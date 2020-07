ÖSK:s vd svarar på hårda kritiken – här är straffen som klubben riskerar: ”Ser att vi borde kommunicerat på annat sätt”

Ett 17-sidigt dokument berättar i detalj hur de herrallsvenska fotbollsklubbarna ska agera före, under och efter matcherna som spelas under den pågående coronapandemin.

Men när flera spelare i ÖSK strax före söndagens bortamatch mot Sirius började kräkas tog ingen kontakt med den ansvariga läkaren på plats, och spelarna kom till start i matchen utan att någon utanför klubben kände till sjukdomssymptomen.

Huvudtränaren Axel Kjäll berättade om händelsen på presskonferensen efter matchen, och kritiken var både snabb och hård. Nu svarar ÖSK:s vd Simon Åström.

– Jag var själv inte på plats i går och har bra fått förloppet återrapporterat av Axel. Men det är klart att vi, när vi utvärderar, ser att vi borde hanterat kommunikationen på plats på ett annat sätt. Vi hanterade allt rätt enligt protokollet, vi följde alla checklistor och alla formella punkter vi ska göra – där finns inget att anmärka på. Men sedan började det här förloppet – som vi är övertygade om är en matförgiftning, allt tyder på det – precis före matchen, när vi redan fullgjort allt enligt protokollet. Men givetvis: När vi gör utvärderingen ser vi att vi borde kommunicerat på ett annat sätt med Sirius lagläkare i det läget. Vi borde ha tagit dialogen, säger Åström.

Per Eliasson, som är chef för allsvenskans matchdelegater, har via Expressen meddelat att en anmälan kommer lämnas in mot ÖSK för att klubben inte följd covid-19-protokollet. Ärendet kommer att hanterats av Svensk elitfotbolls disciplinutskott. Tre nivåer finns i straffskalan.

– Vi riskerar en erinran, en varning eller böter. Jämför man med en fotbollsmatch kan man säga att en erinran motsvarar en tillsägelse från domaren med en varning är mer formellt: ”Brister ni på det här sättet igen kommer konsekvenserna bli hårdare”, säger Åström.

– Vi har inte tagit del av ärendet än, men kommer få en möjlighet att yttra oss. Det brukar handla om någon veckas tid innan utskottet är klart med sin bedömning. Det är ju inget brådskande ärende som kommer att påverka nästa match rent sportsligt, mer än att vi kommer se över våra rutiner.

En större fråga i sammanhanget är vilka konsekvenser hela ÖSK:s hantering kan få för bilden av elitfotbollen. Det har sedan tidigare ifrågasatts om det varit vettigt att starta säsongen medan pandemin fortfarande rasar – kritik som kan tillta om det reglemente klubbarna själva tagit fram inte följs.

– Det är en av riskerna, naturligtvis. Om vi eller någon annan förening inte följer riktlinjerna så finns det en möjlighet för dem som vill slå ned på fotbollen att slå ned på den. Men det har absolut inte varit vår ambition att kringgå reglerna. Vi har tvärtom lagt ned otroligt mycket tid både som liga och som klubb på att skapa egna riktlinjer och på att följa dem till punkt och pricka. Nu fick några spelare sjukdomssymptom precis före match, när de redan tagit sig igenom alla checklistor. Vi borde ha tagit en dialog med läkaren i det läget. Det är den lärdomen vi drar.