ÖSK:s ”försvarslejon” glömde bort att han hade varnats: ”Är i samma kristillstånd”

ÖSK förlorade med 2–0 och mest grämde sig Nasiru Moro över att båda AIK:s mål kom på hörna – något som ÖSK var medvetna om och hade förberett sig inför under träningsveckan.

– Vi har tränat på att försvara oss på frisparkar och hörnor, eftersom vi har sett på videogenomgångarna att de gör många mål på fasta situationer. Ändå släppte vi in två mål på fasta. Jag tror att det beror på lite dålig kommunikation mellan oss på planen, säger Nasiru Moro när han kommer ut från ÖSK:s omklädningsrum.

Självmålet var inte mycket att göra åt. Sotirios Papagiannapopoulos nickade Sebastian Larssons perfekta hörna knallhårt i stolpen och bollen studsade ut på Moros ben och in i mål innan ÖSK-försvaren hann reagera.

Moro hamnade redan i den första minuten i en svår situation när AIK:s vänsterspringare Erik Ring satte högsta fart och såg ut att kunna forcera hela ÖSK-laget.

Om jag ska vara ärlig så glömde jag helt bort att jag hade ett gult kort.

Moro klev dit, kom aningen sent in i tacklingen och det gula kortet var solklart. Men det hindrade inte Moro att fortsätta att sätta in tuffa tacklingar mot framrusande AIK-anfallare. Ofta med full kraft och små marginaler.

– Om jag ska vara ärlig så glömde jag helt bort att jag hade ett gult kort. När jag spelar så spelar jag. jag springer inte omkring och tänker på att jag är varnad och måste lugna ner mig. Om man tänker på det så är det lätt att man gör små irriterande misstag, säger Nasiru Moro.

– Man måste gå in fullt, 150 procent.

– Du måste vara ett lejon. På en sån här arena så har du massor av fans som skriker mycket och gör oväsen. Då måste man kommunicera och skrika mycket till varandra.

Vad tycker du om ÖSK:s försvarsspel sedan du kom till klubben?

–Vi har mycket att jobba på. Jag är besviken på mig själv. Jag kom hit för att hjälpa till att bygga försvaret. Men vi är fortfarande i samma kristillstånd. Vi måste jobba på.

Nasiru Moro kom till ÖSK efter ett par säsonger i den kroatiska ligan där han periodvis var klubbkompis med Jiloan Hamad i NMK Gorica.

Moro sneglar bort mot Sebastian Larsson och Mikael Lustig som står lite längre bort och blir intervjuade av Stockholmspressen och säger:

– Den här ligan är inte lätt. Det finns många talangfulla spelare och toppspelarna här har mycket erfarenhet. Det har varit ganska tufft. Men vi ger oss inte. Vi kommer att fortsätta att pusha oss för att bli bättre.

Många ÖSK-supportrar är oroliga för att laget är på väg att åka ur allsvenskan. Hur ser du på läget i tabellen och risken att åka ur?

– Nej, nej, nej. Det är inte ens möjligt. Vi är i ett dåligt läge men vi kommer inte att hamna i det läget.