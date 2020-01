ÖSK-managern om Besara-kontakten: "Har absolut handlat om vad han ska göra efter Cypern"

För Axel Kjäll är Besara en viktig del av tränarkarriärens början. Kjäll har aldrig hymlat med att han och Besara har hållit en kontinuerlig kontakt sedan den offensiva stjärnan lämnade ÖSK hösten 2018. Han dementerar heller inte uppgifterna i Fotbolldirekt att ÖSK är fortsatt intresserat av en återkomst.

– Absolut, det är vi. Det är ingen nyhet. Det är en spelare som, så länge jag är i ÖSK, ständigt kommer att vara intressant för oss, om förutsättningarna är det rätta för honom och för klubben. Men som alltid handlar det om tajming för honom och för oss, säger Axel Kjäll.

Axel Kjäll avslöjar till och med att hans samtal med Nahir Besara ibland handlar om taktiska detaljer i ÖSK:s spel.

– Jag har lyft delar av vårt spel och bett om feedback eftersom han känner mig så pass bra efter åren vi har arbetat tillsammans, säger Axel Kjäll.

Har era samtal förändrats den senaste tiden?

– Det man kan säga är att vi har haft mer kontakt sedan han flyttade till Cypern men det kan ha att göra med att det är enklare att kommunicera där jämfört med när han var i Saudiarabien.

Besara skrev på för Al-Feiha i Saudiarabien förra vintern. Han spelade elva matcher under våren och gjorde tre mål. Under sommaren skrev han på för hårdsatsande Pafos FC på Cypern. Där har det hittills blivit ett mål på 15 matcher.

Säsongen på Cypern har varit turbulent för Besaras klubb som bland annat har värvat ex-Premier League-spelaren Jason Puncheon. Men laget har inte alls levt upp till de högt ställda förväntningarna.

I en intervju med Fotbollskanalen sa Besara så här om läget:

– Tanken var att vi skulle dominera och vinna ligan. När man satsar så hårt blir det dock också påtryckningar uppifrån och presidenten och de andra har inte varit helt nöjda, sa han till sajten.

Han har sex månader kvar på avtalet så rent krasst skulle man kunna diskutera hösten redan nu

ÖSK-managern Axel Kjäll har aviserat att man letar efter en erfaren offensiv kraft. Han har också offensiva mittfältaren Martin Broberg på skadelistan. Två saker som gör att han följer utvecklingen på avstånd.

– Just nu är han i en situation där han spelar regelbundet i sin cypriotiska klubb. Han spelar 90 minuter, i princip vecka ut och vecka in. Han har sex månader kvar på avtalet så rent krasst skulle man kunna diskutera hösten redan nu, utan att blanda in hans nuvarande klubb.