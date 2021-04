ÖSK-LISTA. Från Milleskog till Björnquist – här är tio senaste ÖSK-produkterna

Notera: Listan innehåller spelare som har gått via ÖSK:s akademi upp till A-laget.

Här är alla ÖSK-produkterna – vad hände sedan

Noel Milleskog

Debut: 18 april 2021

Debuterade i ÖSK:s 5–0-förlust mot Östersund i allsvenskan. Har spelat en säsong i Sturehov men är en egen produkt från ÖSK Ungdom.

Vad hände sedan: Medlem i ÖSK:s A-trupp och på jakt efter sitt genombrott.

Niclas Bergmark

Debut: 21 september 2019

Barnbarn till klubbikonen Orvar Bergmark, kastades in i elden under hösten 2019 och spelade totalt i sju matcher. Debuterade borta mot IFK Norrköping och startade för första gången mot Hammarby på Tele2 arena. Under 2020 blev det sedan bara två inhopp.

Vad hände sedan: Kämpar för att etablera sig i ÖSK:s startelva.

Adam Bark

Debut: 14 juli 2019

Den offensiva mittfältaren gjorde debut med ett tvåminutersinhopp borta mot BK Häcken (0–3). Släpptes efter säsongen när kontraktet gick ut.

Vad hände sedan: Spelade 2020 i Motala AIF i division 1.

Helmer Andersson

Debut: 20 juli 2019

Debuterade med ett kort inhopp mot Falkenberg under sommaren. Spelade sedan de tre sista matcherna mot Elfsborg, Djurgården och Malmö från start. Utlånad under 2020 och spelade då 20 matcher för Karlslund när laget åkte ur division 1.

Vad hände sedan: Förlängde sitt kontrakt med ÖSK i vintras och blev samtidigt utlånad till Karlslund igen.

Rodin Deprem

Debut: 7 oktober 2018

Hade spelat tre säsonger för moderklubben Rynninge men är med på den här listan för att han tog sig till ÖSK:s A-lag via akademin. Debuterade borta mot Häcken och gjorde tre starter i allsvenskan innan han lämnade klubben efter 2019.

Vad hände sedan: Gjorde ett försök i Tyskland i Greuter Fürths andralag men coronapandemin satte stopp. Spelar just nu i Örebro Syrianska i division 1.

Arvid Brorsson

Debut: 17 maj 2017

Debuterade redan som 17-åring och fick mycket speltid under 2017. Hade några skade- och sjukdomsfyllda säsonger vilket hindrade karriären. Spelade på lån för Örgryte i superettan 2020 och gick permanent till Göteborgsklubben under vintern. Totalt blev det 36 matcher för mittbacken i ÖSK. Moderförening: Sturehov.

Vad hände sedan: Är ordinarie mittback i Örgryte i superettan.

Carl Ekstrand Hamrén

Debut: 31 oktober 2016

Har Karlslund som moderförening men kom upp till A-laget via ÖSK:s akademi. Debuterade när ÖSK kraschade till en 5–1-förlust mot Östersund i den näst sista omgången av allsvenskan.

Vad hände sedan: Gick tillbaka till Karlslund och var en nyckelspelare tills en allvarlig knäskada stoppade framfarten. 24-åringen har spelat en seriematch sedan 2018 men förlängde under vintern kontraktet med Karlslund som nu spelar i division 2.

Sebastian Ring

Debut: 4 april 2016

Moderförening är Adolfsbergs IK. Etablerade sig via en säsong på lån i BK Forward i division 1 innan han debuterade våren 2016 mot Djurgården. Spelade totalt 68 allsvenska matcher för ÖSK innan han valde att gå vidare. Spelade i Grimsby i England men kom tillbaka till allsvenskan 2020 för spel i Kalmar FF.

Vad hände sedan: Är kvar i Kalmar FF och har startat de två matcherna i allsvenskan som spelats hittills i år.

Jonathan Lundberg

Debut: 15 augusti 2015

Stor anfallare som kom fram i moderklubben Rynninge IK men var stor stjärna i ÖSK:s akademi innan han fick plats i Alexander Axéns A-trupp. Debuterade i allsvenskan som 17-åring men lyckades aldrig få ett genombrott. Flyttade tillbaka till Rynninge inför 2018.

Vad hände sedan: Gick till Karlslund inför 2020 och var med när laget åkte ur division 1. Är kvar i klubben fortfarande.

Daniel Björnquist

Debut: 27 juli 2013

Moderklubben är Sköllersta IF och kom till ÖSK som 20-åring. Blev en nyckelspelare i ÖSK Ungdom som då spelade i division 2 och 3. Gick till BK Forward och spelade en och en halv säsong innan han hämtades tillbaka till ÖSK sommaren 2013. Har varit klubben trogen sedan dess, förutom 2017 då han spelade en säsong i AFC Eskilstuna. Har gjort nästan 170 allsvenska matcher.

Vad hände sedan: Är tillbaka i spel efter en skadefylld säsong i fjol. Har startat som vänsterback i de två allsvenska matcherna hittills.