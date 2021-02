ÖSK-succén lämnar storklubben – talar exklusivt med NA-sporten: ”Finns alltid en chans”

Under måndagen blev det officiellt att Andreas Skovgaard och Heerenveen avslutar spelarens kontrakt med den nederländska klubben ett och ett halvt år innan det skulle ha löpt ut, sommaren 2022.

Nyheten gjorde att många ÖSK-supportar fick upp hoppet om en återkomst till klubben där han spelade på lån under hela 2020.

NA-sporten fick ett par timmar senare tag på 23-åringen på telefon från Nederländerna för att fråga om känslorna efter avslutet i Heerenveen.

– Det är vad jag har velat och jag är nöjd att vi kunde överens, säger Andreas Skovgaard om uppgörelsen som avslutar en misslyckad sejour i Heerenveen där han på två år inte har fått spela en enda minut i Eredivisie.

Nu får jag se vad som händer den närmaste veckan eller de närmaste veckorna.

Vad som händer nu är oklart. Att uppgörelsen kom innan övergångsfönstret stänger i Nederländerna är avgörande eftersom det gör att Andreas Skovgaard nu är free agent och kan skriva på för en klubb i ett land där övergångsfönstret är stängt.

– Nu har jag inte någon stress att något måste hända innan övergångsfönstret stänger i kväll och förmodligen händer inget nu. Nu får jag se vad som händer den närmaste veckan eller de närmaste veckorna.

Han säger att han trivdes i ÖSK och allsvenskan där han kände sig uppskattad.

Men om det blir en återkomst är långt ifrån klart.

– Som jag sa innan jag lämnade Örebro så finns det alltid en chans. Men först måste jag komma hem till Danmark och se vad som finns där och prata med lite folk. Just nu vet jag inte någonting. Men samtidigt är det förstås en möjlighet eftersom jag trivdes i Örebro.

Har du varit i kontakt med Axel Kjäll?

– Jag tror att han vet om min situation just nu. Jag och Axel kom överens om att vi skulle hålla kontakten och avvakta januari. Vi sa att vi inte skulle stressa från något håll och att jag skulle få tid att fundera på vad jag vill göra. Nu är kontraktet med Heerenveen klart och jag har ingen tidspress därifrån.

Efter allsvenskan slutade i början av december hann Andreas Skovgaard att ta en semester innan han återanslöt till Heerenveen i januari. Men det har varken blivit speltid eller ens en plats på avbytarbänken under den sista månaden i klubben.

– Jag är kvar i Nederländerna just nu och gör klart det sista men jag kommer att åka härifrån snart. Det har varit okej och jag har tränat på med laget men både jag och klubben har vetat om att någonting skulle hända i januari. Det är ingen överraskning för någon, varken sportdirektören eller tränaren, att jag lämnar. Det var klart redan innan jag kom tillbaka, säger Andreas Skovgaard.

ÖSK söker just nu efter en mittback som ska fylla platsen som Andreas Skovgaard gjorde till sin egen under allsvenskan 2020. I januari har den nederländske mittbacken Daniel Krutzen provspelat med klubben under en vecka då han också spelade en internmatch. Därefter åkte han vidare och provspelade för Helsingborg. Krutzen är, enligt uppgift, nu tillbaka i Kanada där han har spelat i två säsonger för mästarklubben Forge FC.