ÖSK vände heroiskt 2–0 till 2–3 – vann ångestmötet mot BK Häcken

ÖSK reste ner till Göteborg för den sjätte omgången av allsvenskan, på Bravida arena väntade ett krisande BK Häcken. Ett tidigt ångestmöte mellan jumbon Häcken och nästjumbon ÖSK.

I förra omgången hemma mot Halmstad lyckades ÖSK göra säsongens första mål och ta säsongens första trepoängare. En match man såg fram emot att bygga vidare på.

Det blev ändå Häcken som öppnade matchen bäst. Leo Bengtsson lyckades skaffa sig två bra lägen att ge hemmalaget ledningen när ÖSK stod och sov.

ÖSK sjönk djupt i den första halvleken men lyckades hålla hemmalaget till kanterna genom att stå kompakt.

Ett problem var dock målchanserna. Eller snarare avsaknaden av dem.

Det var även hemmalaget som skulle ta ledningen. I den 24:e matchminuten gick Patrik Wålemark omkull i en duell med Johan Mårtensson, domare Fredrik Klitte pekade på straffpunkten. Häckens skyttekung Alexander Jeremejeff hade inga problem utan kunde placera in 1–0 förbi en chanslös Bobby Allain

Flera gånger under den första halvleken tvingades ÖSK bjuda på fina frisparkslägen strax utanför straffområdet. Till slut kom det även att kosta. Efter att Michael Almebäck stängt Alexander Faltsetas så lyckades lagkapten Rasmus Lindgren placera dit 2–0.

ÖSK:s första avslut kom i den 44:e matchminuten när Jake Larsson spelade fram Deniz Hümmet som nästan curlade bollen i det bortre hörnet. Men Pontus Dahlberg sträckte ut och petade bollen till en hörna istället.

Den andra halvleken inledde ÖSK lite bättre och lyckades skapa något halvläge, men den riktiga chansen uteblev. Istället var Häcken närmare där Jeremejeff var nära med både en nick och några avslut från nära håll.

Reduceringen skulle dock komma. David Seger vann bollen högt och kunde efter ett väggspel servera Agon Mehmeti i djupled. Mehmeti vände sedan snyggt upp och placerade dit 2–1 nere i det bortre hörnet.

ÖSK fortsatte sin väldigt fina period och bara minuter senare kunde Johan Mårtensson vända upp och läckert curla dit 2–2 i det bortre krysset.

ÖSK var inte klara där. Efter ett forcerande anfall tog David Seger ett avslut som Deniz Hümmet styrde in i mål. 2–3 och en jättestark vändning av ett ÖSK som var helt utspelat i den första halvleken.

BK Häcken tryckte på men lyckades inte kvittera i slutminuterna. Därmed tog ÖSK andra raka segern.

Härnäst väntar derby mot Degerfors på tisdag.

Matchfakta

BK Häcken – ÖSK 2–3 (2–0)

Mål: 1–0 (24) Alexander Jeremejeff (straff), 2–0 (38) Rasmus Lindgren, 2–1 (71) Agon Mehmeti, 2–2 (82) Johan Mårtensson, 2–3 (84) Deniz Hümmet.

Varningar, BKH: Martin Olsson, Johan Hammar. ÖSK: Andreas Skovgaard, Dennis Collander, Benjamin Hjertstrand, Agon Mehmeti.

Domare: Fredrik Klitte, Helsingborg.

Publik: 8.

Lagen

ÖSK (4–4–2): Bobby Allain – Hussein Ali (ut 63), Michael Almebäck, Andreas Skovgaard, Benjamin Hjertstrand – David Seger, Johan Mårtensson (K), Dennis Collander (ut 46), Jake Larsson (ut 68) – Erik Björndahl (ut 46), Deniz Hümmet.

Avbytare: Mergim Krasniqi (mv), Daniel Björnquist (in 63), Agon Mehmeti (in 46), Taha Ali, Nordin Gerzic (in 46), Romain Gall (in 68), Noel Milleskog.

Häcken (4–2–3–1): Pontus Dahlberg – Godswill Ekpolo, Joona Toivio, Johan Hammar, Martin Olsson – Alexander Faltsetas, Rasmus Lindgren (K, ut 85) – Patrik Wålemark (ut 63), Tobias Heintz (ut 75), Leo Bengtsson – Alexander Jeremejeff.

Avbytare: Jonathan Rasheed (mv), Valgeir Fridriksson, Bénie Traore (in 63), Ali Youssef (in 75), Tobias Carlsson, William Milovanovic (in 85), Jack Lahne.