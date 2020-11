ÖSK:s coronapaket – permitteringar, sänkt lön och billigare spelartrupp: ”Kommer inte lägga lika mycket pengar”

Den del som skulle riskerar att märkas tydligast för klubbens supportrar är en minskad budgeten för spelartruppen vilket skulle kunna påverka klubbens möjligheter att värva nya spelare i ett läge där nyckelspelare som Oscar Jansson, Nahir Besara och Nordin Gerzic sitter på utgående avtal. Ett annat alternativ till lägre spelarlöner är att ha färre kontrakterade spelare i truppen.

– Vi kommer sannolikt inte att ha lika stort budgetutrymme på vår trupp och vår sportsliga verksamhet, säger ÖSK:s vd Simon Åström.

ÖSK har ett stort jobb att göra med spelartruppen inför nästa säsong eftersom åtta spelarkontrakt går ut under vintern. Detta plus att managern Axel Kjäll under hösten har gett mycket speltid till Deniz Hümmet, Andreas Skovgaard och Romain Gall vars lånekontrakt går ut efter säsongen.

Kommer det ekonomiska läget att påverka truppbygget?

– Det här är inget som vi har spikat och inget som jag kan kommentera just nu. Vi sitter på styrelsenivå nu och tittar på budgetar. Där jobbar vi med många olika scenarier inför nästa år. Men det handlar om att vara ansvarstagande i hur vi planerar vår kostnadsmassa under nästa år, säger Simon Åström.

... men det handlar om att minska utgifterna?

– Det är en verklighet för alla klubbar. Få föreningar har kapacitet att dra på sig en ökad kostnad till nästa år med tanke på den osäkerhet som finns. Vi jobbar på liganivå, inom Sef, för att säkerställa hur vi kan undvika att ge oss in i ett icke ansvarstagande race där vi fortsätter att driva våra verksamheter på exakt samma sätt som ett normalår. Vi måste ta ansvar så klubbarna överlever under det kommande året, säger Simon Åström.

En parameter är att klubbarna konkurrerar om att undvika att åka ur allsvenskan, något som kan göra att klubbar i utsatt position kan lockas, eller tvingas, ta större risker än ekonomin tillåter.

Hur hanterar ni det inom klubbarnas samarbete i Sef?

– Det går inte fullt ut. I slutändan är det upp till varje klubb där det handlar om hur mycket risker som man är beredd att ta. Om pandemin blir utdragen så finns det en stor risk att flera klubbar går under om vi fortsätter som vi brukar göra under ett normalår.

Simon Åström menar att de allsvenska klubbarna inte kan driva en verksamhet som förutsätter att man får fortsatt statligt stöd.

– Det går inte att låta saker rulla på och räkna med att vi ska bli räddade av statliga eller kommunala stöd. Vi måste ha ett eget ansvarstagande.

ÖSK:s bokslut för 2020 kommer att visa att klubben tappar biljett- och sponsorintäkter på omkring 15 miljoner kronor. Förlusten dämpas av statliga stödpaket, kostnadsminskningar och permitteringar. ÖSK räknar med att klara av året utan att förlora hela klubbens egna kapital som inför säsongen var 7,4 miljoner kronor.

– I vår klubb har vi en väldigt hög beredskap när det gäller hur vi ska hantera det här för att både hantera konkurrenssituationen i allsvenskan på ett bra sätt men ändå ta ett stort ekonomiskt ansvar.

Kan det bli aktuellt att sänka lönerna för spelartruppen?

– Absolut. Det är en högst reell verklighet som vi ser framför oss under året som kommer. Vi har redan jobbat med lönesänkningar eftersom vi har permitterat spelare och personal. Men vi har också haft vissa lönesänkningar utöver de som är kopplade till permitteringar.

Simon Åström menar att det är viktigt att klubben visar att man menar allvar och tar eget ansvar i det här allvarliga läget.

– Det handlar om att spara kostnader för att klara klubbens ekonomi men det handlar också om symbolvärden. Om vi ska få våra supportrar och företag runt omkring i regionen att ställa upp för oss i en ekonomiskt väldigt svår tid måste vi också ta vårt ansvar internt. Det kan vi göra genom att jobba med kostnadsbesparingar i verksamheten och ett exempel är att titta på frågan om vi som jobbar inom verksamheten kan avstå lön.

Har vi möjlighet att gå ner i arbetstid för både spelare och personal inom ramen för regelverket, då kommer vi att ta del av den möjligheten.

Regeringen och samarbetspartierna har den senaste veckan beslutat att förlänga systemet med korttidspermitteringar med ett halvår. Simon Åström menar bestämt att det är något som klubben kommer att utnyttja under vintern, precis som man gjorde under våren i år.

– Ja, det tror jag absolut. Har vi möjlighet att gå ner i arbetstid för både spelare och personal inom ramen för regelverket, då kommer vi att ta del av den möjligheten.

Du säger att ni har gjort frivilliga lönesänkningar utöver permitteringarna i vårs. Innebär det att spelare i truppen har frivilligt avstått lön?

– Det har funnits i flera olika personalgrupper hos oss, personer som har öppnat för att frivilligt avstå lön men det är individuella uppgörelser som jag inte kan gå in i detalj på.

– Det har funnits en väldigt stor vilja att hjälpa till under året. Däremot har vi inte gjort några kollektiva lönesänkningar ännu men det är en diskussion som är levande och löpande som kan bli aktuell under 2021.