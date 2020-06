ÖSK föll mot AIK i premiären – trots pressen, chanserna och unga motståndet

ÖSK tog greppet direkt om den allsvenska seriepremiären där AIK kom till spel med ett ungt och oerfaret lag med 18-åringarna Paulous Abraham och Robin Thi men utan stjärnor som Per Karsson och skadade Nabil Bahoui. Agon Mehmeti hade två jättechanser på närskott som smet utanför debuterade AIK-målvakten Jakob Haugaard. Men den allra största chansen hade Jack Lahne som kom igenom på vänsterkanten och sköt från bara några meters avstånd men Haugaard flaxade till och gjorde en makalös räddning.

AIK tog den sista kvarten över spelet och tryckte tillbaka ett ÖSK som såg plågat ut i värmen på folktomma Behrn arena. Karol Smets hade ett skott från 20 meter som gick utanför och Henok Goitom ett skott som gick på Oscar Jansson.

Agon Mehmeti sparade sedan det bästa till sista sekunden av den första halvlek när han smet innanför tonårige mittbacksdebutanten Robin Tihi, kom först på Jack Lahnes fina inspel men bollen letade sig förbi Haugaards högra stolpe.

I den jämna andra halvleken var det till slut AIK som bröt måltorkan. Unge Robin Tihi som kastade sig fram på en hörna från höger och nickade in 1-0 i 59:e minuten.

Tufft för ÖSK som hade haft ett par lägen strax innan men inte längre överraskande eftersom AIK efter den svaga inledningen hade kommit tillbaka och gjort matchen helt jämn.

Axel Kjäll valde sedan att byta ut Simon Amin mot Johan Mårtensson efter en dryg timme. En kvart senare skickade han in Robin Book och Kevin Wright istället för Agon Mehmeti och Benjamin Hjertstrand.

I det läget tog Lahne steget upp i anfallet istället för Mehmeti.

AIK-tränaren Rickard Norling svarade med att kasta in sitt mer rutinerade garde på planen i form av Enoch Kofi Adu, Kolbeinn Sigthorsson, Per Karlsson och Robert Lundström.

ÖSK:s bästa kvitteringsläge kom i 89:e minuten när Robin Book träffade ribban med ett långskott.

Men tre minuter senare, i 92:a minuten fick Jasir Asani drömträff och bollen seglade in i krysset bakom en chanslös Oscar Jansson i ÖSK-målet.

0–2 till AIK och efter åtta minuters tilläggstid blåste Martin Strömbergsson av matchen.

► Matchens tystnad

Det var folktomt och märkligt under en allsvensk match som kommer att bli historisk. Och förhoppningsvis behöver vi aldrig uppleva en liknande inramning igen i en allsvensk premiär.

► Matchens chans

Robin Book tog sikte för långskott och alla på läktarna (ca 50 personer) undrade vad han tänkte. Men ÖSK-inhopparens skott höll på att vända matchen. När bollen hade seglat klart så träffade den ribban på Jakob Haugaards målställning. I anfallet efteråt satte Jasir Asani 2–0-målet och matchen var istället avgjord åt det andra hållet.

ÖSK–AIK 0–2 (0–0)

Mål: 0–1 (59) Robin Tihi, 0–2 (92) Jasir Asani.

Varningar ÖSK: Andreas Skoovgaard. AIK: Ebenezer Ofori

Domare: Martin Strömbergsson

Startelvor

ÖSK: Oscar Jansson – Albin Granlund, Michael Almebäck, Andreas Skovgaard, Benjamin Hjertstrand (ut 74) – Jake Larsson, Nordin Gerzic, Simon Amin (ut 65), Jack Lahne (ut 84) – Nahir Besara – Agon Mehmeti (ut 74).

Avbytare: Kevin Wright (in 74), David Seger, Arvid Brorsson, Erik Björndahl (in 84), Gustav Leijon (mv), Robin Book (in 74), Johan Mårtensson (in 65).

AIK: Jakob Haugaard – Felix Michel (ut 75), Robin Tihi, Karol Mets – Bilal Hussein (ut 77), Sebastian Larsson, Ebenezer Ofori (ut 70), Saku Ylätupa (ut 82), Jasir Asani – Paulos Abraham, Henok Goitom (K) (ut 70).

Avbytare: Budimir Janosevic (MV), Per Karlsson (in 75), Enock Kofi Adu (in 70), Kolbeinn Sigþórsson (in 70), Stefan Silva (in 82), Robert Lundström (in 77), Rasmus Lindkvist.