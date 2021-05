ÖSK letar ny tränare – då vill lagkapten ha tillbaka Vitor Gazimba: ”Han skulle vara mitt förstahandsval”

ÖSK gör om i den sportsliga ledningen – då vill lagkaptenen Nordin Gerzic helst få tillbaka ett bekant ansikte från förra året.

– Jag tycker att den assisterande tränaren vi hade förra året, Vitor Gazimba, var fantastisk. Där har du ett väldigt bra namn och han fungerade väldigt bra i gruppen. Fler av ledarna vi haft de senaste åren hade varit bra namn.

Men Vitor hade varit ditt förstahandsval om du bestämde?

– Ja. Det är namnet på rak arm som hade varit mitt förstahandsval. Han fungerade bra i vår grupp, är en väldigt bra kompetent tränare. Han och Axel fungerar också väldigt bra ihop.

ÖSK gick under tisdagen ut med nyheten om att Axel Kjäll befordras till fotbollschef. Därmed ska klubben plocka in en ny tränare, och man bedömer att den lösningen ska hinna komma på plats under EM-uppehållet.

Vitor Gazimba kom till ÖSK i januari 2020, och ersatte Daniel Bäckström som lämnade klubben för Malmö FF. Han jobbade som assisterande under Axel Kjäll under 2020, och lämnade sedan Örebro efter säsongen.

Nordin Gerzic gör ingen hemlighet av att han kommer att sakna Axel Kjäll.

– Det går inte att komma ifrån när man jobbat med Axel under många år och har känt honom länge, att det blir känslosamt, säger Gerzic.

– Jag har sagt tidigare att jag inte tycker att han skulle kliva av som tränare, för jag tror att han har mer att ge. Och det är klart att han någonstans kommer att finnas kvar i krokarna nära oss i laget men det blir inte det här dagliga på träningen, bussresor eller vad det nu är. Det är en väldigt kompetent fotbollstränare som jag anser har mer att ge. Men ville han det här så säger jag grattis till honom.

Vad tänker du kring att klubben gör förändringar i organisationen?

– Arbetsbördan blir kanske mindre, och nu får Axel en grej att fokusera på istället för två. Så på det sättet tror jag att det blir bra. Och en annan grej som känns bra är att Axel har valt det här själv, istället för att det är klubben som har gjort det.

Vilka egenskaper är viktiga om man ska träna ÖSK?

– Någonstans måste det gå i linje med det arbete klubben har gjort sedan dom anställde Axel, och den röda tråden i ledarskapet måste finnas kvar. ÖSK står också för en viss typ av fotboll och det är där jag tycker att ma ska börja. När man gör en sån här förändring och många i laget stod Axel nära och tyckte om honom så är det viktigt att man kommer in och vill spela samma typ av fotboll. Man kan ha lite annorlunda idéer, men det är viktigt att det blir en röd tråd i det vi jobbat med och tror på.

Nordin Gerzic, som just blivit meste allsvenska ÖSK-spelare med 313 matcher i bagaget, har varit med på hela resan i den kulturförändring som gjorts i klubben.

– Vi har en miljö nu där det är trivsamt och spelare får utvecklas i lugn och ro, och vi hjälps åt. Så den biten är väldigt, väldigt viktig. Det är livsviktigt att vi behåller det. Många spelare utvecklas bättre i den miljön än i det lite tuffare klimatet, och det är någonting vi jobbat hårt på att vända det ditåt. Den kulturen måste den nya tränaren passa in i, säger Gerzic.