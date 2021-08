ÖSK tappade ledning till kryss – efter utvisning och straff

Med mycket folk på läktarna och ett tidigt ledningsmål för ÖSK, rådde toppstämning på Behrn arena.

Redan i matchens andra minut serverade Johan Mårtensson en lyftning från högerkanten mot Deniz Hümmet som kom i bra läge och kunde lobba in 1-0 bakom David Mitov Nilsson i Sirius-målet.

Men därefter var det gästerna som tog över matchbilden, hade spelet och skapade målchanser. Med både en stolpträff, en ribbträff och till och med en nickboll inne som vinkades bort för offside, var Sirius närmare en kvittering än ÖSK var att utöka till 2-0.

Närmast var hemmalaget på ett friläge för Dennis Collander, som Mitov Nilsson räddade.

ÖSK:s ledning stod sig dock in i halvtidsvilan, trots att man inte fått spelet att fungera.

Några minuter in i andra halvlek hittade Sirius en väg in i matchen. Andreas Skovgaard rev ner Christian Kouakou i straffområdet, och domaren Joakim Östling pekade mot straffpunkten. Dessutom fick Skovgaard sin andra varning för dagen, och visades av planen.

Kouakou tog hand om straffen själv. Bobby Allain var på bollen, men den letade sig in under målvakten och Sirius fick kvitterat till 1-1.

I och med utvisningen plockades David Seger ut, och Michael Almebäck ersatte på mittbackspositionen när ÖSK tvingades fullfölja resten av matchen med tio man.

Med drygt 25 minuter kvar att spela hade ÖSK kanonläge att återta ledningen. Dennis Collander la ett inlägg mot Jiloan Hamad, som nickade ner till Nahir Besara – som avslutade och tvingade Mitov Nilsson till att sträcka ut och peta bollen över ribban.

Nyförvärvet Patrick Luan byttes in med strax över tio minuter kvar och hade ett skott snett över mål kort därpå.

Matchen slutade 1-1, och det blev alltså utvisningen och straffen som snuvade ÖSK på trepoängaren.

Matchfakta

ÖSK – IK Sirius 1-1 (1-0)

Mål: 1-0 (2) Deniz Hümmet, 1-1 (54) Christian Kouakou, straffmål.

Varningar: Andreas Skovgaard (2), Jacob Ortmark.

Utvisningar: Andreas Skovgaard.

Domare: Joakim Östling.

Startelva, ÖSK: Bobby Allain – Benjamin Hjertstrand (ut 79), Nasiru Moro, Andreas Skovgaard (utvisad 53), Kevin Wright – Nahir Besara, Johan Mårtensson (ut 79), Jiloan Hamad – Dennis Collander (ut 72), David Seger (ut 56), Deniz Hümmet (ut 72).

Avbytare: Mergin Krasniqi, Agon Mehmeti, Martin Broberg (in 72), Michael Almebäck (in 56), Hussein Ali (in 79), Nordin Gerzic (in 79), Patrick Luan (in 72).

Startelva, Sirius: David Mitov Nilsson – Tim Björkström, Patrick Nwadike, Marcus Mathiesen – Laorent Shabani (ut 68), Moustafa Zeidan, Nahom Girmai Netabay (ut 77), Jacob Ortmark, Dennis Widgren – Yukiya Sugita (ut 87), Christian Kouakou (ut 68).

Avbytare: Hannes Sveijer, Adam Hellborg (in 77), Joseph Colley (in 87), Herman Sjögrell, Adam Ståhl (in 68), Johan Karlsson, Edi Sylisufaj (in 68).