ÖSK förlorade återstarten – i tränarens första tävlingsmatch • Omdiskuterade straffen • Spelsystem skiftet

Första matchen för ÖSK där en större publik var välkommen. Då var det Djurgården som väntade på Tele 2 arena.

Och publiken gick inte obemärkt förbi när de var högljudda var de det även under den tysta minut som hölls för den polis som blev skjuten till döds i Göteborg.

När matchen drog igång var det ett Djurgården som såg laddat ut inför hemmapubliken. Stort tryck mot ÖSK utan att Bobby Allain behövde göra något svettigt ingripande.

När han sen ingrep, i den 14:e matchminuten resulterade det i en straff till hemmalaget.

Edward Chilufya satte full fart mot Allain som misstajmade bollen. Aslak Witry gjorde ingen hemmasupporter besviken och satte dit 1–0 efter en kvart.

Och det fortsatte vara svettigt för ÖSK-försvaret. Våg efter våg anföll Djurgården utan att få sätta bollen i nät ännu en gång. Istället var det ÖSK som var allra närmast att göra matchens nästa mål.

Nordin Gerzic snodde åt sig bollen av Jacob Une Larsson, David Seger tog över, kollade runt efter en passning innan han avlossade en projektil från 25 meter – klockrent i ribban.

1-0 stod sig halvleken ut och när den andra drog igång inledde ÖSK klart bättre. Först Deniz Hümmet med ett tungt skott som styrdes utanför, följt av Romain Galls skott som gick tätt utanför.

Vassaste chansen fick dock Chilufya. Allain missbedömde bollen igen och Chilufya fick öppet mål, en snedträff som hamnade rakt i målvaktens famn när han vände sig om.

Men 20 minuter in i den andra halvleken fick Djurgården hål på Allain igen. Kalle Holmberg tog emot bollen inne i straffområdet, vände och vred innan han hittad Magnus Eriksson bakom sig som distinkt sköt in bollen till vänster utom räckhåll.

Match fortsatta böljande, fram och tillbaka. Närmast för ÖSK var inbytte Dennis Collander som nickade en hörna som smet en liten bit över ribban.

Istället för en reducering stängde Djurgården match. Emmanuel Banda fick ta emot bollen inne i straffområdet, väntade ut Almebäck och satte dit trean i den 89:e minuten.

Tre punkter

• Straffen

Solklart från domaren Granit Maqedonci att blåsa. Allain är inte direkt nära att träffa bollen och Chilufya hade haft öppet mål. Men frågan är om djurgårdsanfallaren var inne i straffområdet?

• Gazimbas byte av spelsystem

I 30 minuter mot Norrköping höll Gazimba fast vid sitt 4-4-2 med ett diamantformat mittfält. Efter att Djurgården kommit till nio avslut på de första 23 minuterna i allsvenskans återstart gjorde huvudtränaren samma sak i sin första seriematch vid rodret. Istället spelade ÖSK 4-2-3-1 resten av matchen.

• Kevin Walkers första match tillbaka

Walkers återkomst till Stockholm vill han nog glömma snarast. Inledde matchen på bänken och förlust mot gamla lagkamraterna. Men när publiken var tillbaka fick han åtminstone ett varmt välkomnade. Ovationer både vid presentationen och när han blev inbytt. När matchen var slut fick också ta emot blommor av Bosse Andersson.

Djurgårdens IF–ÖSK 3–0 (1–0)

Mål: 1–0 (14) Aslak Witry, 2–0 (66) Magnus Eriksson, 3–0 (89) Emmanuel Banda.

Varningar, Dif: –. ÖSK: Bobby Allain, Andreas Skovgaard, Johan Mårtensson.

Domare: Granit Maqedonci

Publik: 7 133

Djurgårdens IF

Jacob Widell Zetterström – Aslak Witry, Jacob Une Larsson, Hjalmar Ekdal, Elliot Käck – Hampus Finndell (ut 80), Rasmus Schüller, Magnus Eriksson – Edward Chilufya (ut 66), Kalle Holmberg (ut 80), Joel Asoro (ut 62)

Avbytare: Tommi Vaiho (mv-res), Elias Andersson, Haris Radetinac (in 62), Emmanuel Justine Rabby Banda (in 80), Jesper Löfgren, Nicklas Bärkroth (ut 66), Emir Kujovic (in 80)

ÖSK

Bobby Allain – Hussein Ali (ut 78), Michael Almebäck, Andreas Skovgaard, Benjamin Hjertstrand – Nordin Gerzic (ut 57), Johan Mårtensson – David Seger, Deniz Hümmet (ut 78), Romain Gall (ut 78) – Erik Björndahl (ut 66)

Avbytare: Mergim Krasniqi (mv-res), Daniel Björnqvist (in 78), Kevin Adrian Wright, Dennis Collander (in 78), Agon Mehmeti (in 66), Jake Larsson (in 78), Kevin Walker (in 57)