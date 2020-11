ÖSK missade rekordchansen – föll mot bottenlaget efter självmål

ÖSK jagade tredje raka segern i allsvenskan, samtidigt som bortalaget Kalmar kämpade för att hålla sig kvar i serien. Det syntes också till en början i söndagens möte eftersom gästerna kom ut i betydligt bättre fart. De fick dessutom utdelning omgående.

Piotr Johansson slog en hörna från vänster som studsade i marken vid främre stolpen och sedan styrdes i nät via Johan Mårtenssons axel. Oscar Jansson hann inte reagera och bollen smet in vid första stolpen.

Kalmar fortsatte därefter att ha initiativet under första delen av första halvlek innan ÖSK började arbeta sig in i matchen. Hemmalaget hade dock väldigt svårt att få till ett vasst anfallsspel och under första 45 fick man bara till ett avslut på mål.

Även i andra hade ÖSK merparten av bollen, men återigen gick det trögt att skapa målchanser mot ett lågt försvarande Kalmar. Men när bortalaget väl klev upp fick man också fram de vassaste chanserna. Geir Andre Herrem fick det bästa läget när han snappade upp en svag passning av Michael Almebäck och tvingade Oscar Jansson till en bra räddning.

Något senare var Kalmar också nära att skaffa sig en straff. Piotr Johansson ruschade från egen planhalva och tog med sig bollen in i offensivt straffområde innan han försökte sig på en passning. Bollen täcktes då av Michael Almebäck och bortalaget tyckte då att den träffade armen.

Mot slutet försökte ÖSK att öka trycket framåt och Axel Kjäll gjorde ett par offensiva byten. Det gav dock ingen effekt och ÖSK fick se sig besegrade med uddamålet efter att Kalmar missat ett öppet mål vid en kontring i slutminuterna.

Matchens orosmoln

Redan under lördagsträningen klev Nahir Besara av redan under uppvärmningen. Mot Kalmar var han uppsatt i startelvan och han gjorde ett nytt försök, men återigen fick han kasta in handduken efter uppvärmningen. Tungt bakslag för ÖSK eftersom mittfältaren varit en av seriens formstarkaste spelare den senaste tiden.

Matchens rekordmiss

ÖSK hade chans att tangera klubbrekordet och ta sin sjätte raka vinst på hemmaplan. På förhand tryckte man på att det gav en extra motivation, men det var ändå bottenplacerade som såg mest taggat ut. ÖSK gick därmed miste om att få notera ett nytt klubbrekord.

Matchfakta

Örebro SK–Kalmar FF 0–1 (0–1)

Mål: 0–1 (3) Självmål.

Varningar, ÖSK: Hussein Ali. KFF: Emin Nouri, Ole Söderberg.

Domare: Granit Maqedonci, Göteborg.

Lagen

ÖSK (4–2–3–1): Oscar Jansson – Hussein Ali (ut 87), Michael Almebäck (ut 69), Andreas Skovgaard, Kevin Wright – Johan Mårtensson, Nordin Gerzic (K) – David Seger, Deniz Hümmet, Romain Gall – Rasmus Karjalainen (ut 82).

Avbytare: Jake McGuire (mv), Daniel Björnquist (in 87), Benjamin Hjertstrand, Daniel Björndahl (in 82), Dennis Collander, Agon Mehmeti (in 69), Simon Amin.

KFF (4–3–3): Ole Söderberg – Piotr Johansson, Emin Nouri (K), Douglas Bergqvist, Sebastian Ring (ut 76) – Carl Gustafsson, Erik Israelsson, Isak Jansson (ut 87) – Adrian Edqvist, Geir Andre Herrem (ut 65), Filip Sachpekidis.

Avbytare: Lucas Hägg Johansson (mv), York Rafael (in 65), Alexander Ahl Holmström, Viktor Elm (in 76), Edvin Crona, Isak Magnusson (in 87), Rafael Gimenes da Silva.