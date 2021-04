ÖSK-GUIDEN: Han får högst betyg • Kan utvecklas till en sexa • Har en bit kvar – alla ÖSK-spelarna betygsatta inför allsvenskan

Så gjorde vi när vi satte betygen:

Betygen är en bedömning för spelarens nivå i allsvenskan just nu och tar alltså inte hänsyn till potential eller gamla meriter. En ung spelare kan alltså få ett väldigt lågt betyg men ändå ha en hög potential.

6: Landslagsklass

5: Allsvensk stjärna

4: Bra allsvensk klass

3: Medelklass

2: Svag allsvensk klass

1: Underkänd/oprövad

Bobby Allain

29 år, 185 cm. Moderklubb: Montroupe, Frankrike. Kom från: Olympiakos 2021. Kontrakt till: 2022.

Försäsong, spelade minuter/hållna nollor: 772 min/2.

Betyg: 3.

Kommentar: Har den tunga uppgiften att ersätta allsvenskans bästa målvakt 2020. Försäsongen har visat att han kan göra spektakulära räddningar men måste radera misstag och missförstånden med backlinjen.

Mergim Krasniqi

28 år, 187 cm. Moderklubb: Norrby IF. Kom från: Norrby 2021. Kontrakt till: 2022.

Försäsong, spelade minuter/nollor: 157 min/1.

Betyg: 2.

Kommentar: Superrutinerad med 250 matcher i för Norrby i superettan och division 1. Nu backup till Allain och måste bevisa sig på den högre nivån.

Gustav Leijon

20 år, 187 cm. Moderklubb: Motala AIF. Kom från: Motala 2017. Kontrakt till: 2021.

Försäsong, spelade minuter/mål/assist: –.

Betyg: 1.

Kommentar: Lovande målvakt som tog stora kliv i utvecklingen under 2020 då han också prisades som årets akademimålvakt i Sverige. Har ändå en bit kvar tills han är en allsvensk målvakt.

Daniel Björnquist

32 år, 178 cm. Moderklubb: Sköllersta IF. Kom från: AFC Eskilstuna 2018. Kontrakt till: 2022.

Försäsong, spelade minuter/mål/assist: 409 min, 0 mål, 2 assist.

Betyg: 3.

Kommentar: Fick hela 2020 förstört av en hälskada men är tillbaka igen med nytt kontrakt till och med 2022. Är en rutinerad ytterback som fortfarande har snabbheten, arbetskapaciteten och fysiken som allra främsta styrkor. Kan användas både till höger och vänster. Kan bli backup den här säsongen.

Hussein Ali

19 år, 180 cm. Moderklubb: Malmö FF. Kom från: Malmö FF 2019. Kontrakt till: 2022.

Försäsong, spelade minuter/mål/assist: 740 min.

Betyg: 3.

Kommentar: Slog igenom förra säsongen och ses inför säsongen som nummer ett på högerbacken. Stark i duellspelet och rejäl inläggsfot utan krusiduller. Stor potential.

Niclas Bergmark

19 år, 191 cm. Moderklubb: Örebro SK. Kom från: Egen produkt. Kontrakt till: 2021.

Försäsong, spelade minuter/mål/assist: 206 min.

Betyg: 1.

Kommentar: Ung lovande mittback som har spelat EM för Sverige. Är stark på huvudet och i passningsspelet. Debuterade redan hösten 2019 men fick inte mycket speltid förra året. Behöver nu speltid för att fortsätta att utvecklas.

Michael Almebäck.

33 år, 184 cm. Moderklubb: Ängby. Kom från: Bröndby 2016. Kontrakt till: 2021.

Försäsong, spelade minuter/mål/assist: 518 min, 1 assist.

Betyg: 3

Kommentar: Stark och snabb mittback som kompletterar Skovgaard på ett bra sätt. Är förhållandevis kort men har lärt sig tjuvtrixen inne i boxen. Skicklig blockare av skott.

Andreas Skovgaard

24 år, 185 cm. Moderklubb: FC Nordsjälland. Kom från: Heerenveen 2021. Kontrakt till: 2022.

Försäsong, spelade minuter/mål/assist: 450 min.

Betyg: 4

Kommentar: Aggressiv och lagom elak försvarsgeneral som styr sitt försvar med tydlig kommunikation. Bra vänsterfot men stora styrkan finns i kampen inne i eget straffområde. Ska helst undvika att hamna i löpdueller.

Kevin Wright

25 år, 170 cm. Moderklubb: Chelsea FC. Kom från: Degerfors 2019. Kontrakt till: 2021.

Försäsong, spelade minuter/mål/assist: 394 min.

Betyg: 3

Kommentar: Stark dribbler i offensiven men kan utveckla inläggsspelet och är inte seriens bästa försvarare. Strulig vinter med skador och sjukdom.

Benjamin Hjertstrand

27 år, 180 cm. Moderklubb: Slätta. Kom från: Brage 2020. Kontrakt till: 2022.

