ÖSK-supportrarnas oväntade hyllning inför anfallarens debut:”Ska inte ångra någonting”

Det är två av allsvenskans formsvagaste lag som möts på Behrn arena i den 18:e omgången av allsvenskan. ÖSK är allra sämst med fyra poäng på de sju senaste matcherna. Men IFK Norrköping har bara tagit en poäng mer och har dalat från serieledning till en femteplats i tabellen under samma tid.

Formen och skadeläget gjorde att ÖSK agerade och plockade in tre spelare under den sista dagen av övergångsfönstret. Det största namnet, Romain Gall från Malmö FF har en skadekänning som gör att hans debut får vänta tills nästa omgång – mot just Malmö.

Deniz Hümmet ny från Elfsborg på lån väntas starta som anfallare med finländska anfallaren Rasmus Karjalainen på avbytarbänken redo för inhopp.

Hümmet fick en känsla av matchens vikt när han och truppen klev in på Behrn arena inför det sista träningspasset inför matchen. På läktaren fanns ett knappt hundratal ÖSK-supportrar som gav laget sitt stöd.

– Det var jättekul och lite överraskande faktiskt. Det har varit lite ”naket” på läktarna under coronan så det var en positiv injektion och ger energi, säger Deniz Hümmet.

Han har tränat som central nummer nio med Nahir Besara strax bakom sig under de senaste träningspassen. Hümmet har inte startat i allsvenskan under hela säsongen utan istället använts sparsamt av Elfsborstränaren Jimmy Thelin.

Nu går han alltså in direkt från start i första matchen i ÖSK-tröjan.

– Det här är en roll som jag har spelat innan, jag kan den bra och nu gäller det bara att komma ut på planen och hitta relationen med den andra spelarna. Men framförallt handlar det om att göra grovjobbet och ta tre poäng, säger Deniz Hümmet.

Han säger att han har hittat sin roll i laget snabbt men erkänner att det kan ta tid innan allt nytt sitter. Under tiden lovar han ett hårt jobb.

– Det kommer inte att bli några problem även om det givetvis kommer att ta lite tid. Vi ska gör allt vi kan för att påskynda den processen. Men själva jobbet, duellerna och slitet kan alla göra och det kommer att finnas redan i första matchen.

Han beskriver vad ÖSK-supportrarna kan förvänta sig av honom i rollen:

– Jag gilla att röra mig mycket, att kombinera, att hitta öppnande passningar, sätta mina medspelare i lägen och komma till avslut. Men varje match är unik och det gäller att läsa av matchbilden och anpassa sig. Ibland måste man löpa mer och då gör jag det.

Konkurrensen om positionen som anfallare har hårdnat under den senaste veckan. Axel Kjäll menar att Erik Björndahl inte är redo för 90 minuter och fjolårets skyttekund i superettan startar på bänken där landslagsmeriterade Karjalainen också väntas få börja.

– Det är bara bra med konkurrens och det gör att du tränar bättre och då kommer bättre förberedd till match och blir ännu bättre. Det är också utvecklande att träna med bra spelare, då kan man snappa upp lite saker och någon medspelare kanske snappar upp något från mig. Jag ser bara positivt på det.

Deniz Hümmet har gjort mål mot IFK Norrköping en gång tidigare. Målet betydde 2–0 och kom när blivande allsvenska jumbon 2018 skrällvann med 2–1 mot Norrköping på Idrottsparken.

– Norrköping är ett bra lag och vi ska ha respekt för dem men ÖSK är också ett bra lag som jag har haft koll på. Vi ska ut och fajtas, koncentrera oss på vårt spel och göra en bra match. Sedan ska vi kliva av planen och inte ångra någonting, säger Deniz Hümmet.

ÖSK-supportrarna på plats ärade nyförvärvet med en egen ramsa som löd ungefär: ”Hümmet, Hümmet gör ett ryck, ända upp i hundra knyck”.

Anfallaren spricker upp i ett leende när ramsan kommer på tal.

– Den var fin faktiskt. Det ska de ha, skrattar han.