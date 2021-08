ÖSK under nedflyttningsstrecket efter tunga förlusten • Dubbla hörnmål avgörande mot AIK nationalarenan

ÖSK hade bollinnehav på 65 procent under matchens första 15 minuter. Anförda av Nahir Besara och Jiloan Hamad fick gästerna oväntat mycket tid med bollen under kontroll på AIK:s planhalva under den första kvarten.

Men det AIK som tog ledningen.

Sebastian Larsson prickade Alexander Milosevics skalle på hemmalagets allra första hörna och Bobby Allain var chanslös på nicken.

1–0 kunde bli 2–0 i 29:e minuten när en spelvändning hittade fram till Zachary Elbouzedi som nästan utan att ta i dundrade bollen i ribban bakom en hjälplöst flaxande Allain. 2–0 kom istället på den efterföljande hörnan när den första nicken gick i stolpen men bollen kom i retur och studsade in i mål via Nasiru Moros ben.

I den andra halvleken försökte ÖSK rycka upp spelet men viftades oftast bort ganska enkelt av ett AIK som mest var intresserat av att spela av matchen och skapa sina målchanser på omställningar och fasta situationer.

ÖSK:s anfallsförsök slutade ofta med en felpassning som resulterade i en ny omställning. Längst där bak kämpade nye mittbacken Nasiru Moro med en ursinnig desperation som hela tiden låg på gränsen till att den första varningen som kom redan i matchens första minut skulle följas av en andra.

Matchens mardröm

AIK kom till spel som allsvenskans formstarkaste lag och med ett rykte om sig att vara sylvassa på fasta situationer. Det första råder det inget tvivel om och det andra fick ÖSK lära sig den hårda vägen. Två hörnor från Sebastian Larsson resulterade i mål redan under den första halvleken. Den första när Alexander Milosevic kunde hoppa ostört och nicka in 1–0 och den andra när Sotirios Papagiannopoulos nickade i stolpen men returen studsade i mål via Nasiru Moros ben.

Tabelläget

Förlusten gör att ÖSK är på plats 15 i allsvenskan – under nedflyttningsstrecket eftersom Mjällby vann med 2–0 i Degerfors. ÖSK går nu på landslagsuppehåll och nästa match är hemma mot Varberg 13 september. Innan dess möter ÖSK Sandviken i Svenska cupen.

Matchfakta

Mål: 1–0 (17) Alexander Milosevic. 2–0 (30) Självmål.

Varningar: AIK: Sebastian Larsson. ÖSK: Nasiru Moro, Kevin Walker.

Domare: Kristoffer Karlsson.

Publik: 12 727.

AIK: Kristoffer Nordfeldt – Mikael Lustig, Alexander Milosevic, Sotirios Papagiannopoulos, Erick Ouma Otieno – Zachary Elbouzedi, Sebastian Larsson, Bilel Hussein, Erik Ring (87) – Nicolas Stefanelli (80), Henok Goitom (87).

Ersättare: Budimir Janoševic (mv) Per Karlsson, Nabil Bahoui (87), Ebenezer Ofori, Bojan Radulovic (87), Yasin Ayari, Tom Strannegård (80).

ÖSK: Bobby Allain – Hussein Ali, Nasiru Moro, Benjamin Hjertstrand, Kevin Wright – Kevin Walker, Nordin Gerzic (68), Nahir Besara – Dennis Collander (68), Martin Broberg (59), Jiloan Hamad.

Ersättare: Mergim Krasniqi (mv), Daniel Björnquist, Agon Mehmeti (68), Michael Almebäck, David Seger, Richard Friday (59), Patrick Luan (68).