ÖSK-supportrarnas lyckade insamling – skänker bort biljetter till fotbollsungdomar: ”De får chansen att gå på fotboll”

På söndag spelar ÖSK sin första hemmamatch med publik sedan pandemin drog igång. Inför matchen tog supportern Erik Eriksson initiativet att samla in pengar till ÖSK, mot ett antal biljetter som man kan skänka bort.

– Det var en liten insamling till ÖSK mot motprestationen att vi får ett gäng biljetter att dela ut till fotbollsungdomar runt om i Örebro. Så de får chansen att kolla på fotboll.

Arrangemanget skedde via Facebooksidan Kafé National efter att Erik ringt till ÖSK:s VD Simon Åström och gjort upp en deal.

– Det finns ett stort gäng ÖSK:are som sitter och diskuterar i ett forum på Facebook. Någon kom med idén att köpa upp lite biljetter, framför allt för att Hammarbyarna inte kan få se matchen. Jag tog den idén till verket och tänkte att vi kunde skänka bort biljetterna.

Flera olika föreningar runt om i staden får ett gäng biljetter. Bland annat en ganska nystartad förening. Än är inte alla utdelade.

– BK EttFyra i Vivalla har fått strax under 50 biljetter så ett gäng killar och tjejer från laget ska kunna gå och kika. Sen har vi delat ut några till ÖSK ungdom, även till Hovsta IF och SMÅ IF. Vi har några biljetter kvar som vi ska försöka få ut. Det går till ett stort gäng föreningar, strax under 150 biljetter delar vi ut.

Insamlingen drog in hela 14 500 kr på bara ett dygn.

– Vi hade ingen aning om hur mycket vi skulle få in men det blev en väldigt bra sammanslutning. Över 80 ÖSK-supportrar bidrog till att samla in pengar, en stor eloge till alla som hjälpte till. Sjukt häftigt.

Att det just var fotbollsungdomar som skulle få chansen kom man fram till ganska snabbt. Barnen kommer att sitta på den östra läktaren, med bra syn över klacken som befinner sig på den södra.

– Det är många kids som är hemma nu och kanske inte har så mycket att göra på sommarlovet så det är kul att de får chansen att gå på fotboll. Förhoppningsvis kan många av de bli ÖSK-supportrar sen.

Inför matchen har Erik en uppmaning åt alla örebroare.

– Jag tycker att alla örebroare ska ta sig i kragen och köpa biljett inför Hammarbymatchen. Försök komma ihåg hur kul det är att gå på fotboll och sticka ner på söndag. Det finns inga ursäkter, det är bara att ta sig ner så gör vi det till en magisk match tillsammans.

Matchen mellan ÖSK och Hammarby spelas på Behrn arena på söndag med avspark klockan 15.00.