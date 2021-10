ÖSK:s vd om beslutet att sparka Gazimba – spelarna var inte involverade: ”Det har tagits på styrelsenivå”

ÖSK har haft en tuff säsong rakt igenom. Just nu ligger laget på näst sista plats i allsvenskan med åtta matcher kvar att spela. Då tar ÖSK:s styrelse beslutet att sparka huvudtränaren Vitor Gazimba.

– Det är ett beslut som styrelsen har fattat som så klart handlar om det besvärliga tabelläge som vi befinner oss i. Samt att vidta alla åtgärder vi kan för att optimera våra möjligheter att vinna så många matcher så vi säkrar vårt allsvenska kontrakt i år.

Detta på grund av de svaga sportsliga prestationer som varit genomgående under säsongen.

– Vi har naturligtvis under hela året tagit för lite poäng mot vad vi önskat och hoppats på. Vi går in i en helt avgörande period av allsvenskan där vi tittar på hur vi skapar den bästa energin och de bästa förutsättningarna för att lyckats.

Ett beslut och en process som spelarna inte varit delaktiga i. Beslutet togs på ett styrelsemöte den här veckan.

– Det har tagits på styrelsenivå. Självklart har den sportsliga ledningen varit involverad i det också. Det är på den nivå som den typen av beslut fattas. Det kommer sig inte av någon diskussion med spelarna. Sedan är det klart att vi löpande under vilken säsong som helst har en nära och bra dialog med våra spelare. Men det här är ett beslut som är fattat på styrelsenivå.

Spelarna har inte varit involverad i den här processen överhuvudtaget?

– Nej, det har de inte varit.

Ny tränare in blir Marcus Lantz som tar över laget, med det självklara målet att säkra ett nytt allsvenskt kontrakt.

– Han kommer in med mycket energi. En karismatisk tränare som inte är ovan att hantera lag och situationer i olika delar av tabellen. Han kommer in med mycket passion då han inte varit tränare på den här nivån på ett tag. Men han har också presterat väldigt bra och fått ut resultat i de miljöer han varit i tidigare. En kombination av hans ledarskap, hans sätt att se på fotboll och hans förmåga att ta sig an den här typen av uppgift på kort sikt.

ÖSK:s nästa match spelas mot IFK Göteborg den 17 oktober.