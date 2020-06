ÖSK:s krislindring – ansöker om omställningsstöd: "Där det behövs som mest"

Regeringens omställningsstöd riktar sig till organisationer som förlorat 30 procent av sin omsättning under mars och april. ÖSK skulle ha stått värd för ett antal hemmamatcher i april och uppfyller därför kraven. Nu har de valt att söka stödet.

– Vi ser att vi har en möjlighet att söka stödet. Med tanke på att våra intäkter minskat drastiskt under våren samtidigt som vi har våra fasta kostnader kvar. Det är klart att det kan finnas en orättvisa efter premisserna ser olika ut i olika klubbar. Just det här stödet träffar dom som tappat mest av omsättningen under den här perioden, och det är klart det är där det behövs som mest, säger Simon Åström till Sveriges Radio.

Precis som de flesta elitklubbar valde ÖSK att permittera sin personal efter coronautbrottet, samtidigt som de väntar på regeringens stöd på 500 miljoner kronor som Riksidrottsförbundet ska fördela. Klubbchefen efterfrågar ändå större stöd till elitföreningarna.

– Det är en väldigt liten del som kommer nå elitklubbarna. Ska man säkra elitfotbollens överlevnad över tid så kommer det krävas ytterligare stöd som är riktad till just elitidrotten, säger Simon Åström

På måndagen uppmanade Sef regeringen att gå in med ett statligt lån till de stora idrotterna, enligt Fotbollskanalen.

– Vi skulle behöva en rejäl lånekassa som man gjort i till exempel Schweiz, där man gjort uppgörelser för de stora kommersiella idrotterna som är beroende av egna intäkter. Där har regeringen gått in och beviljat ett lån för att man ska ta sig ur krisen och bidrag är bra, men jag tror att en likviditetskassa som kan vara i form av ett lån skulle vara minst lika viktigt för att skapa lugn och ro, säger Sef-ordföranden Mats Enquist.