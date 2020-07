ÖSK tog årets andra hemmaseger – Jake Larsson målskytt efter sekunder på planen

Under de första åtta omgångarna av allsvenskan har Mjällby AIF blivit omtalade som en pigg nykomling. Med sina 13 poäng och åttondeplacering i tabellen var de definitivt inte ett motstånd att avfärda som en enkel hemmaseger för ÖSK.

Det blev också Mjällby som tog ledningen, detta på straff redan i matchens sjätte minut. På en andraboll efter en hörna skulle ÖSK:s lånespelare Jack Lahne gå upp på nick, men timade de helt fel och satte istället en tryckare i ryggen på gästernas Viktor Gustafsson.

Mjällbys lagkapten David Löfquist smällde till från elva meter, satte straffen distinkt till höger om Oscar Jansson – som kastade sig åt vänster.

Fem minuter senare hade ÖSK ett superläge att kvittera. Det var Albin Granlunds framspelning som släpptes vidare av Jack Lahne till Erik Björndahl. Skottet från Björndahl dundrade hårt i ribban, och blev en av hemmalagets hetaste målchanser i den första halvleken.

Även Lahne fick en möjlighet att sätta ett kvitteringsmål. Detta halvvägs in i den första halvleken när Robin Book löpte sig loss från två motståndarspelare och från vänster fick till en mycket fin passning till Lahne. Avslutet blev dock för svagt, och Marko Johansson i Mjällbys mål kunde kliva ut och peta undan.

Men till sist skulle ÖSK få fullträff ändå – och då var det Björndahl som var framme igen. En trasslig situation i straffområdet gav Book två avslutslägen, men inget av dem nådde hela vägen. Björndahl hittade sedan bollen på en liten yta mitt i kalabaliken, rusade fram och tryckte in 1–1 i matchens 38:e minut.

Mjällby låg på för ett ledningsmål i slutet av halvleken, och fick bland annat ett fint läge på frispark bara några meter utanför straffområdet. Oscar Jansson fick sträcka ut ordentligt för att rädda David Löquists skott, och därmed stod sig det oavgjorda resultatet halvleken ut.

Istället blev det ÖSK som fick göra 2–1, detta när andra halvlek var sju minuter gammal. Nahir Besara slog en frispark över muren, och in i mål, och blev därmed målskytt för andra gånger i allsvenskan 2020.

ÖSK fick bra läge att utöka sin ledning, när Besara återigen fick ett fint läge och sköt utanför straffområdet. Johansson i Mjällbys mål kunde dock rädda, och hålla kvar gästerna i matchen.

Med kvarten kvar att spela var det nära kvittering för Mjällby – Löfquists skott var farligt men gick precis utanför.

Med tio minuter kvar byttes Jake Larsson in, och Jack Lahne klev av. Bara några sekunder senare var Larsson framme på en retur efter David Segers avslut, och smällde in 3–1 till hemmalaget.

Därefter orkade inte Mjällby komma tillbaka, och ÖSK kunde plocka hem årets andra hemmaseger på Behrn arena.

Matchens lirare

Robin Book var en av de bästa spelarna på planen under måndagen. Vill hela tiden framåt, värderar bra och är lurig att möta. Den förre Varbergsspelaren är ett fint tillskott i årets upplaga av ÖSK.

Matchens orosmoln

Simon Amin byttes in i paus, men fick kliva av redan efter en kvart med lindat lår. Även Johan Mårtensson är skadad, och mittfältet som inför säsongen nästan såg överbefolkat ut börjar istället kännas tunt.

Örebro SK – Mjällby AIF 3–1 (1–1)

Mål: 0–1 (6) David Löfquist (straff), 1–1 (38) Erik Björndahl, 2–1 (52) Nahir Besara, 3–1 (80) Jake Larsson.

Varningar: –

Domare: Bojan Pandzic.

ÖSK

Oscar Jansson (K) – Albin Granlund, Michael Almebäck (ut 86), Benjamin Hjertstrand, Kevin Wright – Dennis Collander (ut 46), Nahir Besara – Jack Lahne (ut 80), David Seger (ut 86), Robin Book – Erik Björndahl.

Avbytare: Jake McGuire (MV), Arvid Brorsson (in 86), Jake Larsson (in 80), Simon Amin (in 46, åter ut 60), Hussein Ali (in 86), Nordin Gerzic (in 60), Andreas Skovgaard.

Mjällby

Marko Johansson – Mohanad Jeahze, Viktor Agardius, Jesper Löfgren, Max Watson, Joel Nilsson – Viktor Gustafson (ut 23), David Batanero, David Löfquist (K) – Mamudu Moro, Besard Sabovic (ut 71).

Avbytare: Carljohan Eriksson (MV), Eric Björkander, Jacob Bergström (71), Jonathan Tamimi, Hampus Holgersson, Jesper Gustavsson (in 23), Moses Ogbu.