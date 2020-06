ÖSK lyckades inte följa upp skrällsegern med ny vinst – mållöst hemma mot Östersund

Efter onsdagens skrällseger borta mot Djurgården var det under söndagen återigen dags för match i allsvenskan för ÖSK. Den här gången stod Östersunds FK för motståndet hemma på Behrn arena.

Matchen var jämn från start och lagen turades om att ta grepp om spelet, men tempot var allt som oftast lite för lågt. Den första chansen fick ändå ÖSK och mannen som sänkte regerande mästarna, Robin Book. Men inspelet från Kevin Wright var lite för hårt och Book fick kasta sig fram, vilket gjorde att han inte fick en ren träff.

Det var även Book som hade ÖSK:s bästa chans i den första halvleken. Det efter att Jack Lahne tagit sig fram till höger där han slog ett inlägg mot bortre. Book försökte möta på ett, men skottet hamnade rakt på ÖFK-målvakten Aly Keita som styrde till hörna.

Annars var det gästerna som hade ett knappt spelövertag och kändes lite tyngre framåt. Den bästa möjligheten för Östersund skapade Simon Kroon som hade ett skott ur snäv vinkel som slickade Oskar Janssons vänstra stolpe.

Därmed var det mållöst i paus och när andra halvlek sedan startade fortsatte matchen i samma stil. ÖSK var återigen de som först skapade en chans när Besara testade ett hårt skott ur svag vinkel, men avslutet gick i burgaveln.

Efter timmen tog ÖFK över spelet ordentligt. Man skapade också två riktigt farliga chanser efter distansskott. Först var det Rewan Amin som lossade och tvingade Jansson till en klassräddning. Därefter sköt Ronald Mukiibi ett skott som gick via hemmaförsvaret och smet strax utanför stolpen.

Axel Kjäll valde då att försöka förändra matchbilden och bytte in Jake Larsson och David Seger istället för Johan Mårtensson och Jack Lahne. Det fick effekt och de kom in med ny energi i ÖSK-laget och var nära att hitta fram till flera farliga chanser, men den sista passningen nådde inte hela vägen fram.

De bästa lägena i matchavslutningen var ändå ÖSK:s och Kevin Wrights. Först lyckades han få med sig bollen in från vänster i straffområdet. Men avslutet från engelsmannen täcktes bort och hamnade till slut i målvaktens händer. Senare mötte han ett inlägg som tvingade Keita till en ny räddning.

Matchen slutade mållös och ÖSK står därmed på fyra inspelade poäng efter tre spelade matcher. Laget ligger nu nia i den allsvenska tabellen och nästa match är kommande söndag mot Elfsborg.

Tredje matchen på åtta dagar

Att växla upp från att inte spela alls till att spela tre matcher på åtta dagar kan inte vara helt enkelt. Det syntes också under söndagens match. Tempot kom inte alls upp i samma nivå som i de två första matcherna och ÖSK hade då svårt att skapa riktigt farliga chanser. När pigga ben i form av Jake Larsson och David Seger kom in så började det hända lite mer, men de fick för kort tid på sig.

Segerraden bruten

Inför matchen hade ÖSK fyra raka segrar mot Östersund, men den sviten bröts nu alltså. Istället spelade man det första krysset någonsin mot ÖFK i allsvenskt sammanhang.

Matchfakta

Örebro SK–Östersunds FK 0–0 (0–0)

Mål: –.

Varningar, ÖSK: Andreas Skovgaard, Johan Mårtensson. ÖFK: Ludvig Fritzson, Eirik Haugan.

Domare: Kaspar Sjöberg, Malmö.

Så spelade lagen

ÖSK: Oscar Jansson - Albin Granlund, Michael Almebäck, Andreas Skovgaard, Kevin Wright - Jack Lahne (ut 70), Johan Mårtensson (ut 64), Simon Amin, Robin Book, Nahir Besara, Agon Mehmeti (ut 86).

Avbytare: Gustav Leijon (mv), Arvid Brorsson, Benjamin Hjertstrand, Erik Björndahl (in 86), Jake Larsson (in 64), David Seger (in 70), Nordin Gerzic.

ÖFK: Aly Keita - Ronald Mukiibi, Noah Sonko Sundberg, Erik Haugan (ut 74), Thomas Isherwood - Charlie Colkett, Rewan Amin - Felix Hörberg, Ludvig Fritzson (ut 66), Simon Kroon (ut 84) - Jordan Attah Kadiri.

Avbytare: Sixten Mohlin (mv), Marco Weymans, Isak Ssewankambo (in 66), Sam Mensiro, Kalpy Ouattara (in 74), Nebyou Perry, Blair Turgott (in 84).