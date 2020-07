ÖSK Futsal förlänger med Legiec – och kräver mer av stjärnan: ”Funkar inte ha en spelare som aldrig är på träningar”

I måndags gjorde ÖSK Futsal vad de själv kallar sin största värvningen genom tiderna – att plocka in brasilianske målsprutan Maicon Tauan.

Nu avslöjar klubben att de dessutom förlängt kontraktet med Sveriges bäste futsalspelare genom tiderna: Kristian Legiec, 33.

Legiec första säsong i klubben blev minst sagt stökig. Efter seriepremiären i mitten av oktober drabbades han av en knäskada som höll honom borta in i januari, och när comebacken närmade sig blev han indragen i en fotbollsrelaterad matchfixningshärva, satt häktad i 16 dagar och blev avstängd av ÖSK. Men efter att han släppts hävdes den interna avstängningen, och i slutet av säsongen gjorde Legiec ytterligare två matcher och var med och räddade klubbens SFL-kontrakt.

– På de två matcherna visade han hur bra han verkligen är. Med Kristian får vi in en otrolig rutin och kunskap. Han besitter en kunskap som ingen annan gör i det här landet, säger ÖSK Futsals nye sportchef Augin Gevrie.

Så är det onekligen. 2014/15 blev Legiec Sveriges första futsalproffs, för Manfredonia i italienska serie B, och 2018 och 2019 tog han dubbla SM-guld med IFK Uddevalla. Som wing-spelare öste han in 32 mål på 25 matcher under de säsongerna, och båda gångerna årets futsalspelare prisats under fotbollsgalan i Globen – 2018 och 2019 – har det varit Legiec som fått gå upp och ta emot herrarnas pris. I landslaget var han fram till matchfixningsskandalen given lagkapten, och med 45 mål på 64 landskamper är han både meste spelaren och bäste målskytten i den blågula historien.

Ett frågetecken under första säsongen var dock hur mycket Legiec skulle kunna vara med, även om knäet var helt. Inför premiären gjorde han bara en träning – dagen innan – och till de två avslutande matcherna flög han upp från sitt hem utanför Malmö samma dag. Inför andra säsongen ställer ÖSK högre krav.

– Jag räknar med att vi kommer få se honom på träning minst en gång i veckan, i alla fall. Han kommer inte flytta till Örebro, men vi får hitta något sätt för att ha honom här oftare. Det funkar inte att ha en spelare som aldrig är på träningar, inte ens om man är på hans nivå, säger Gevrie.

Räknar du med att ni kommer spela Legiec och Maicon, era två stora stjärnor, tillsammans?

– Ojojoj, att få ihop de två vore inte fel. Men det är inte min huvudvärk, det är upp till tränarna. Jag är bara med och jobbar ihop en ordentlig trupp åt dem.

Hur är status på Legiec knä?

– Jag hoppas att han är helt återställd, i varje fall till seriestart.

Inför säsongen 2020/21, som startar med bortamatch mot IFK Uddevalla den 27 september, har ÖSK hittills presenterat fem spelare: Förutom Legiec och Maicon har också nyförvärvet Ahmad Moniry från Västerås AFG och målvakten Emil Björklund och lagkaptenen Ilhan Pepeljak som förlängt sina kontrakt.