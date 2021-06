ÖSK-tränaren om provtränande mittbacken: ”Det måste jag säga” • De kan tvingas stanna hemma

►NA livesänder ÖSK:s träningsmatchen mot Häcken

Klockan räknar nu ner mot Vitor Gazimbas debut som ÖSK-tränare.

Träningsmatchen mot BK Häcken i Skövde är den första av två träningsmatcher inför den allsvenska återstarten där ÖSK möter Djurgården på bortaplan 5 juli.

Vitor Gazimba har synat den provspelaren Thomas Juel Nielsen under de två träningspass som den danske mittbacken har genomfört med ÖSK.

– Jag måste säga att det har varit två positiva pass och det blir intressant att se hur han passar in i gruppen under resan samt hur han passar in i matchen. Efter matchen får vi se, om vi förlänger provspelet eller om vi är redo att ta ett beslut, säger Vitor Gazimba.

Kommer han att spela från start?

– Nej, han kommer inte att starta matchen men han kommer att få speltid och en seriös möjlighet att visa upp sig. Men dem vi fokuserar främst på är de killar som vi vet kommer att vara här. Vi kommer att använda den här matchen som ett första steg framåt.

Vitor Gazimba ser den korta resan till Skövde som en chans att forma ett lag – både på och utanför planen. Laget reser redan tidigt på fredagsmorgonen och förutom träning på Södermalms IP så kommer spelare och ledare att se Sveriges EM-match mot Slovakien tillsammans på fredagseftermiddagen.

– Det här är vår första resa tillsammans så vi kommer att ta med alla, även de som inte kan spela i helgen, med undantag om det är någon som är sjuk. Till exempel så kommer Taha Ali och Martin Broberg, som inte är tillräckligt friska för att spela ändå hänga med på resan, säger Vitor Gazimba.

ÖSK tränar på konstgräset men kommer också att testa naturgräsplanen på huvudarenan i Skövde och därefter ta beslut om vilket underlag som man föredrar att spela matchen på.

Det är hundra procent så att vi minst under delar av matchen kommer att testa det spelsystemet

Jake Larsson och Niclas Bergmark har varit sjuka i veckan och kommer att följa med, endast om de får klartecken från läkare.

– De som startar matchen kommer att spela mellan 45 och 60 minuter. En andra grupp kommer att spela mellan 45 eller 30 minuter. En sista grupp kommer att spela 15 eller 30 minuter, förklarar Vitor Gazimba.

Den skadedrabbade vänsterbacken Kevin Wright ska vara i spelbart skick och är aktuell för ett inhopp mot Häcken.

Vitor Gazimba kommer att ta chansen att testa sitt nya 4–4–2-system i träningsmatchen.

– Det är hundra procent så att vi minst under delar av matchen kommer att testa det spelsystemet men vi får se om det blir från start. Det kommer att bli en bra värdemätare på om vi håller på att anpassa oss till det sättet att spela eller om vi ligger långt ifrån. Oavsett om vi spelar bra eller dåligt så är det viktigt att att få dem klarheten, säger Vitor Gazimba.

Matchen spelas inför tomma läktare på Södermalms IP i Skövde klockan 14.00. NA-sporten är på plats och sänder den live.