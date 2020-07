ÖSK kryssade igen: Bortdömda målet ►Mittbackens skada ►Svaga starten i andra

Till skillnad från matchen mot Elfsborg var det ett ÖSK som förde bollen inledningsvis hemma mot Häcken. Men inget av lagen kom till någon farlig målchans den första kvarten.

Sen kom ÖSK:s första läge. Jack Lahne sköt någon meter utanför efter ett solonummer där han snurrade upp Häckenförsvaret. Därefter slog Johan Mårtensson in bollen i straffområdet – Erik Björndahl hamnade i en snäv vinkel och Peter Abrahamsson kunde enkelt plocka upp.

Med halvtimmen spelad kom Häckens första avslut när Daleho Irandust träffar ryggen på lagkamraten Jasse Tuominen. Leo Bengtsson fintade bort Andreas Skovgaard och Michael Almebäck slängde sig fram och räddade den gången.

ÖSK inledde och avslutade halvleken starkast. Besara tryckte till bollen men träffade Joona Toivo och sedan letade Kevin Wright efter Björndahl inne i straffområdet men Rasmus Lindgren slängde sig fram och nickade undan – mållöst i halvtid.

När den andra halvleken drog igång kom Häcken ut i ett rasande tempo. Först en tilltrasslad situation som ÖSK redde upp och sekunder senare hände samma sak efter en hörna. Innan fem minuter hade gått hann de även med att slå en frispark, den smekte Oscar Janssons vänstra stolprot.

Häcken fortsatte pressa på och den var inte fören efter 60 minuter som ÖSK kom till anfall. Mårtensson räckte sig loss och sköt, Abrahamsson med en jätteräddning. Gerzic slog hörnan, Wright misslyckades med ett skott och Häcken ställde om. Tre gulsvarta mot två svartvita men Bengtsson passade Irandust som sparkade in den i mål – bortdömt för offside.

Med kvarten kvar vaknade ÖSK till liv igen. Robin Book och Agon Mehmeti kom in med pigga ben och laget lyckades etablera ett anfallsspel igen – men utan utdelning. Örebro spelade oavgjort för andra gången i rad.

► Avbrottet i försvaret

Inför matchen mot Häcken hade Albin Granlund, Michael Almebäck, Andreas Skovgaard och Oscar Jansson spelat samtliga minuter. Men när Almebäck satte sig ner i eget straffområde och höll sig för ljumsken tvingades Axel Kjäll till ett byte. In kom Hjertstrand och nu är det bara tre spelare kvar som spelat alla minuter.

► Målskörden

ÖSK har fortsatt svårt att hitta målet. Laget har enbart producerat tre mål framåt på fem matcher och är mållöst hemma på Behrn arena.

ÖSK–BK Häcken 0–0 (0–0)

Mål: –

Varningar, ÖSK: Albin Granlund, Robin Book, Kevin Wright. Häcken:

Domare: Mohammed Al-Hakim

Publik: –

ÖSK

Oscar Jansson – Kevin Wright, Andreas Skovgaard, Michael Almebäck (ut 69), Albin Granlund – Johan Mårtensson (ut 92), Nordin Gerzic (ut 76) – Jack Lahne (ut 76), Nahir Besara, Jake Larsson – Erik Björndahl

Ersättare: Gustav Leijon, Benjamin Hjertstrand (in 69), Agon Mehmeti (in 76), David Seger, Robin Book (in 76), Simon Amin (in 92), Hussein Ali

BK Häcken

Peter Abrahamsson – Leonard Zuta, Rasmus Lindgren, Joona Toivo, Adam Andersson – Gustav Berggren (ut 70), Jasse Tuominen (ut 70), Alexander Faltsetas – Leo Bengtsson (ut 82), Alexander Söderlund, Daleho Irandust

Ersättare: Jonathan Ursin Rasheed, Godswill Ekpolo, Ahmed Yasin (in 70), Erik Friberg (in 70), Adnan Maric, Ali Youssef, Patrik Wålemark (in 82)