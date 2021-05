ÖSK:s störste skyttekung fyller 75 – Thomas Nordahl om ► kändisuppväxten i Italien ► avgörande samtalet med pappa Gunnar ► den svåra olyckan

Att intervjua fotbollslegendaren Thomas Nordahl tar tid. Det är som att följa med på en idrottshistorisk resa över 2 x 45 minuter, för mitt i samtalet infaller en plötslig pausvila.

– Jag fick ett besök här som jag måste ta. Ring om en kvart, så kan vi summera resten av karriären sen, säger han mitt i en mening.

Det är sån han är. Pratar yvigt, dribblar mellan samtalsämnena, frispråkigt och öppet, på ett...italienskt vis.

– Jag har alltid sagt vad jag tycker, det vet du, säger han.

Det är svårt att förbigå, ja, rent omöjligt, att inte prata om uppväxten under elva år i Italien som son till den store kanonjären Gunnar Nordahl, och hur det påverkat Thomas liv.

Känslan att som lite knatte springa ut som maskot på San Siro inför Milans matcher på 50-talet och jularna i Milano tillsammans med Thomas gudfar Nisse Liedholm och med Gunnar Gren som tomte, övriga i den klassiska trion Gre-No-Li.

– Det var ju en helt annan tid. Man var mer "svensk" då när man var utomlands så vi samlades på jular med svensk julgran och svensk flagga. Nisse var ungkarl och den som mest hängde hemma hos oss, men även "Nacka" Skoglund var med nån julafton, minns Thomas.

Som Gunnars son i fotbollstokiga Italien blev han tidigt påpassad och det gjorde att den unge Thomas nästan flydde fotbollen till en början. Han sysslade hellre med tennis och simning.

– När jag spelade i kvarteret kom det mycket folk. Inte för att se på mig, men de hoppades att pappa skulle vara där. Och jag skulle vara med på bild och allting, säger han.

Kunde det rent av vara besvärande att vara Gunnars son?

– Ja, vi hade ju aldrig pappa för oss själva. Han var ju som Zlatan är i dag. Var vi och käkade på restaurang eller på stranden kom det alltid en massa folk. Både jag och min syster tyckte det var lite jobbigt ibland.

Det var först när familjen flyttade hem till Sverige som Thomas satsade på fotbollen. Thomas kom upp i Degerfors IF:s A-lag som 17-åring och gjorde allsvensk debut 1964 med pappa Gunnar som tränare.

Men känslofyllt möte mellan far och son Nordahl hösten 1964 kom att bli avgörande för Thomas fortsatta karriär.

– Pappa och jag satte oss vid köksbordet och det var känslor med i diskussionen. Vi kom fram till att var och en skulle gå sin egen väg. Det var smärtsamt, men jag tänkte sluta med fotbollen ett tag för jag hade det rätt jobbigt i Degerfors. När jag var bra var allt bra, men när jag var dålig blev det att jag var med för att jag var "pappas pöjk".

Istället tog Gunnar kontakt med Orvar Bergmark och Gösta Lindh i ÖSK där Thomas fortsatte karriären. Dörren till IFK Norrköping, det mest naturliga steget, var stängd eftersom Gunnar var tränare där.

Hur mycket lade sig Gunnar i din karriär?

– Ingenting. Han valde det, och jag ville nog det också.

I ÖSK fick den unge Thomas en enrumslägenhet på Rudbecksgatan, hundra meter från Eyravallen, och kaffe och smörgås serverad före träningarna.

Varför valde du som degerforsare rivalklubben ÖSK?

– Jag skulle göra sista året på handelsgymnasiet i Örebro och sedan skulle jag göra lumpen här. Och så hade jag träffat Gittan som jag varit ihop med i över 50 år.

Thomas slog sig in i landslaget och 1968 blev han värvad till pappa Gunnars Italien, av storklubben Juventus. Thomas tog med sig Gunnar och skrev under tvåårskontraktet, plus option, på ett hotellrum i Stockholm. Detta i ett skede då ÖSK gick som tåget i allsvenskan och tagit kliv mot SM-guld.

