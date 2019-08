ÖSK:s Kjäll om sensationen Jake, stora intresset och detaljen som imponerar: "Vart ska det här sluta?"

ÖSK:s vd Simon Åström bekräftar att det finns ett stort intresse för Jake Larsson och att en försäljning troligen skulle vara klubbrekord för ÖSK. Managern Axel Kjäll är också medveten om att det finns ett stort intresse för Jake Larsson.

– Jag vet om att det finns intresse och jag förstår varför. Om man tittar på hans framfart i allsvenskan, att han har gjort sex mål och hans prestationer, skulle jag vara mycket överraskad om det inte fanns intresse, säger Axel Kjäll.

– Jag är imponerad av att under en tid där det har ryktats om intresse har Jake bara fortsatt att köra på och egentligen bara blivit bättre och bättre. Det säger en del om var hans fokus är.

Finns det något som är konkret just nu?

– Nej, det har inte kommit något konkret bud men vi vet om att det finns intresse och det var många klubbar här mot IFK Göteborg. De tittade säkert på honom och även på andra spelare. Det är den perioden nu i och med att övergångsfönstret är öppet, säger Axel Kjäll.

Man får känslan lite grand; vart ska det här sluta?

ÖSK-managern lyfte inte Jake Larssons insats under presskonferensen efter 2–2-matchen mot IFK Göteborg där Jake Larsson gjorde mål. Men för NA-sporten berättar han om sin syn på 20-åringens insats i måndags.

– Jag sa inget om det på presskonferensen men Jake Larssons match är på en hög, hög nivå. Han gör mål men det är också hans aktioner både defensivt och offensivt som håller hög nivå.

Axel Kjäll säger att han brukar vara försiktig när han uttalar sig om enskilda spelarprestationer.

Men i Jake Larssons fall gör han ett undantag.

– Jag är extremt imponerad. Man får känslan lite grand; vart ska det här sluta? När man ser den utväxling han har haft sedan spelade en träningsmatch mot Linköping i vintras och sprang runt på vänsterkanten till där han är nu med den energi och självförtroende han har. Han ska vara otroligt nöjd sin match, säger Axel Kjäll.

Jake Larsson kom fram i Karlslunds IF, värvades till Hammarby inför 2018 men fick inget nytt kontrakt av ÖSK:s allsvenska konkurrent. Trots framgångar i U21- och U19-laget fick han aldrig chansen att ens träna med Hammarbys A-lag. Under vintern plockade ÖSK in honom på provspel. Han skrev ett treårskontrakt. Och resten är på god väg att bli ÖSK-historia.

Mot IFK Göteborg öste han på – hade ett mål bortdömt för offside och tvingade Ioannis Anestis till flera kvalificerade räddningar innan han gjorde viktiga 2–1-målet som inledde upphämtningen som gav oavgjort.

– Nu var det en match där han fick anfalla mycket och han är extremt duktig där, han är skicklig en mot en och han kommer till avslut och deras målvakt gör en fantastisk räddning. Men han har också visat i matcher där vi har mött bättre lag och vi har haft sämre dagar så har han visat att han klarar av det också på ett jättebra sätt.