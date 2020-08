ÖSK kryssade mot IFK Göteborg – efter kvittering på märklig straff

Efter segern i Kalmar i onsdags var det tätt på given, redan på söndagen var det dags för ÖSK-match igen. Den här gången tog man emot IFK Göteborg hemma på Behrn arena.

Matchen fick en lite tuff inledning för Göteborg, då rutinerade mittbacken Mattias Bjärsmyr fick en smäll och tvingades bytas ut redan i den sjätte minuten. In kom istället Kristopher Da Graca.

"Blåvitt" inledde matchen med hög press, och flera bra avslut. Men även ÖSK skulle jobba sig in i matchen och så småningom skapa en del målchanser.

Efter 18 minuter kom ett fint inspel från Benjamin Hjertstrand, som sånär blockerades innan det nådde fram till Agon Mehmeti som annars hade bra läge i straffområdet. Några minuter senare var det Jake Larssons tur att skjuta på en djupledsboll från Andreas Skovgaard, men Gianni Anesti i IFK-målet räddade.

Göteborg fick ett jätteläge med åtta minuter kvar av den första halvleken, när Alhassan Yusuf tunnlade Skovgaard och kunde servera Alexaner Farnerud, som dock slarvade bort avslutet helt.

Den första halvleken blev alltså mållös, men båda lagen visade prov på pigga möjligheter.

ÖSK gjorde en förändring i paus, då Dennis Collander klev in och ersatte Johan Mårtensson på mitten.

Matchens första mål kom i den 58:e minuten, genom Agon Mehmeti. Jake Larsson slog ett fint inlägg som Mahmeti förvaltade perfekt och nickade in till 1–0. Kort därpå hade Mehmeti gjort sitt för dagen, då han byttes ut mot Martin Broberg – som alltså spelade en halvtimme i den här matchen, ännu ett gott besked för ÖSK.

Med strax över 20 miunter kvar att spela fick Oscar Jansson storrädda, efter ett inlägg från Göteborgs högerkant där Patrik Karlsson Lagemyr stod i bra läge.

Med sju minuter kvar att spela tilldömdes IFK Göteborg en straff, som såg mycket tveksam ut. Tobias Sana satte den distinkt, och Blåvitt utjämnade till 1–1.

Matchens utbrott

Straffen var helt bedrövlig, och Nordin Gerzic blev med all rätt tokförbannad på domaren Adam Ladebäck. En lång, lång utskällning följde efter domslutet och det var svårt att klandra ÖSK-kaptenen.

Matchens goda besked

På träning i veckan såg det ut som att Agon Mehmeti varit redo, och mycket riktigt var han tillbaka i elvan. Efter en tids skadefrånvaro kunde han äntligen ställas på banan från start igen, och kan bidra med fler dimensioner till ÖSK:s spel.

ÖSK – IF Göteborg 1–1 (0–0)

Mål: 1–0 Agon Mehmeti (58), 1–1 Tobias Sana (straff, 84).

Varningar, ÖSK: Jake Larsson. IFK: Kristopher Da Graca.

Publik: –.

Domare: Adam Ladebäck.

Startelva, ÖSK: Oscar Jansson – Hussein Ali, Michael Almebäck, Andreas Skovgaard (ut 71), Benjamin Hjertstrand (ut 72) – David Seger, Nordin Gerzic, Johan Mårtensson (ut 45), Jake Larsson – Nahir Besara, Agon Mehmeti (ut 62).

Avbytare: Jake McGuire, Fabio De Sousa Silva (in 71, åter ut 90), Niclas Bergmark (in 90), Kevin Wright (in 72), Dennis Collander (in 45), Robin Book, Martin Broberg (in 62).

Startelva, IFK: Giannis Anestis – Alexander Jallow (ut 72), Mattias Bjärsmyr (ut 6), Jakob Johansson (ut 71), Victor Wernersson (ut 81) – August Erlingmark, Patrik Karlsson Lagemyr, Tobias Sana – Sargon Abraham, Alhassan Yusuf, Alexander Farnerud (ut 45).

Avbytare: Tom Amos, Adil Titi (81), Kristopher Da Graca (in 6), Hosam Aiesh, Amin Affane (in 71), Christian Kouakou (in 45), Emil Holm (in 72).