– Jag spelade elva matcher för ÖSK den säsongen innan jag blev proffs.

I samma veva knockades ÖSK:s landslagsmålvakt Sven-Gunnar Larsson i en landskamp mot England på Wembley och blev långtidsskadad.

Och SM-guldet förbyttes i en femteplats, två poäng bakom mästarna Öster, efter en rekordjämn allsvenska.

– Det var en olycklig utveckling. Det hade räckt med Sven-Gunnar och mig, det tror jag, säger Thomas drygt 50 år senare.

Det var med stor förväntan som Thomas satte sig på planet till Turin där han läkarundersöktes och började träna med laget.

– För mig var det en dröm. Jag kunde språket perfekt, jag ville dit, och jag kände igen många spelare som spelat med pappa.

Men det blev aldrig något spel i den klassiska i svartvitrandiga Juve-tröjan. Italienska fotbollförbundet införde importstopp på utländska spelare.

– Det var ingen fri arbetsmarknad och de kunde förbjuda utländska spelare att spela i Italien. Bara de som redan spelade i Italien fick vara kvar.

Hur reagerade du?

– Det fanns inte så mycket att göra. Juventus hade en representant som var vd för Fiat i Skandinavien som skötte telefonförhandlingarna med mig. Jag fick behålla förskottet, och jag hade att välja på att riva kontraktet eller bli utlånad.

Valet föll på utlåning och tre dagar senare fick Thomas en flygbiljett till Bryssel för att fortsätta karriären i belgiska storklubben Anderlecht.

– Anderlecht var en av Europas tio bästa klubbar på den tiden. Så det är inget jag ångrar i efterhand. Men jag var inställd på Juventus och så fick jag plötsligt en flygbiljett till Bryssel, så det var lite jobbigt.

I Anderlecht stannade Thomas i tre och ett halvt år och fick bland annat spela Uefa-cupfinal mot Arsenal 1970. Men 3–1-seger hemma räckte inte då Arsenal vände på steken i returen och vann med 3–0 i London.

– Det var min största tid som fotbollsspelare. På vägen till finalen slog vi ut Inter och Newcastle. I kvartsfinalen mot Newcastle reducerade jag till 3–1 i returen när det var två minuter kvar. Ett mål som tog oss vidare, och det fick jag mycket rosor och rubriker för.

Thomas stod då på toppen av sin karriär och därför var det lite oväntat när han 1971 valde att återvända till Örebro och ÖSK. Bara året innan hade han spelat VM-slutspel för Sverige i Mexiko.

Varför flyttade du hem redan som 26-åring när du befann dig på en hög internationell nivå?

– Orvar (Bergmark) ringde mig våren 1971 och frågade om det inte var dags att komma hem, för ÖSK låg väldigt illa till. Jag låg i förhandling med Anderlecht och det fanns även ett bud från Tyskland. Efter nån vecka ringde jag och sa att jag kunde tänka mig att flytta hem, för Gittan ville inte flytta till Tyskland och jag ville börja läsa lite på universitetet.

– Sen fick jag ett riktigt bra anbud från ÖSK, det ska jag inte sticka under stol med, och jag kände en viss tacksamhet mot Örebro.

Ångrar du det beslutet i dag?

– Det är klart att så här i efterhand kanske jag borde ha varit kvar i tre–fyra år till, men å andra sidan fick jag det bra i Örebro. Och man ska inte titta tillbaka för mycket. Jag hade gett Orvar mitt ord och det tycker jag man ska hålla. Jag har mycket att tacka ÖSK, Orvar och Gösta Lindh för, säger han.

Thomas blev ÖSK trogen resten av sin elitkarriär och med 106 mål på 252 matcher är han klubbens bäste målgörare genom tiderna i allsvenskan. Även om det blev ett smärtsamt slut när ÖSK åkte ur allsvenskan 1978 sedan unge tränaren Benny Lennartsson omskolat den 32-årige centern till libero. Något som Thomas ogillade.

