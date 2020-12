ÖSK lyfter upp stortalang i A-laget – Axel Kjäll om framtiden: ”Han ska vara hos oss och konkurrera”

Noel Milleskog har under den gångna säsongen regelbundet tränat med ÖSK:s A-trupp. Han har även fått speltid i cupmatcherna mot Hovsta och Östansjö bland annat.

Nu väljer ÖSK att lyfta upp artonåringen i A-truppen, och samtidigt förlänga hans avtal till 2023. Något som gör Axel Kjäll stolt.

– Vi är såklart både glada och st0lta. Noel är en spelare som har funnits i organisationen väldigt länge och gått genom vår akademi. Han har haft en fin utvecklingskurva där han under 2020 har tränat med A-laget kontinuerligt under vissa perioder och under vissa perioder har han tränat och spelat matcher med U-19.

Att lyfta upp spelare från akademin är något ÖSK jobbar för att uppnå. Något som gör Kjäll extra glad är den lokala anknytningen.

– Som örebroare och ÖSK:are är det bland det roligaste man kan göra att lyfta upp spelare från akademin. Inte bara för att de är från akademin utan för att de är tillräckligt bra. Det ska bli spännande att se honom i en allsvensk miljö regelbundet. En fjäder i hatten till hela akademin och hela organisationen. Det är många som har gjort ett stort jobb för att utveckla honom. Framförallt till Noel själv för att han har jobbat hårt och tagit de här stegen.

Hur ser ni på honom inför nästa säsong? Är det frågan om en utlåning?

– Utgångspunkten är att han ska vara hos oss och konkurrera om en plats i matchtruppen först och främst. Noel är en spelare vi ser på långsiktigt så det handlar för oss om att optimera hans miljö nästa år. Vi valde att förlänga avtalet med två år fast han hade ett år kvar. Det visar också att det är en spelare som vi tror mycket på. I den åldern han är i händer det väldigt mycket och det gäller att ha långsiktighet, det har vi med Noel. Det är skönt också att han kan landa i det och veta vart han ska vara de nästkommande åren.

Vad innebär det här för lagbygget inför nästa säsong?

– Han är en offensiv spelare som kan spela både som forward och som yttermittfältare så han kommer konkurrera om de platserna. Sen vad det innebär för truppen i stort det får vi titta på framåt. Men det är en viktig pusselbit för oss att få Noel på plats. Vi har känt ganska länge att det är den spelaren tillsammans med någon annan som ligger längst fram i akademin. Därför känns det både naturligt och bra att lyfta upp honom. Nu ska han fortsätta sin utveckling här. Sen måste man ha förståelse för att saker kan ta lite tid. Den tiden och utvecklingen kommer han fortsätta få hos oss.