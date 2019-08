ÖSK tvingas till offensiva förändringar – Rogic fortsatt osäkert kort: ”Vi får prata med det medicinska teamet och utvärdera läget”

Tränaren Axel Kjäll har haft en del frågetecken att behandla under veckan som gått. Filip Rogic fick i Kalmar-matchen problem med en stukad fot. Under lördagens träning var mittfältaren ute och joggade lätt innan han avbröt träningen och gick in i omklädningsrummet. ÖSK-managern har tagit ut en 20-manntrupp som ska bantas ner till 18 spelare. En av anledningarna till det är just osäkerheten kring Rogic medverkan.

– Vi visste efter Kalmar-matchen att det skulle bli en kamp mot klockan. Han var ute och kände på det idag, så vi får prata med det medicinska teamet och utvärdera läget och utifrån det fatta det bästa beslutet för Filip, säger Axel Kjäll.

Även Agon Mehmeti, som fick en smäll mot knäet under fredagens pass var tillbaka och deltog under lördagens träning.

– Det ska inte vara någon fara med Agon, så han är redo för spel.

En som definitivt missar matchen är Martin Broberg som är avstängd. Ett bakslag för ÖSK som nu kan tvingas klara sig utan de två som brukar verka i de offensiva mittfältsrollerna. Trots situationen känner inte Kjäll att han saknar fullgoda alternativ.

– Vi har under de senaste fyra-fem matcherna spelat med en liknande startelva och då har Filip och Broberg spelat i de högre mittfältsrollerna. Nu kommer vi kanske behöva ersätta båda, beroende på om Filip kan spela eller inte, säger ÖSK-managern.

ÖSK-managern berättar att han har flera olika konstellationer i åtanke som skulle kunna fungera. Från ett utomstående perspektiv känns Johan Bertilsson som den naturliga ersättaren till Broberg, sett till de egenskaper han besitter. Men Axel Kjäll väljer att hålla valen öppna till de har lite mer klarhet i vilka som är tillgängliga.

– Vi har använt veckan, framförallt igår och idag till att testa olika möjligheter. Så jag och Daniel (Bäckström, assisterande tränare) får utvärdera hur träningarna har landat in och se vad som blir bäst.

Nu väntar alltså BK Häcken. Ett lag Örebro fick sig en rejäl snyting av på bortaplan då man föll med 3–0. Efter matchen som spelades för en dryg månad sen har göteborgarna tappat två viktiga pjäser. Dels yttern Nasiru Mohammed, men framförallt anfallsstjärnan Alexander Jeremejeff som tidigare i veckan gjorde flytten från Hisingen till östra Tyskland och andraligaklubben Dynamo Dresden.

– De tappar kontinuitet och en spelare som är inkörd i sättet de spelar på. Han är duktig både framför backlinjen och i djupled så de tappar en riktig målskytt. Som du säger har de tagit in Gustaf Nilsson som inte är helt olika Jeremejeff även om han kanske inte är lika bra i djupled. Men det är en stor forward som är duktig på huvudet samtidigt som de får in ny energi i en ny spelare vilket säkert kommer bidra en del till laget.