– Det var felhanterat både av oss spelare och ledare. Jag tycker att det var onödigt att vi åkte ur, säger Thomas.

Skar det sig lite med ÖSK då eftersom du aldrig fick någon topposition i klubben efter karriären?

– Det pratades om att jag var aktuell för sportdirektörsplatsen nån gång och valberedningen frågade flera gånger om jag ville kandidera om en plats i styrelsen. Men det är inget som jag strävat efter och tyckte aldrig att det var den konstellationen som passade.

Får man inte sticka ut för mycket i ÖSK?

– Nej, det stämmer nog. Man fick inte ha hårda åsikter.

Åsikterna fick Thomas spara till karriären som expertkommentator i tv under 15 år. Under tolv säsonger kommenterade han Champions league och blev ett radarpar med en annan örebroare, Claes Åkeson.

– Då jobbade vi från London. Jag åkte på fredagen och kom hem på måndagen.

Dessutom gjorde Thomas succé med sitt alter ego Don Tommaso när han reste runt och gjorde reportage hos alla italienska klubbar.

Då passade Thomas på att flytta till Örebro en tredje gång i livet, efter 15 år i Motala.

– Jag är född i Norrköping och uppvuxen i Italien och Degerfors men jag tycker att Örebro är min hemstad.

Numera är livstempot betydligt lägre, och det beror inte bara på pandemin.

I december 2016 förändrades livet. Då råkade Thomas ut för en svår olycka.

– Jag skulle hämta posten i stugan i Nora och halkade på en isfläck. Jag fick en svårartad bäckenfraktur, säger han.

Thomas opererades i sju timmar i Uppsala då han bokstavligen spikades ihop och satt i rullstol ett tag.

– Jag har mina dagar när jag har ont, men det är hanterbart. En nerv har skadats så att mitt vänstra ben "sover" många timmar på dygnet och det kryper i det. Nu finns det inte så mycket hopp att det ska bli så mycket bättre.

Fritidssysselsättningen golf underlättas av att Thomas skaffat en egen golfbil.

– Det som är tråkigt när man varit jätteaktiv är att man inte kan vara lika aktiv, och allting tar lite längre tid.

I över ett år har Thomas och Gittan suttit isolerade i stugan vid Norasjön på grund av coronan.

– Vi skulle vara hundvakt en helg åt Kristoffers (sonens) hund. Nu har vi varit hundvakt i 14 månader, säger han med ett skratt.

Hur ska du fira 75-årsdagen?

– Veckan jag fyller brukar alltid Champions league-finalen infalla. Då brukar jag och Gittan åka. Vi hade allt klart med årets final i Turkiet och tänkte fira där. Nu får vi istället köpa en champagneflaska och hitta en stubbe i Bergslagen.

Fakta Thomas Nordahl

Ålder: Fyller 75 år den 24 maj 2021.

Bor: I Örebro och sommarhus vid Norasjön.

Familj: Hustrun Gittan, sönerna Stefan och Kristoffer samt barnbarnen Johan, Olle, Leona och Matteo.

Bakgrund: Son till Sveriges förste fotbollsproffs Gunnar Nordahl. Själv fotbollsspelare på elit- och professionell nivå. Tränare och expertkommentator. ”Stor grabb” inom svensk fotboll.

Spelarkarriär: Degerfors IF 1961–64, Örebro SK 1965–68, 1971–78, Anderlecht (Belgien) 1968–71, BK Forward 1979–80.

Landskamper: 15 (5 mål). 1967–75. Spelade en match för Sverige i VM-slutspelet i Mexiko 1970 (Israel 1–1). 10 U-landskamper och 17 J-landskamper.

Antal ÖSK-matcher: 252 allsvenska matcher (106 mål).

Antal Degerforsmatcher: 14 allsvenska matcher (4 mål). Allsvensk debut hemma mot Örgryte 1964 (0–3).

Tränarkarriär: Sandvikens IF 1981–84, Grand Bodö (Norge) 1985, Ålösund (Norge) 1986–88, Motala AIF 1989–91, IFK Norrköping 1993–95.