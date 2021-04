ÖSK-nyförvärvet om spelet bakom affären • Tiden i Malmö • Gåtfulla instagram-citatet: ”Inte till hundra procent”

Några dagar innan Romain Gall blev klar för återkomst till ÖSK lade den franskfödde amerikanen upp ett citat på sitt instagramkonto. Det var ett sånt inlägg som försvinner efter ett dygn men innebörden var ungefär ”att det kommer en tid i livet när man måste sluta tänka på vad som kunde ha hänt och börja jobba från där man är.”

– Jag såg citatet och det ryckte tag i mig. Jag tror att många kan relatera till det citatet. Oavsett om man spelar fotboll eller om man ser det i det vanliga livet, säger Romain Gall när NA-sporten frågar om vad citatet betyder för honom.

Det är lätt att tänka på att Romain Galls karriär kunde ha gått åt ett annat håll. Han slog igenom med dunder och brak i GIF Sundsvall, gick till Malmö FF i en miljonaffär och debuterade i det amerikanska landslaget när han hoppade in mot Italien i november 2018.

Men karriären gick snett någonstans i Malmö.

De senaste säsongerna har klubben valt att låna ut mittfältaren. Förra året först till Stabaek i Norge och sedan till ÖSK. När han kom tillbaka till Malmö FF visade tränaren Jon Dahl Thomasson tydligt att Gall inte tillhörde planerna för framtiden. När ÖSK mötte MFF:s A-lag och reserver i dubbla träningsmatcher för två veckor sedan fick Romain Gall bara hoppa in på slutet i reservmatchen.

– Det är ofta så att saker inte händer som man tror och hoppas ska hända. Det är exakt det som citatet säger. Det gäller bara att fortsätta att pusha och inte tänka på saker som man inte kan påverka. Det är allt det handlar om, säger Romain Gall.

NA-sporten intervjuade Gall där på Malmö IP och nu efter att han har presenterats av ÖSK frågar jag om han redan då visste om att det skulle bli en återkomst till ÖSK.

– Då visste jag inte till hundra procent men det fanns såklart intresse från båda parter så det handlade bara om att göra klart dealen. Jag träffade förstås laget när vi spelade mot dem och jag vill komma tillbaka.

Hur känns det nu att vara tillbaka här?

– Det känns fantastiskt. Jag är redo att sätta igång och de flesta av killarna från i höstas är kvar fortfarande. Jag är exalterad och vi har ett riktigt bra lag.

Vad innebär det att komma tillbaka hit och fortsätta det du började förra hösten?

– Det innebär stabilitet. Jag kommer till en klubb där jag vet hur det fungerar. Det blir en fräsch start som jag verkligen ser fram emot. ”The best is yet to come”. Jag kommer att fortsätta att jobba hårt och som jag sa, det bästa har inte ens hänt ännu.

Vilken roll har ni diskuterat att du ska spela?

– Det kommer nog bli en liknande roll som jag hade förra året. Jag kan spela till vänster men också som tia, centralt. Det är mina två bästa roller. Jag har spelat tia tidigare och gillar den positionen. Jag kan egentligen spela i alla de fyra rollerna längst fram.

ÖSK var formstarkt förra hösten – hur ser du på möjligheterna den här säsongen?

– Vi var bäst under de sista matcherna. Det visar att laget har potential men allt handlar om att jobba hårt för att nå en jämnhet. Det är inte lätt att göra det vi gjorde i slutet av den förra säsongen men vi har en bra grupp spelare som kommer att försöka att göra det.

Känns det bra att komma bort från Malmö – där du inte fick spela så mycket?

– Ja, det känns bra att vara på en plats där jag känner mig uppskattad och där jag får chansen att vara fri och få uttrycka mig på planen. Ibland är det så här i fotbollsvärlden. Det finns inte alltid ett svar på varför saker händer. Det är inte bara jag som har drabbats av det här, det händer många. Man måste bara fortsätta att tro på sig själv och jobba på. Då kommer andra dörrar att öppna sig.

Vad tycker du om Malmötränaren Jon Dahl Thomasson?

– Jag har inte så mycket att säga om honom. Han har gjort det som han har gjort och jag är här nu.