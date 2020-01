ÖSK Futsal värvar fem (!) spelare – precis före transferdeadline: ”Bidrar förhoppningsvis med mycket”

LÄS OCKSÅ: Dagen efter Legiec-skandalen – oberört ÖSK krossade tabelltvåan: ”Inget får stoppa oss nu”

I måndags avslöjade NA att Örebro FC plockat in Pontus Reinholdsson från Hidingsta och Kevin Fredriksson från Adolfsberg dagarna före futsalens transferfönster stänger.

Nu kontrar lokalrivalen ÖSK Futsal med att ta in hela fem spelare bara timmar innan deadline, natten mot torsdag.

Det handlar först och främst om FC Assyriskas Rabi Mourad och Sköllerstas Albin Björnram, som kommer gå rakt in i laget, men också om rutinerade Pajtim Abazi, Björn Andersson och Fadi Al Choury som kommer finnas med i truppen för att täcka upp för eventuella skador.

30-årige Mourad gjorde ett tiotal matcher med Örebro FC och noterades för fem mål när klubben gick till SM-slutspel 2016/17. Sin fotboll har han spelat med Örebro Syrianska och Rynninge, på division 2-nivå fem år i rad. Futsal har han på slutet alltså spelat med FC Assyriska, som bland annat vunnit Boren cup och Idrottshuset Open i vinter. I AIF-cupen spelade han dock med Syrianska.

– Rabi är en duktig spelare, vi har alltid tyckt att han varit bra. Dessutom är han vänsterfotad, vilket vi saknat i truppen. Vi har en junior som vi flyttat upp, Sam Khalili, som är vänsterfotad, men förutom honom blir Rabi den första. Målet har hela tiden varit att få in en etablerad, vänsterfotad spelare, och vi har haft flera på gång utan att det blivit av. Men lyckades vi äntligen. Vi får se hur mycket han kommer bidar med, förhoppningsvis mycket, säger Victor Huerta, som är sportchef i ÖSK Futsal.

20-årige Björnram är ny i futsalligan, har tidigare spelat med Sköllersta i DM och AIF-cupen, och utomhus i division 5.

– En kille vi haft ögonen på i två år. Han har gjort det väldigt bra i DM och AIF i flera år och sticker ut med sin rivighet, snabbhet, inställning och skott. Han kan bli riktigt bra, säger Huerta.

De allra mest rutinerade namnen finns dock bland de som inte är tänkta att spela så mycket:

► Abazi, 29, fanns med i de första svenska landslagstrupperna 2012, spelade i ligan med Örebro FC fram tills han i samband med AIF-cupen 2016 under uppmärksammade former tog klivet över till ÖSK där han blev lagkapten. Senast han spelade i ligan var 2017/18, för Malmö City.

► Andersson, 33, är målvakt och noterad för en landskamp, mot Lettland i Idrottshuset då han fick hoppa in i truppen efter sent skadeåterbud, och spelade i ÖSK Futsal i många år. Han avslutade egentligen karriären med att hoppa in i andra halvlek i fjolårets sista och avgörande match, när ÖFC vände 6–3-underläge till 11–9-seger mot Linköping och räddade kontraktet. Men han gjorde comeback och stod fyra matcher för Nora i fotbollens division 3-avslutning i höstas och vaktade Rynninges mål i AIF-cupen i höstas.

► Al Choury, 37, spelade med ÖSK fram till 2016 men har sedan dess koncentrerat sig på fotbollen och Yxhult i division 2.

– Pajtim är en superjoker, en säkerhetsåtgärd. Vi kan plocka in honom om det blir någon skada och vi känner att vi måste ha honom på planen. Vi får se om vi kommer att använda honom. Det gäller de andra också, det är truppspelare som kommer att finnas tillgängliga om det händer något, säger Huerta.

De fem utgör välbehövlig påfyllning för ÖSK som förutom Kristian Legiec, som stängts av under den utredning som pågår om misstänkt matchfixning, också tappat Dana Kuhi, Sandro Pavicevic, Alen Rastoder och Supanai Baipa-Om sedan säsongen startade. De två förstnämnda är nya beslut, Rastoder och Baipa-Om har lämnat tidigare.

– Dana kommer inte spela mer, som det ser ut. Det är hans eget beslut. Sandro känner att han inte har någon glöd. Han är 32 år, har haft skador och inte fått kontinuitet. Det är dessutom hans första säsong i SFL, och han känner att det är bättre att kliva åt sidan och lämna platsen åt någon annan.

ÖSK ligger sjua i SFL, på slutspelsplats, efter tre raka segrar sedan Mufad Bajraktarevic tog över som tränare.