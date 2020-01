ÖSK Futsals nye tränare: ”Får lägga charmspelet åt sidan – poängen ska in”

På onsdagen avslöjade NA att Tekle Ghebrelul får sparken efter ett knappt år som huvudtränare för SFL-laget ÖSK Futsal, och att han med omedelbar verkan ersätts av Mufad Bajraktarevic, med Thomas Ivhall som assisterande tränare.

Nu bekräftar Bajraktarevic, som också är förbundskapten för damlandslaget och som fram tills nu varit klubbchef för division 1-laget Norrköping, att så blir fallet. Han kommer att gå in på ett korttidskontrakt under de tre månader som återstår under säsongen.

– Det har gått väldigt fort från kontakt till kontrakt. Jag var i Örebro för att fira nyår, och då passade vi på att träffas och prata, och nu är det klart, berättar Bajraktarevic.

– Vi har inte diskuterat i de termerna, men prioritet nummer ett är naturligtvis att rädda kontraktet. Och sedan kommer vi självklart att sikta på slutspel.

ÖSK värvade landslagsspelarna Kristian Legiec, Albert Hiseni och Martin Herlin och siktade högt inför årets säsong, men ligger tredje sist i ligan. Laget har bara vunnit tre av 13 matcher och har fem poäng upp till slutspelsplats och bara fyra till nedflyttningsstrecket.

– Jag är lite förvånad att ÖSK ligger där man ligger. Jag vet att det finns kunnande och kvalitet i gruppen. Nu blir det mitt jobb att vända på det här och försöka ta trepoängarna, säger Bajraktarevic som kastas rakt in i elden med en trepoängsmatch mot Borås på lördag.

– Allt fokus ligger på den matchen, som är väldigt viktig. Det blir inte så många större förändringar, tanken är inte att komma in och kasta om allt. Men jag och Thomas har pratat om att vi först och främst ska lägga fokus på att täppa till bakåt, för det har varit alldeles för ihåligt. Lyckas vi med det och vinner den matchen kan det ge en boost inför fortsättningen. Man får lägga charmspelet åt sidan, det är poängen som ska in. Klart man vill spela fin futsal och föra matcher, men framför allt måste vi plocka treor.

Futsalens transferfönster stänger den 15 januari, men Bajraktarevic tror inte att det kommer bli några stora förändringar i spelartruppen.

– Självklart skulle jag inte tacka nej till kvalitet, men vi har utgått från att det är befintlig trupp som gäller. Rent namnmässigt ser det ut att vara ett starkt lag, och jag tror den kan räcka långt, säger han.

ÖSK har spelat i SFL sedan ligan startade och varit i tre SM-semifinaler.

Bajraktarevic leder sina första träningar under torsdagen. På lördag väntar alltså SFL-match, och på söndag och måndag avgörs DM-slutspelet, som NA sänder, i Idrottshuset.

Huvudtränare i ÖSK Futsal sedan SFL-starten 2014/15

2014/15–22 november 2016: Leif Järnkvist.

22 november 2016–26 november 2017: Mikko Seppälä.

27 november 2017–20 januari 2019: Fredrik Holmquist.

20 januari 2019–1 januari 2020: Tekle Ghebrelul (våren 2019 delat huvudansvar med Victor Huerta).

Från 1 januari 2020: Mufad Bajraktarevic.