Försäsong, spelade minuter/mål/assist: 413 min.

Betyg: 2.

Kommentar: Är backupförsvarare både som vänsterback och mittback vilket innebär att han kommer att spela mycket. Dessutom ett defensivt säkrare alternativ än Wright vilket gör att han väljs av taktiska skäl av Kjäll mot visst motstånd. Stabil uppspelsfot och duktig på huvudet.

Johan Mårtensson

32 år, 180 cm. Moderklubb: Ulvåkers IF. Kom från: Helsingborg 2017. Kontrakt till: 2021.

Försäsong, spelade minuter/mål/assist: 542 min, 1 mål, 1 assist.

Betyg: 4

Kommentar: Grovarbetande mittfältare som är en nyckelspelare för ÖSK. Axel Kjäll har fångat Mårtenssons väsen med orden ”det är när han inte spelar som man märker hur mycket han betyder”.

Nordin Gerzic

37 år, 175 cm. Moderklubb: Eskilstuna City. Kom från: IFK Göteborg 2013. Kontrakt till: 2021.

Försäsong, spelade minuter/mål/assist: 411 min.

Betyg: 3

Kommentar: Kapten och klubbikon. Förlängde kontraktet med ett år till och siktar på klubbrekord i spelade matcher. Har en närmast unik förmåga att täcka bollen och skapa lugn på planen. Har använts som backup på mitten under försäsongen men kommer att få en hel del speltid.

Kevin Walker

31 år, 177 cm. Moderklubb: Varbergs Bois. Kom från: Egen produkt. Kontrakt till: 2023.

Försäsong, spelade minuter/mål/assist: 648 min, 2 mål.

Betyg: 3

Kommentar: Vann SM-guld med Djurgården 2019 och ska nu ta en långt större roll i ÖSK. Bra tillslag på fasta situationer. Hårt arbetande mittfältare som behöver tid för att visa vilken prägel han kan sätta på laget.

Dennis Collander

19 år, 191 cm. Moderklubb: Örebro SK. Kom från: Egen produkt. Kontrakt till: 2021.

Försäsong, spelade minuter/mål/assist: 735 min, 3 mål, 6 assist.

Betyg: 3

Kommentar: Är den ende i ÖSK-truppen som skulle kunna utveckla trean i betyget till en sexa i framtiden. Oerhörd arbetskapacitet och ska nu jaga ner motståndare i allsvenskan med sitt presspel. Har både spelat offensivt till höger och i en central mittfältsroll under vintern.

Anton Ingves

20 år, 180 cm. Moderklubb: Sifhälla. Kom från: Kom från Sifhälla 2017. Kontrakt till: 2021.

Försäsong, spelade minuter/mål/assist: 167 min.

Betyg: 1.

Kommentar: Ambitiös innermittfältare som inte är den spektakulära typen men en spelare som alltid gör sitt jobb och gör andra bättre. Men bli inte lurad av den blygsamma framtoningen. Säger i intervjuer att ÖSK och allsvenskan är första steget.

Martin Broberg

30 år, 186 cm. Moderklubb: Karlskoga SK. Kom från: Odd 2019. Kontrakt till: 2021.

Försäsong, spelade minuter/mål/assist: –.

Betyg: 4

Kommentar: Är en av ÖSK:s bästa spelare men det går inte att komma runt det faktum att han så sällan står på planen. Skador har hindrat honom mycket under karriären och speciellt sedan han kom tillbaka till klubben efter en norsk utflykt. Har metodiskt byggt upp sig under vintern och verkar nu relativt nära att träna för fullt igen. Alla i klubben håller tummarna.

David Seger

21 år, 179 cm. Moderklubb: IFK Stocksund. Kom från: Sollentuna 2020. Kontrakt till: 2021.

Försäsong, spelade minuter/mål/assist: 717 min, 4 mål, 1 assist.

Betyg: 3

Kommentar: Tre mål och fem assist under debutsäsongen var sensationellt efter övergången från ett bottengäng i division 1. Bra målform under vintern och 21-åringen vill ännu mer. Kan användas på flera offensiva mittfältspositioner och det återstår nog att se vilken typ av spelare som Seger kommer att utvecklas till.

Romain Gall

26 år, 176 cm. Moderklubb: Herndon. Kom från: Malmö 2021. Kontrakt till: 2021.

Försäsong, spelade minuter/mål/assist: 78 min, 1 assist.

Betyg: 4

Kommentar: Spelade nio matcher på lån för ÖSK i höstas men förhoppningarna är högre ställda än de två målgivande passningar som amerikanen levererade då. Är en poängspelare, skottvillig och kan användas på alla tre offensiva mittfältspositionerna. Är så nära en Nahir Besara-ersättare som ÖSK kommer.

Jake Larsson

22 år, 179 cm. Moderklubb: Adolfsbergs IK. Kom från: Hammarby 2019. Kontrakt till: 2023.

