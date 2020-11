ÖSK:s blixtstart räckte till seger – Wernblooms blåsning och tuffa skadan på backen

ÖSK chockade IFK Göteborg när Nahir Besara slog till redan efter 90 sekunders spel. Rasmus Karjalainen, Deniz Hummet och till slut Romain Gall hade en fot med i förspelet när ÖSK kastade in spelare in i IFK:s straffområde. Bollen hamnade till slut framför Besara som drog till hårt och skottet träffade en försvarare innan den gick in i mål bakom Nikos Anestis.

Men en match är inte 90 sekunder lång. Den är oftast lite drygt 90 minuter. Och under resten av den första halvleken hade ÖSK svårt att freda sig mot IFK Göteborg som kom i anfallsvåg efter anfallsvåg.

Rasmus Wernbloom hade bollen i nät två gånger men båda gångerna dömde domaren Adam Ladegård bort målet. Först eftersom Jakob Johansson stod i offsideläge och skymde, alternativt hindrade ÖSK-målvakten Oscar Jansson från att nå bollen. Diskutabelt tyckte många på Gamla Ullevi. Och sedan mer uppenbart offside när Wernbloom sprang för tidigt innan han sköt bollen i mål.

Vid en tredje situation föll Pontus Wernbloom när Deniz Hümmet kom sent in i en duell inne i ÖSK:s straffområde. Ex-landslagsmannen ville ha straff men Ladebäck gjorde honom besviken för tredje gången i halvleken.

I den andra hade ÖSK inledningsvis mer kontroll över IFK:s offensiv. Och de mest omdiskuterade situationerna flyttade till göteborgarnas straffområde. Först när Kevin Wright fick en oerhört tuff smäll när han sköt ett skott som August Erlingmark slängde sig och täckte. Wright fick bytas ut mot Daniel Björkman.

Strax efteråt vände Rasmus Karjalainen bort André Calisir och IFK-kaptenen tycktes rycka tag i ÖSK:s anfallare men domaren friade.

Den allra största målchansen kom i 93:e minuten när en IFK Göteborgs hörna styrdes upp i ribban bakom Oscar Jansson.

FAKTA

0–1 (2) Nahir Besara.

Varning, IFK: André Calisir. ÖSK: Simon Amin.

IFK: Nikos Anestis – Alexader Jallow, Kristoffer De Graca, André Calisir (Hosam Aiesh 76), Yahya Kalley (Emil Holm 34) –Patrik Karlsson Lagemyr (Alexander Farnerud 45), Jakob Johansson (Robin Söder 87), August Erlingmark, Tobias Sana – Giorgi Kharaishvili (Alhassan Yusuf 76), Pontus Wernbloom.

ÖSK: Oscar Jansson – Hussein Ali, Benjamin Hjertstrand, Andreas Skovgaard, Kevin Wright (Daniel Björkman 56)– Simon Amin (Dennis Collander 82), Nordin Gerzic – Romain Gall (Romain Gall 56), Nahir Besara, Deniz Hümmet – Rasmus Karjalainen (Agon Mehmeti 74).

Ersättare: Jakek McGuire (MV), Erik Björndahl, Dennis Collander, Agon Mehmeti, Niclas Bergmark, David Seger, Daniel Björkman.

Domare: Adam Ladebäck.