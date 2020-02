ÖSK i specialträning inför cupmatchen: "Var första gången i år"

För ett år sedan gick det snett mot division 1-laget Nyköping i svenska cupen. ÖSK körde fast och förlorade med 1–0 i en match som kom att innebära respass redan i gruppspelet. Nu står ÖSK inför en cuppremiär mot division 1-laget Oskarshamns AIK under liknande förhållanden.

Matchen spelas tidigt på året på en konstgräsplan på bortaplan.

– Vi är inte unika utan varje år sker det några cupskrällar. För oss handlar det om att se till att det inte händer oss i år igen. Vi fick lite läropengar förra året och jag tror och hoppas att vi har med oss det in i den här matchen, säger ÖSK-maangern Axel Kjäll.

ÖSK-ledningen har inte lämnat något åt slumpen och har scoutat motståndet. Något som syntes under fredagens träningspass då hela startelvan gnuggades i försvar mot långa inkast. Målvakten Jake McGuire ställdes nedanför norra läktaren och hivade in långa kast som ofta gick långt in i ÖSK:s straffområde.

– Jag har sett dem i några matcher från förra året och jag såg deras genrep mot IFK Berga. Det är ett lag som var lite upp och ner förra året, hade det tufft och kvalade sig kvar. Året innan det kvalade de till superettan. De spelar i majoriteten av matcherna 4-3-3 och de har en kille som kastar väldigt långa inkast så det har vi tittat lite extra på idag. Det var första gången i år som vi förberedde oss på det sättet, säger Axel Kjäll.

Matchen kommer att spelas på Ernemar IP som ligger precis vid Österjön. Planen har inga permanenta läktare och den arrangerande klubben har fått bygga en bortasektion som ska husera det hundratal ÖSK-supportrar som väntas åka på matchen.

– Matcherna mot oss och mot Elfsborg är Oskarshamns stora höjdpunkter för året och jag förväntar mig att det är ett aggressivt lag som går in tufft i duellerna och verkligen vill visa vad de går för, säger Axel Kjäll.

Målet är att vinna gruppen som också innehåller Elfsborg och brage och gå till kvartsfinal.

– Vi kommer att behöva göra tre bra prestationer för att nå vårt mål och det är kvartsfinal. Under tiden jag har varit i ÖSK ha vi tagit oss vidare från gruppen två gånger, ena gången till final och den andra till kvartsfinal mot AIK, säger Axel Kjäll.

Daniel Björnquist fick sitt vänstra lår lindat i slutet av fredagspasset. Planen är att Björnquist ska spela från start till höger i ÖSK:s backlinje och Axel Kjäll var direkt efter passet inte orolig för att han skulle vara tvungen att ändra den planen.

– Han fick en smäll på låret, en lårkaka och jag tror inte att det ska vara någon fara, säger Axel Kjäll.

Preliminär startelva: Oscar Jansson – Daniel Björnquist, Albin Granlund, Andreas Skovgaard, Kevin Wright – Nordin Gerzic, Simon Amin, Dennis Collander – Jake Larsson, Erik Björndahl, Robin Book.

Avbytare: Jake McGuire (mv), Arvid Brorsson, Niclas Bergmark, Daniel Björkman, Hussein Ali, Alfred Ajdarevic, Isaac Boye.

På skade- och sjuklistan finns åtta spelare som alla missar matchen: Michael Almebäck, Martin Broberg, Agon Mehmeti, Johan Mårtensson, David Seger, Helmer Andersson, Fabio de Sousa och Benjamin Hjertstrand.