Försäsong, spelade minuter/mål/assist: 339 min, 1 assist.

Betyg: 3

Kommentar: Stor genombrott 2019 följdes upp av ett jobbigt 2020 där personliga skäl gjorde att han missade nästan hela hösten. Avig, snabb och har alla möjligheter att ta sig tillbaka till den form som tog honom hela vägen till U21-landslaget.

Alfred Ajdarevic

22 år, 188 cm. Moderklubb: Falkenbergs FF. Kom från: Falkenbergs FF 2016. Kontrakt till: Sommaren 2021.

Försäsong, spelade minuter/mål/assist: 156 min, 1 assist.

Betyg: 2

Kommentar: Det känns som en evighets sedan Ajdarevic värvades till ÖSK. Nu när det bara är några månader kvar på kontraktet är det tydligt att genombrottet inte har kommit. Har utvecklats men inte tillräckligt snabbt för att övertyga Axel Kjäll om att han är en blivande nyckelspelare i klubben.

Taha Ali

22 år, 174 cm. Moderklubb: Sundbybergs IK. Kom från: Sollentuna 2021. Kontrakt till: 2023.

Försäsong, spelade minuter/mål/assist: 101 min, 1 mål.

Betyg: 1

Kommentar: Spännande nyförvärv från division 1 där han dominerade med sin dribblingsskicklighet och fotarbete som liknats med trumpinnar. Gjorde mål i debuten mot AIK. Kommer att få jobba sig in i startelvan via inhopp.

Noel Milleskog

19 år, 179 cm. Moderklubb: Adolfsbergs IK. Kom från: Hammarby 2019. Kontrakt till: 2023.

Försäsong, spelade minuter/mål/assist: 240 min.

Betyg: 1

Kommentar: Har under flera säsonger varit en tongivande talang i ÖSK:s akademi. Flyttades upp i A-truppen i slutet av december och siktar nu på allsvensk debut. Vass vänsterfot men utgår helst från högerkanten. Kan även spela centralt.

Deniz Hümmet

24 år, 186 cm. Moderklubb: Malmö FF. Kom från: Elfsborg 2021 (lån). Kontrakt till: 2021.

Försäsong, spelade minuter/mål/assist: 529 min, 3 mål, 1 assist.

Betyg: 5

Kommentar: I frysboxen i Elfsborg men hittade rätt direkt i ÖSK där han gjorde ett berömt hattrick i debuten mot IFK Norrköping förra året. Skicklig kombinationsspelare som vill fylla på målkontot jämfört med förra årets fem på tolv ÖSK-matcher.

Rasmus Karjalainen

24 år, 186 cm. Moderklubb: OLS (Finland). Kom från: Fortuna Sittard 2020 (lån). Kontrakt till: Sommaren 2021.

Försäsong, spelade minuter/mål/assist: 353 min, 1 mål.

Betyg: 3

Kommentar: Finländsk landslagsforward som siktar på EM-spel i sommar. Kom in under förra hösten och gjorde fyra mål. Jobbar hårt och kan vara klurig inne i boxen.

Agon Mehmeti

31 år, 182 cm. Moderklubb: IFK Malmö. Kom från: Oxford City 2019. Kontrakt till: 2021.

Försäsong, spelade minuter/mål/assist: 316 min, 2 mål, 1 assist.

Betyg: 3

Kommentar: Skadeproblem sedan han kom från England inför 2019 men har varit vass när han väl har varit på planen. Finurlig inne i straffområdet.

Erik Björndahl

30 år, 189 cm. Moderklubb: BK Forward. Kom från: Degerfors 2020. Kontrakt till: 2021.

Försäsong, spelade minuter/mål/assist: 294 min, 2 mål.

Betyg: 3

Kommentar: Född och uppvuxen örebroare som var skyttekung i superettan 2019 men hade ett struligt debutår i ÖSK. Kan vara effektiv som targetspelare och är inte rädd för att klappa på inne i boxen, oavsett om motståndare eller stolpar är i vägen.

Manager

Axel Kjäll

39 år. Kom från: BK Forward 2017.

Kommentar: Går in i sin fjärde säsong som huvudansvarig. Multikompetente Axel Kjäll har sedan han tog över efter Alexander Axén sommaren 2017 utökat sin roll till manager. I höstas fick han rejäl fart på laget som då var poängbäst i allsvenskan under avslutningen. Nu har han fått bygga nytt igen – efter att Oscar Jansson och Nahir Besara lämnat klubben. Ulf Kristiansson är ny som assisterande och blir därmed den tredje på den posten efter Daniel Bäckström och Vitor Gazimba. Mycket snack under vintern om att han skulle gå in mer på sportchefsrollen. Men när allsvenskan drar igång är det Axel Kjäll som coachar laget.

Utlånade spelare

Fabio de Sousa (Dalkurd, division 1)

Helmer Andersson (Karlslund, division 2)

Isaac Boye (Karlstad, division 1).