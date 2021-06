ÖSK:s mittbacksplan • Danskens ovissa öde • Kjäll: ”Det gör det lättare att lägga pusslet”

Thomas Juel Nielsen spelade från start mot IFK Norrköping före midsommar men lämnade sedan ÖSK-truppen.

– Han kommer inte att träna den här veckan. Det är inte samma sak som att han är avskriven och inte kommer att bli ÖSK-spelaren, säger ÖSK:s fotbollschef Axel Kjäll.

Den danske mittbacken lämnade den rumänska klubben Gaz Metan från Medias i augusti förra året och har gått klubblös sedan dess. Med tanke på den långa frånvaron ville ÖSK se 30-åringen i träning för att komplettera scoutningen av spelaren som blev framröstad som årets spelare i Falkenberg när laget kom sist i allsvenskan 2016.

Juel Nielsen var ärlig och öppen med att han gärna såg en framtid i ÖSK där han ser en möjlighet att få kontinuitet i en karriär som har varit kringflackande ända sedan han lämnade Falkenberg för fem år sedan.

Axel Kjäll säger att ÖSK nu kommer att diskutera internt om dansken är mittbacken som laget behöver inför den allsvenska återstarten.

– Han är fortfarande är en kandidat men vi tittar också vidare på marknaden. Vi fick ett bra intryck av honom som person och spelare. När vi tog in honom på provspel handlade det om att han inte hade spelat på ett år. Nu har vi den informationen som vi behöver och då är det lättare att lägga pusslet i slutändan.

Hur tycker du att Thomas Juel Nielsen presterade under provspelet?

– För att inte ha spelat på ett år så var den bra. Han gav stabilitet till vårt försvarsspel. Om man tittar på matchen mot IFK Norrköping så tappade han någon duell som jag inte trodde att han skulle tappa men i övrigt var han stabil. Bra i duellspelet och rätt bra i positionsspelet. Sedan blev det en match där vi inte hade mycket boll så i den delen av spelet är det svårt att utvärdera honom, säger Axel Kjäll.

Det stora arbetet pågår med spelare som vi redan vet tillräckligt om.

Det svenska övergångsfönstret öppnar först 15 juli och stänger först 11 augusti.

ÖSK hinner spela två omgångar i allsvenskan innan fönstret öppnar och sju omgångar innan det stänger. Med tanke på lagets utsatta läge som nästjumbo i allsvenskan är det ett vågspel att vänta till mitten av augusti med förstärkningar.

– Vi vill göra rätt och få fler kort på bordet innan vi tar beslut. Vill titta på marknaden, inte gå in för tidigt men samtidigt inte vänta för väntandets skull, säger Axel Kjäll.

Axel Kjäll utesluter inte att ÖSK kommer att bjuda in fler spelare under den närmaste tiden. Han förklarar samtidigt att provspel endast är aktuellt om det handlar om en spelare från lägre division eller en spelare som Thomas Juel Nielsen har varit utanför ligaspel under en period.

– Det stora arbetet pågår med spelare som vi redan vet tillräckligt om, säger Axel Kjäll och syftar på den kategori spelare som man vet tillräckligt om för att ta ett beslut utan provspel.

►Här är ÖSK:s mittbacksbesättning

ÖSK har tre utpräglade mittbackar i truppen just nu. Det är dansken Andreas Skovgaard, rutinerade Michael Almebäck och unge Niclas Bergmark. Vänsterbacken Benjamin Hjertstrand har också spelat en del mittback sedan han kom till ÖSK inför förra säsongen.

Dessutom finns 19-årige Helmer Andersson som är utlånad till Karlslund i division 32 och Brassen Fabio de Sousa som är utlånad till division 1-laget Dalkurd där han hittills har haft svårt att få speltid.