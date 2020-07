ÖSK:s portugisiska tränare om första halvåret i klubben och utvecklingen av försvarsspelet: ”Jag vill inte ta någon extra credit”

Det har nästan på dagen gått ett halvår sedan bomben släpptes att Daniel Bäckström var klar för den allsvenska konkurrenten Malmö FF. Samtidigt presenterade ÖSK Vitor Gazimba som ny assisterande tränare. Den 32-årige portugisen berättar nu om sin första tid i klubben.

– Först och främst ställer du frågan efter att vi vunnit, så självklart trivs jag bra, haha. Nej, men det känns bra. Det var enkelt att komma in i ledarstaben och vi har haft ett bra samarbete hela vägen från träningslägret, säger han och fortsätter:

– Sen hade jag jobbat i Norge i sex år och att anpassa sig till Sverige från Norge är inte svårt alls. Jag jobbade med bra personer där och jag jobbar med bra personer här. Det är nya bekantskaper, men det har varit väldigt enkelt att jobba med personerna i ledarstaben och även i resten av klubben.

Det var enkelt att komma in i ledarstaben och vi har haft ett bra samarbete hela vägen från träningslägret

Även om våren varit speciell och fotbollen varit på paus, så har det till viss del varit bra för Gazimba. Han fick lite extratid att hitta rätt i sin nya klubb och dessutom använde han tiden till att studera allsvenskan på nära håll.

– Jag la extra tid på att kolla allsvenska matcher, så att jag lärde mig ännu mer. Nu känner jag till nästan alla spelare och jag kan de andra lagen väldigt bra. Jag vet hur de spelar, hur de inte vill spela och hur de spelar i särskilda lägen i matcher. Om man förstår hur olika personer tänker i olika lägen så har man en fördel, så för mig personligen var det bra.

I träningarna med laget är Gazimba tydlig med att fokus legat på att få ordning på försvarsspelet. Det har också betalat sig under de nio inledande omgångarna i allsvenskan. ÖSK har tillsammans med Malmö, Häcken och Varberg släppt in minst antal mål med sina 9 insläppta.

– Det var det stora som vi var tvungna att fixa för att ha en bra säsong. Defensiva fasta situationer till exempel har vi varit väldigt starka. Så här långt har vi bara släppt in ett sånt mål och det var mot AIK när vi skulle haft frispark. Vi har varit med i varje match och alltid haft chansen på poäng och det är den känslan man vill ha.

Mot slutet har man roterat mer i laget och även i backlinjen. Gazimba är då extra nöjd med att försvarsspelet sett lika stabilt ut som tidigare.

– Det bevisar att vårt kollektiva beteende defensivt är större än namnen som spelar. Det är jättebra. Det spelar ingen roll vilka som spelar, utan vi har gjort det bra bakåt ändå, så det betyder att alla vet vad de ska göra. Vi har redan nu en stark kollektiv syn på hur vi ska spela och det känns tryggt för resten av säsongen.

Hur involverad har du varit i den utvecklingen?

– Låt mig vara ödmjuk i svaret: Vi har jobbat bra tillsammans och vi har hjälpts åt tillsammans för att få laget att utvecklas. Sen har jag alltid spelat med fyrbackslinje, så det har gjort det enklare för mig. Men jag vill inte ta någon extra credit, utan det är bra jobbat av hela tränarstaben.

Det spelar ingen roll vilka som spelar, utan vi har gjort det bra bakåt ändå, så det betyder att alla vet vad de ska göra.

Hur ser du på arbetet med att utveckla det offensiva spelet framöver?

– Först och främst måste vi se till att vi är fortsatt solida i vårt försvarsspel, eftersom det gör att vi är med i varje match. Sen vill vi göra små justeringar och utveckla vårt offensiva spel så att det också kan ge oss tre poäng. Vi vill hitta vägar att spela ut motståndet, hitta vägar att pressa dem, hitta vägar att äga boll och hitta vägar att såra motståndet. Det är saker vi fortsatt måste utveckla, men utan att vi förlorar de bra sakerna vi gör försvarsmässigt.

Senast blev det tre mål mot Mjällby och i de kommande fem matcherna möter ÖSK lag som ligger under dem själva i tabellen just nu. Först Helsingborg på Olympia under torsdagen.

– De har säkert en bra känsla efter att de spelat oavgjort mot Falkenberg och deras målvakt gjorde mål. Men vi har också en bra känsla och vi är på det klara med hur de vill spela, så vi åker dit för att vinna matchen.