ÖSK knep poäng efter dramatisk avslutning – Axel Kjäll hyllar hemmadebuterande talangerna: "Gav en bra balans till laget"

Till hemmapublikens stora jubel kunde till slut Johan Bertilsson skicka in 2–2 och rädda en poäng till ÖSK. Detta trots att laget under stora delar av matchen tappade alldeles för mycket boll i fel ytor. Däremot tyckte tränaren Axel Kjäll att noggrannheten blev bättre ju längre matchen led.

– Vår första halvlek hade vi svårt att ta oss in på Elfsborgs planhalva. Vi spelar för svårt och vi riskerar för mycket i vårt passningsspel utan att få något betalt. Elfsborg pressar oss hårt och vi hade svårt att spela igenom deras lagdelar.

Trots de svaga första 45 minuterna kunde ÖSK få med sig 1–1 in i omklädningsrummet efter Jake Larssons straffmål bara minuter innan paus.

– Att vi får med oss det är väldigt viktigt, även om jag tycker att de är bättre än oss i första halvlek.

Elfsborg var nära att återta ledningen genom Jesper Karlsson som fick chansen från straffpunkten, men han bommade och efter det tyckte tränare Kjäll att laget lyfte sig.

– Vi blir mer rakare i vårt spel även om vi tappar en del på deras planhalva. De har otroligt mycket snabba spelare där framme som är duktiga på att kontra, men ibland gav det även oss chansen att kontra på deras kontringar.

Och det hela mynnade som bekant ut i att ÖSK kunde knipa en poäng genom Johan Bertilssons sena kvitteringsmål.

– Jag vill lyfta vår förmåga att jobba hela vägen in i mål som gjorde att vi fick målet, vilket är grymt bra. Sen vill jag även hylla Oscar Jansson som var bra idag och har en jättebra säsong bakom sig.

Tycker du 2–2 speglar matchbilden?

– Det är svårt att säga när det blir så känslosamt på slutet när vi gör mål och har en stor målchans efter det. Tittar man på första är de bättre och i andra är det jämnare, så jag måste se matchen igen för att kunna svara på det.

Både Niclas Bergmark och Helmer Andersson fick chansen att göra startdebut på hemmaplan. Och över 90 minuter ser Axel Kjäll på deras prestationer som klart godkända.

– Jag tycker de två gör jättebra prestationer med tanke på att det är deras debuter här.

Rent konkret, vad är det de gör bra idag?

– Vi spelar med en fyrbackslinje vilket betyder att mittbackarna får ta mer beslut. Sen tycker jag Helmer är duktig i speluppbyggnaden. Där är några situationer han hamnar lite fel, men generellt gör han det bra i positionsspelet.

– Niclas har en bra förmåga att täcka ytor och gav en bra balans till laget. Han är också duktig i passningsspelet även om jag hade önskat att han och övriga centrala mittfältet hade fått in mer bollar bakom deras backlinje.

ÖSK– IF Elfsborg 2–2 (1–1)

Mål: 0–1 (14) Jonathan Levi, 1–1 (43) Jake Larsson, 1–2 (85) Stefan Ishizaki, 2–2 (91) Johan Bertilsson

Startelva ÖSK: Oscar Jansson - Albin Granlund, Michael Almebäck, Helmer Andersson, Kevin Wright - Nordin Gerzic, Niclas Bergmark (ut 77), Yaser Kasim (ut 69) - Jake Larsson, Viktor Prodell, Johan Bertilsson.

Avbytare: Mathias Karlsson, Daniel Björkman, Daniel Björnquist, Martin Lorentzson (in 69), Rodin Deprem, Agon Mehmeti (in 77), Adam Bark

Startelva IF Elfsborg: Tim Rönning - Fredrik Holst, Stian Gregersen, Gustav Henriksson, Rami Kaib - Sivert Heltne Nielsen, Robert Gojani (ut 74), Simon Olsson - Jonathan Levi (ut 46), Dennis Hummet (ut 74), Jesper Karlsson.

Avbytare: Kevin Stuhr Ellagaard, Alejandro Portillo, Simon Strand, Simon Lundevall, Rasmus Alm (in 46), Stefan Ishizaki (in 74), Per Frick (in 74), Marokhy Ndione.