ÖSK:s försvar stod emot länge – men till slut föll man ihop mot tjeckiska storlaget

Under måndagen spelade ÖSK sin första träningsmatch under träningslägret i Marbella. För motståndet stod meriterade Viktoria Plzen.

Det var också den tjeckiska ligatvåan som tog tag i spelet direkt. Under de första tio minuterna befann sig ÖSK inte på offensiv planhalva med bollen i ett etablerat anfall.

Samtidigt stod laget upp väldigt bra försvarsmässigt. Under den första halvleken lyckades inte Viktoria Plzen vaska fram mer än ett par halvchanser.

Även om tjeckerna dominerade bollinnehavet, så tog sig ÖSK allt mer framåt under halvlekens gång. Framförallt var det Jake Larsson som var aktiv på sin högerkant. Han stormade fram gång på gång och låg bakom det mesta som ÖSK skapade i offensiv riktning.

Men inte heller för ÖSK blev det någon utdelning under de första 45 minuterna. Närmst kom Erik Björndahl som nickade utanför på en hörna, men inte heller ÖSK lyckades jobba fram någon hundraprocentig målchans.

I den andra halvlek höjde Viktoria Plzen tempot direkt. Men det var ändå ÖSK som stack fram och skapade sin bästa målchans i matchen. Jake Larsson sköt ett hårt skott från straffområdeslinjen, men bollen gick en bit över ribban.

Därefter kom det att handla om försvarsspel för Axel Kjälls mannar. Plzen tryckte på för ett ledningsmål och efter att man gjort ett gäng byten med 20 minuter kvar fick man utdelning. Fransmannen Jean-David Beauguel hade bara varit på plan i någon minut när han fick stå ensam i straffområdet och trycka bollen i nät.

Tempot gick därefter ner lite, men ÖSK lyckades ändå inte etablera någon kvitteringsjakt. Istället var det Viktoria Plzen som drog ifrån i slutminuterna när orken tröt hos ÖSK-spelarna. I matchens slutskede kunde först Ales Cermak göra 2–0 och därefter stötte Beauguel in sitt andra för dagen.

3–0 blev slutresultatet och trots att det blev en klar förlust visade ÖSK länge upp ett bra försvarsspel. Nu får laget ladda om till torsdagens möte mot spanska RB Linense.

Jake, Jake, Jake!

Det var inget snack om vem som var ÖSK:s största hot framåt. Jake Larsson låg bakom allt som ÖSK lyckades skapa i anfallsväg. Framförallt under den första halvleken ångade han på rejält längs högerkanten och hade ett ordentligt övertag på Viktoria Plzens vänsterback Adam Hlousek. I andra halvlek fick han sedan en bra chans att bli målskytt, men han lyckades inte hålla skottet på mål.

Debuterande David

I den andra halvleken gjorde båda lagen ett gäng byten. Bland annat stoppade ÖSK in David Seger med kvarten kvar. Därmed fick nyförvärvet från Sollentuna göra sin debut i ÖSK. På de minuternas speltid han fick, så lyckades han inte göra något större avtryck.

Matchfakta

Mål: 0–1 (71) Jean-David Beauguel, 0–2 (87) Ales Cermak, 0–3 (89) Jean-David Beauguel.

Varningar, ÖSK: Erik Björndahl, Johan Mårtensson. FCV: Milan Havel, Tomas Chory, Roman Hubik.

Domare: Rohit Saggi.

ÖSK

Startelva (4–3–3): Oscar Jansson – Daniel Björnquist (ut 74), Albin Granlund, Benjamin Hjertstrand, Kevin Wright – Dennis Collander, Johan Mårtensson (ut 46), Simon Amin (ut 77) – Jake Larsson, Erik Björndahl (ut 74), Robin Book.

Avbytare: Jake McGuire (MV), Arvid Brorsson (in 74), Helmer Andersson, Niclas Bergmark (in 77), Hussein Ali, Daniel Björkman, Nordin Gerzic (in 46), Alfred Ajdarevic, David Seger (in 74), Noel Milleskog.

Saknades: Fabio de Sousa (rehabiliterar hemma i Örebro), Isaac Boye (är inte med på lägret), Agon Mehmeti (hälskadad), Martin Broberg (lårskadad) och Michael Almebäck (lårskadad).

Viktoria Plzen

Startelva (4–3–3): Jindrich Stanek – Milan Havel (ut 69), Roman Hubnik (ut 69), Ludek Pernica (ut 69), Adam Hlousek (ut 69) – Christian Herc (ut 69), Pavel Bucha (ut 46), Dominik Janosek (ut 69) – Ondrej Mihalik (ut 69), Tomas Chory (ut 69), Jan Kopic (ut 69).

Avbytare: Jakub Brabec (in 69), Lukas Hejda (in 69), David Limbersky (in 69), Radim Reznik (in 69), Lukas Kalvach (in 69), Tomas Horava (in 46), Jan Kovarik (in 69), Ales Cermak (in 69), Joel Kayamba (in 69), Jean-David Beauguel (in 69).