ÖSK tog efterlängtad hemmaseger med säsongens första hemmamål

Efter första halvlek mot Varberg kunde ÖSK-supportrarna konstatera två saker. Dels var ÖSK fortsatt mållöst hemma på Behrn arena den här säsongen. Och dels hade Axel Kjälls lag slagit klubbrekordet för allsvenskan om man räknar fler än en säsong som tidigare löd på 402 minuter utan mål på hemmaplan.

Halvleken saknade inte målchanser för något av lagen. Oscar Jansson tvingades till en reflexträddning på Alexander Johanssons närskott efter tio minuter. Och Jack Lahne tåpajade bollen i stolpen i 24:e minuten.

Men det skulle ändras.

Efter en dryg timme var ÖSK:s långa ökenvandring i väntan på ett mål på hemmaplan över.

Johan Mårtensson hittade utrymme på högerkanten efter en hörna. Agon Mehmeti backade slugt ur makeringen och mötte Mårtenssons inlägg med en direkt volley som gjorde slut på måltorkan.

Med kvarten fick inhopparen Erik Björndahl chansen att spräcka sin egen målnolla i allsvenskan men nicken efter Nahir Besaras högerhörna träffade insidan av Sojan Lukics stolpe och studsade i famnen på Varbergsmålvakten.

Robin Tranberg fick i 84:e minuten ett gyllene läge att kvittera när han fick träff på Albin Winbos inspel från vänster men bollen gick återigen centimeter utanför Oscar Janssons stolpe.

I 87:e gick Björndahl kompromisslöst in i en närkamp på mittplan som sänkte två Varbergsspelare men som också resulterade i att ÖSK:s store anfallare bars ut på bår efter en smäll mot huvudet.

Måltorkan på hemmaplan är bruten

ÖSK slog rekord under matchen och när klockan passerade 43 minuter var det klubbens längsta måltorka någonsin på hemmaplan under en säsong. 425 minuter tog det för ÖSK på hemmaplan för att hitta målet. Agon Mehmeti tryckte till Johan Mårtenssons inlägg på volley och såg till att Örebro tog första trepoängaren på Behrn för säsongen.

Björndahls huvud

Erik Björdahl kom in i den 76:e minuten när målskytten Agon Mehmeti blev utbytt. Men det blev ett kortare byte än vad förmodligen Axel Kjäll tänkte. I den 88:e minuten gick Björdahl upp i en nickduell med två grönsvarta spelare, alla tre blev liggande. Läkare var snabbt inne med en bår och Björndahl fick rullas av planen. Med tanke på hans problematik med hjärnskakningar kan han bli borta ett tag.

Collanders inhopp

När Björndahl tvingades till byte kom 18-årige Dennis Collander in istället. Han visade direkt prov på vilken typ av spelare när Nahir Besara rensade undan och Collander satte fart och gick stenhårt i närkampen. Han vann också bollen till stort jubel från lagkamraterna på läktaren.

ÖSK–Varberg BoIS 1–0 (0–0)

Mål: 1–0 (61) Agon Mehmeti

Varningar, ÖSK: David Seger. Varberg: Robin Tranberg, Hampus Zackrisson, Anton Liljenbäck.

Domare: Kristoffer Karlsson

ÖSK

Oscar Jansson – Albin Granlund, Michael Almebäck, Benjamin Hjertstrand, Kevin Wright – Johan Mårtensson, Nahir Besara – Jack Lahne (ut 80), Robin Book, David Seger – Agon Mehmeti (ut 67)

Ersättare: Gustav Leijon, Arvid Brorsson, Erik Björndahl (in 67, ut 88), Dennis Collander (in 88), Jake Larsson (in 80), Simon Amin, Hussein Ali

Varberg BoIS

Stojan Lukic – Joakim Lindner, Jon Birkfeldt, Hampus Zackrisson (ut 75) – Anton Liljenbäck, Luke Le Roux (ut 90), Albert Ejupi (ut 70), Adama Fofana (ut 70) – Robin Tranberg, Alexander Johansson (90), Gustaf Norlin

Ersättare: August Strömberg, Jesper Modig (in 75), Albin Winbo (in 70), Astrit Selmani (in 70), Alibek Aliev (in 90), Erion Sadiku, Keanin Ayer (in 90)