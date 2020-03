ÖSK:s anfallsstjärna isolerad i debuten: ”Fick inte så mycket bollar att jobba med”

ÖSK såg länge ut att reda ut stormen och hålla undan mot Elfsborg. Men ett mål i slutminuterna krossade drömmen om avancemang till kvartsfinal.

Framåt skapade ÖSK knappt några chanser under matchen. Jack Lahne, den debuterande anfallaren som blev klar förra veckan, var hårt ansatt av Elfsborg-försvaret och lyckades inte ta sig till några klara målchanser.

– Det var lite svårt, för de spelade på ett sätt där det är svårt för mig att få bollen, och när jag fick den var jag själv mot deras backar. Jag fick inte så mycket bollar att jobba med, samtidigt som de pressade bra.

Inför matchen gick diskussioner huruvida 18-åringen skulle spela på kanten eller som central anfallare. Managern Axel Kjäll tog beslutet att placera honom centralt, men han själv tror att han kanske gjort mer nytta i en annan roll.

– En sån här match där det finns så mycket yta på kanterna så skulle jag vilja spela där, säger han och utvecklar.

– Men Axel sa till mig att spela på ett visst sätt centralt. Säger han att jag ska spela på ett annat sätt gör jag det, för han vet bäst. Jag kan spela vart som helst, för det handlar om att göra allt för laget. Om det är bäst att jag är anfallare är jag det. Om det är bäst att jag är ytter är jag det och om de vill att jag ska vara ytterback är jag det.

Ett störningsmoment under matchens gång var det låga taket som skapade en del bekymmer för spelarna.

– Det var riktigt tråkigt, varje gång du sköt upp bollen fick du bollen.

Fanns det något positivt med det?

– Jag gillar värmen där inne, haha.

Det har gått en dryg vecka sedan Lahne anslöt på lån från Amiens. Trots den relativt korta tiden känner han att han kommit in i gruppen som han tänkt sig.

– Det har gått väldigt bra. Jag har fått ett varmt välkomnande av klubben, fansen och grabbarna i laget.

Däremot finns det en del att hämta formmässigt, men det har sin förklaring i att han inte spelat speciellt mycket de senaste månaderna.

– Min form är helt okej. Man kan inte göra så mycket om man inte spelat så mycket, men det kommer.

IF Elfsborg–ÖSK 1–0 (0–0)

Mål: 1–0 (88) Marokhy Ndione.

Varningar, Elfsborg: Per Frick, Fredrik Holst, Samuel Holmén. ÖSK: Simon Amin, Kevin Wright, Jake Larsson, en varning till ÖSK-bänken.

Domare: Victor Wolf, Tranås.

Publik: 775.

Elfsborgs startelva: Tim Rönning – Rami Kaib, Leo Väisänen, Joseph Okumu, Fredrik Holst – Robert Gojani (ut 25), Sivert Nilsen, Simon Olsson – Jacob Ondrejka (ut 67), Per Frick (ut 81), Rasmus Alm.

Avbytare: Gustav Henriksson, Deniz Hümmet (in 81), Samuel Holmén (in 25), Simon Strand, Prince Kouame, Marokhy Ndione (in 67), Mathias Lönne Dyngeland (mv-res).

ÖSK:s startelva: Oscar Jansson – Kevin Wright, Andreas Skovgaard Larsen, Albin Granlund, Benjamin Hjerstrand – Johan Mårtensson (ut 89), Simon Amin (ut 63), Nordin Gezic – Robin Book, Jack Lahne (ut 81), Jake Larsson.

Avbytare: Daniel Björnquist, Arvid Brorsson, Erik Björndahl (in 89), Dennis Collander (in 63), Agon Mehmeti (in 81), Niclas Bergmark, Jake Mcguire (mv-res).