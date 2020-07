ÖSK tappade ledningen på övertid – kryssade borta mot Helsingborg

Efter att Helsingborg haft bollen under de första två minuterna av matchen kunde Jack Lahne rinna igenom hemmaförsvaret på högerkanten. Inne i straffområdet stod Erik Björndahl helt ensam och kunde enkelt rulla in 1–0 till ÖSK redan i den tredje minuten.

Men de kommande 20 minuterna såg ut som de första två. Helsingborg flyttade upp sina positioner och i den 24:e minuten smällde Brandur Hendriksson på ett skott som Oscar Jansson räddade långt ner vid stolproten. På den efterföljande hörnan vräkte sig Michael Almebäck fram och täckte ett skott från nära håll – samma sak på hörnan efter det.

Jätteläge efter en hörna i den 44:e minuten Hendriksson framme igen och Helsingborgarna vädjade om straff – Nyberg pekade på hörna efter att Benjamin Hjertstrand varit framme med en fot.

Då var Hendriksson framme igen och dundrade på ett skott från 30 meter, Jansson med en ny klassräddning. Trots stort tryck från hemmalaget kunde ÖSK gå till halvtidsvila med 1–0.

Den andra halvleken började som den första slutade. Helsingborg med mycket boll och ÖSK fick jaga runt. I den 63:e minuten fick Ravy Tsouka ett inlägg precis framför Jansson, men bollen smet förbi honom.

Sen dröjde det till den 84:e minuten innan nästa läge när bollen studsade ner framför Rasmus Jönsson, skottet utanför.

Hemmalaget fortsatte att forcera och när klockan hade passerat 95 minuter kom också kvitteringen. Det var också Brandur Hendriksson som skapat de allra farligaste målchanserna för hemmalaget som kunde nicka in kvitteringen.

► Kvitteringen

ÖSK:s försvar fick jobba oerhört under stora delar av matchen. Men tillslut fick de ge vika när Helsingborg forcerade in en kvittering i den 96:e matcminuten.

► Ett skott, ett mål

Erik Björndahl fick 90 minuter på planen, på de minuterna fick han iväg ett skott på mål och det var efter tre minuter och resulterade också i ett mål. Björndahl målskytt för andra matchen i rad.

Matchfakta

Mål: 0–1 (3) Erik Björndahl, 1–1 (90+5) Brandur Hendriksson.

Varningar, HIF: Ravy Tsouka, Anders Lindegaard, Assad Al Hamlawi, Alhaij Gero. ÖSK: Erik Björndahl.

Domare: Glenn Nyberg, Borlänge.

Publik: –.

ÖSK

Oscar Jansson – Albin Granlund, Michael Almebäck, Benjamin Hjertstrand, Kevin Wright – Dennis Collander (ut 85), Nahir Besara – Jake Larsson (ut 69), Robin Book, Jack Lahne (ut 45) – Erik Björndahl.

Avbytare: Jake McGuire (MV), Arvid Brorsson, Fabio De Sousa Silva, David Seger (in 45), Hussein Ali, Nordin Gerzic (in 69), Andreas Skovgaard (in 85).

Helsingborg

Anders Lindegaard – Armin Gigovic, Ravy Tsouka (ut 79), Martin Olsson, Adam Eriksson – Assad Al Hamlawi (ut 73), Mohammed Abubakari, Mikkel Diskerud, Max Svensson – Brandur Hendriksson, Rasmus Jönsson.

Avbytare: Ian Pettersson (MV), Alhaji Gero (in 79), Filip Sjöberg, Alex Timossi Andersson (in 73), Ludvig Carlius, Emil Hellman, Casper Widell.