), Arvid Brorsson, Fabio De Sousa Silva, David Seger (in 45), Hussein Ali, Nordin Gerzic (in 69), Andreas Skovgaard (in 85).

Helsingborg

Anders Lindegaard – Armin Gigovic, Ravy Tsouka (ut 79), Martin Olsson, Adam Eriksson – Assad Al Hamlawi (ut 73), Mohammed Abubakari, Mikkel Diskerud, Max Svensson – Brandur Hendriksson, Rasmus Jönsson.

Avbytare: Ian Pettersson (MV), Alhaji Gero (in 79), Filip Sjöberg, Alex Timossi Andersson (in 73), Ludvig Carlius, Emil Hellman, Casper Widell.