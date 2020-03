ÖSK-managern om storförlusten – och osäkra fortsättningen: ”Tar det dag för dag i det här läget”

ÖSK har följt en detaljerad plan från dagen de klev på den gemensamma träningen i januari till den tisdagens träningsmatch mot Kalmar.

Men från den här punkten finns bara osäkerhet.

Genrepet mot IFK Mariehamn är inställt och den allsvenska starten ser ut att skjutas upp minst tre månader. Coronapandemin har ställt allt på ända.

– Vi vet inte så mycket. Det är som samhället i stort, det kommer nya direktiv i stort sett dagligen, och det kommer säkert att fortsätta så den närmaste tiden. För oss som idrottsförening och fotbollslag handlar det i det här läget främst om två saker: Dels att lyssna på Folkhälsomyndigheten och följa deras rekommendationer. Dels att se över hur vi kan optimera förutsättningarna för att göra en så bra allsvensk start som möjligt, och där handlar mycket just nu om att få information om när den startar, säger Axel Kjäll, manager i ÖSK.

I nuläget är inte ens de närmaste dagarnas schema fastslaget för A-laget. Det har snackats om ännu en träningsmatch till helgen, men inget är klart. Den planerade onsdagsträningen ställdes in sent under tisdagskvällen.

– Det kom ny information i morse om att universitet och gymnasieskolor stänger, och det var en ny presskonferens under tiden vi spelade. Vi får ta det dag för dag i det här läget och göra kortsiktiga planeringar – och, när vi får någon typ av besked, en mer långsiktig planering. Skulle allsvenskan starta i juni befinner vi oss just nu i januari, i förhållande till en vanlig säsong, säger Kjäll.

Inräknat svenska cupens gruppspel var matchen mot Kalmar, som spelades inför tomma läktare i Linköping, ÖSK:s nionde den här försäsongen, där laget bara tagit två segrar.

ÖSK kom ut svagt, spelade upp sig och klarade 0–0 i paus. Bytte uppställning från 4–3–3 till 3–4–3 i paus, dominerade första kvarten i andra halvlek och tog ledningen – men föll sedan ihop. Efter kvitteringen i 60:e öste Kalmar in ytterligare tre mål sista kvarten.

– Första 25 minuterna i andra är något av det bättre som vi har presterat i år, om vi väger in att vi möter en allsvensk kollega. Men sedan avslutade vi med en sista kvart som var direkt svag, säger Kjäll som bytte in sju spelare i andra halvlek men inte ville skylla på det.

– Kalmar bytte också in stora delar av sin bänk. Det man kan säga är att de spelare som kom in för Kalmar gjorde det bättre än de spelare som kom in för oss. Det är fakta. Jag är besviken på hur vi avslutade matchen. Jag hade förväntat mig mer av de spelare som var på planen sista 20 minuterna.

Återstår att se vad som händer härnäst.

Axel Kjäll om ...

... 17-årige mittfältaren Dennis Collander till höger i tremannaanfallet i första halvlek: ”Han gjorde det helt okej. Han skulle utgå från höger i försvarsspelet och komma in lite mer centralt i planen när vi vann bollen. Det märktes i vissa situationer att han var lite ovan, men med hans förmåga att pressa och löpa i djupled så var det läge att prova honom i en sådan roll.”

... Bytet av uppställning i paus, från årets 4–3–3 till fjolårets 3–4–3: ”Vi mötte ett lag som spelade 3–4–3 där vi tyckte att det skulle vara spännande att testa dels formationen och dels spelarnas förmåga att ändra formation i paus. Det blev främst två ändringar: Att vi spelade med Robin Book som ensam tia i första halvlek och med två tior i andra när Simon Amin kom in. Och att vi jobbade lite mer flexibelt med backlinjen i första och blev mer tydliga med vilken sida vi tryckte upp i andra. Jag är väldigt nöjd med spelarnas förmåga att förändra efter de taktiska instruktionerna.”

ÖSK–Kalmar 1–4 (0–0)

Mål: 1–0 (55) Simon Amin. 1–1 (60) Alexander Ahl Holmström. 1–2 (76) Isak Jansson. 1–3 (81) Edvin Crona, straff. 1–4 (89) Isak Jansson.

Varningar, ÖSK: Arvid Brorsson, Hussein Ali.

Domare: Farouk Nehdi, Stockholm.

ÖSK: Oscar Jansson (46) – Albin Granlund (77), Arvid Brorsson, Daniel Björkman (69), Benjamin Hjertstrand (77) – Nordin Gerzic (69), Johan Mårtensson – Dennis Collander (46), Robin Book (77), Jake Larsson – Erik Björndahl.

Avbytare: Jake McGuire (46), Hussein Ali (69), Niclas Bergmark (77), Helmer Andersson (77), Alfred Ajdarevic (77), David Seger (69), Simon Amin (46).