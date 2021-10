ÖSK sänktes av tung avslutning på första halvlek – förlust mot Häcken

Tidigt i hemmamatchen mot Häcken åkte ÖSK på en oväntad smäll.

Kevin Wright satte sig plötsligt ner i straffområdet, och verkade ha väldigt ont. Efter ett försök att ställa sig upp blev han sittandes på nytt, och tvingades att kasta in handduken.

Redan i den åttonde minuten klev den kvicke vänsterbacken av, och in kom istället Hussein Ali. Tungt för ÖSK, när Kevin Wright hade inlett matchen i pigga takter.

Även Häcken drabbades av en skada, på Alexander Faltsetas, som byttes ut mot Franklin Uschenna i den 13:e minuten.

Men spelmässigt var den första halvleken av det mer händelsefattiga slaget, där målchanserna lyste med sin frånvaro för både hemmalaget och gästerna.

Sen hände helt plötsligt allt samtidigt – på övertid i första halvlek.

Först gjorde Godwill Ekpolo 1-0 i den andra tilläggsminuten, efter en hörna där han stötte in en retur från Mergim Krasniqi. 2-0 ett par minuter senare var Leo Bengtsson framme på en ny retur, efter ett första skott från Patrik Wålemark.

Det sa bara pang – och pang igen, och så satt ÖSK riktigt i skiten inför andra halvlek.

I paus gjorde ÖSK sitt andra byte. David Seger klev av, och in kom Dennis Collander som inlett matchen på bänken. Han hamnade i centrum direkt, när hanett par minuter in i halvleken blev nerriven i straffområdet och domaren pekade på straffpunkten. Collander blev sittandes en stund och såg ut att ha ont, men han var snart uppe igen och kunde spela vidare.

Nahir Besara tog hand om straffen, och kunde säkert som en smäck lägga in 2-1 när Peter Abrahamsson i Häckenmålet gick åt fel håll.

En gnutta hopp infann sig hos ÖSK-publiken efter den tidiga reduceringen, men hemmalaget fick svårt att vaska fram de riktigt heta målchanserna.

Med 25 minuter kvar att spela gjorde man ett dubbelbyte, och satte in två offensiva vapen i form av Martin Broberg och Jake Larsson. Ut klev Jiloan Hamad och Agon Mehmeti.

ÖSK hade mer av spelet i den andra halvleken än i den första, men skapade inga längre stunder av tryck mot Häckens mål.

Dennis Collander fick trots allt kliva av till sist, efter att ha blivit sittandes en stund med strax över en kvart kvar av matchen. In kom lagkaptenen Nordin Gerzic.

ÖSK:s jakt på kvittering fick aldrig någon utdelning, man förlorade matchen med 2-1.

Det var ÖSK:s första hemmamatch efter att restriktionerna släppt, och då blev publiksiffran 3652.

Matchfakta

ÖSK – BK Häcken 1-2 (0-2)

Mål: 0-1 (45+2) Godswill Ekpolo, 2-0 (45+4) Leo Bengtsson, 2-1 (49, straffmål) Nahir Besara.

Varningar, ÖSK: Nasiru Moro, Rickard Friday, Bobby Allain. Häcken: Leo Bengtsson, Tobias Carlsson, Kristoffer Lund Hansen.

Domare: Kaspar Sjöberg.

Publik: 3652.

ÖSK: Mergim Krasniqi – Benjamin Hjertstrand, Nasiru Moro, Andreas Skovgaard, Kevin Wright – Richard Friday, David Seger (ut 46), Kevin Wright (ut 8), Jiloan Hamad (ut 65) – Nahir Besara, Agon Mehmeti (ut 65).

Avbytare: Bobby Allain (mv), Nordin Gerzic (in 74), Jake Larsson (in 65), Michael Almebäck, Dennis Collander (in 46, ut 74), Hussein Ali (in 8), Martin Broberg (in 65).

Häcken: Peter Abrahamsson – Joona Toivio, Johan Hammar, Tobias Carlsson – Godswoll Ekpolo, Erik Friberg, Alexander Faltsetas (ut 13), Kristoffer Lund Hansen (ut 89) – Patrick Wålemark, Alexander Jeremejeff, Leo Bengtsson.

Avbytare: Jonathan Ursin Rasheed (MV), Valgeir Fridriksson, Oskar Sverrisson (in 82), Bénie Adama Traore, Sebastian Lagerlund (in 89), Samir Maarouf, Franklin Tebo Uchenna (in 13, ut 82).